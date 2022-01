–

En el 2018, mientras la mayor铆a de actores pol铆ticos de Oaxaca; activistas, l铆deres sociales, caciques, partidos pol铆ticos, organizaciones sociales, ONG,s, frentes, colectivos y un largo etc. se preparaban, como parte del 芦poderoso禄 ejercito electoral que llev贸 a la presidencia a AMLO y que le dio la mayor铆a en la c谩maras de representantes al nuevo 芦partido禄, MORENA, alguno,as nos prepar谩bamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predec铆amos.

La REMA fue uno de los pocos referentes anti mineros, posiblemente el 煤nico, que daba la se帽al de alarma, AMLO continuar铆a con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO dec铆a que; se lograr谩 mayor inversi贸n de las empresas mineras canadienses. http://www.remamx.org/wpcontent/uploads/2017/02/REMA-Comuni脟?do-AMLO.pdf

Fue complicado una reorganizaci贸n en el valle de Ocotl谩n, cuando autoridades municipales y agrarias as铆 como los operadores pol铆ticos del valle se mezclaban con los 芦referentes禄 anti mineros禄 de la regi贸n y parec铆an ser un mismo equipo.

As铆 escuch谩bamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la SEMARNAT decir, en una reuni贸n cuasi clandestina en la ciudad de Oaxaca, el 12 de diciembre del 2019 que se podr铆a cancelar el proyecto minero de la empresa Cuzcatl谩n en San Jos茅 del Progreso, claro lo dec铆a suavecito y escondido en el domicilio de una las ONG,s aliadas de la 4t.

Durante estos 3 a帽os se intent贸 por todas las v铆as denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuzcatl谩nFortuna Silver Mines y buscar la atenci贸n de quienes son los encargados, ahora de este nuevo gobierno, para que se investigue y sancione a esta criminal empresa, pero, solo se han recibido promesas y m谩s promesas, palabrear铆a y mentiras y m谩s mentiras disfrazadas de verdades.

El 6 de octubre del a帽o pasado, fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del medio ambiente, Mar铆a Luisa Albores, ah铆 se comprometi贸 a una serie de compromisos que, como decimos, solo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar las afectaciones de la minera.

Incluso, unos d铆as despu茅s de la reuni贸n con la se帽ora Albores, aqu铆 en San Pedro Ap贸stol, el Dr. Daniel Quezada Daniel, titular de la unidad coordinadora de participaci贸n social y transparencia y titular de la unidad de transparencia de la SEMARNAT, enviado por la propia secretaria para dar 芦seguimiento禄 a los acuerdos, ped铆a un reconocimiento a la SEMARNAT y a la 4t por haber cumplido, dec铆a 茅l, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, en ese momento, de Cuzcatl谩n, un cinismo descarado de estos funcionarios.

As铆, nos enteramos por v铆a de los medios de comunicaci贸n el 20 de diciembre pasado que la SEMARNAT, esa secretar铆a que ped铆a reconocimiento por cumplir con su 芦trabajo de protecci贸n al ambiente de nuestro valle禄 y que incluso nos llamaba 芦compa帽eros禄 en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliaci贸n por 12 a帽os m谩s a la criminal empresa Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines.

驴C贸mo se puede cambiar una decisi贸n con las mentiras que se escriben en un papel? 驴C贸mo se puede cambiar una decisi贸n despu茅s de, supuestamente, revisar por parte de expertos cient铆ficos de la SEMARNAT una decisi贸n as铆?

No nos sorprende la traici贸n de este gobierno, todos nos han traicionado, pero si nos molesta, nos encabrona.

Hemos aprendido la lecci贸n, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer, en los neoliberales, no se puede creer en los pro-mineros.

Ante esta tremenda decisi贸n de la SEMARNAT, del se帽or presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, que tal parece que la adulaci贸n que le hiciera el presidente municipal de San Jos茅 del Progreso en una cartita y despu茅s los abrazos y apapachos que le dio en su 煤ltima visita a Oaxaca, claro, con el apoyo de lobby minero, pudieron mas que sus convicciones, claro, las convicciones que dice tener.

Tenemos claro cu谩l es camino a seguir y tenemos claro, ahora m谩s que nunca, que no podemos confiar en este gobiemo mentiroso y traidor.

Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que est谩n, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisi贸n firme de defender nuestra tierra, continuaremos aqu铆 en nuestro territorio dispuestos a seguir esta lucha como siempre y desde tiempos inmemoriales, defendi茅ndola.

Nuestra postura y nuestras declaratoria de NO A LA MINER脥A, no ser谩n de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza pero tambi茅n con todo el derecho que nos da ser pueblos originarios.

Les decimos a la minera Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado, y seguro como nos dec铆a a nosotros, compa帽ero, SEMARNAT, a la 4t y al propio AMLO:

AQU脥 NO PASAR脕N.

La decisi贸n ya est谩 tomada y nuestros pueblos ya decidieron.

No queremos miner铆a, ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos.

Fuera mineras de la muerte de nuestro valle.

La tierra no se vende, la tierra se ama y se defiende.

Ap贸stol, Ocotl谩n

Municipio deSanPedro M谩rtir, Ocotl谩n

Ejido de San Pedro Ap贸stol, Ocotl谩n

Articulaci贸n por la vida, contra la miner铆a del valle de Ocotl谩n

Valle de Ocotl谩n, de enero del 2022.