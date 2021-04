–

March 31, 2021

Denunciamos la situaci贸n que se vive en el Campamento de Personas Migrantes de Tenerife de 鈥淟as Ra铆ces鈥, situado en La Laguna. Desde hace m谩s de un mes, unas 1500 personas (entre ellas alrededor de 50 menores) se encuentran retenidas en este sitio inh贸spito, al norte de Tenerife. Les tienen retenidos en una de las zonas m谩s fr铆as, lluviosas y ventosas de la isla, sin abrigo suficiente, sin comida suficiente y de mala calidad (que les est谩 provocando intoxicaciones), sin agua caliente, sin atenci贸n m茅dica ni psicol贸gica de calidad, sin cumplirse los derechos humanos fundamentales y dej谩ndolas expuestas a m煤ltiples factores que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Adem谩s, reciben malos tratos f铆sicos y psicol贸gicos por parte de la empresa de seguridad del recinto. Todos estos hechos han sido denunciados por las personas acogidas y por el personal contratado por ACCEM, la empresa encargada de este Campamento.

El Gobierno de Espa帽a, haciendo uso de Canarias como su Colonia en 脕frica, ha convertido al Archipi茅lago en una c谩rcel de destierro para las miles de personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor. Lo 煤nico que quieren es seguir su camino hacia el continente europeo y reencontrarse, en muchos casos, con sus familias que les esperan al otro lado del mar.

Grande-Marlaska, ministro de Interior y responsable directo de este Campamento de la Muerte, ha declarado que no permite la movilidad de estas personas porque no tiene competencias, debido a que 鈥渓as pol铆ticas migratorias son del conjunto de la Uni贸n Europea y no s贸lo de Espa帽a鈥. Es algo obvio que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos est谩 tratando en este caso a Canarias como un territorio a parte del resto del Estado Espa帽ol, haci茅ndonos creer que no est谩 en sus competencias el traslado dentro de sus propias fronteras de las personas migrantes. Sobre el papel es obvio que es el 煤nico responsable y que cuenta con la total posibilidad legal para hacerlo. Algo que, por otro lado, ha sido desmentido por Ylva Johansson, de la Comisi贸n Europea, quien se帽al贸 en varios medios de comunicaci贸n que el Gobierno espa帽ol tiene total poder de decisi贸n a nivel interno, dentro de su territorio.

Lo est谩 haciendo, adem谩s, con la complicidad de ACCEM, una ONG que no sabemos cu谩nto dinero se est谩 llevando por la gesti贸n de este campamento, pero s铆 sabemos que en el 2019 recibi贸 del Estado 10.673.730 euros para ayudar a personas solicitantes y beneficiarias de protecci贸n internacional, seg煤n los datos del 芦BOE禄 n煤m. 103, de 30 de abril de 2019鈥 驴10 millones de euros para maltratar a la gente? 隆El negocio de las migraciones y las fronteras!

Es de verg眉enza que un gobierno que se dice de izquierdas est茅 vulnerando de manera tan clara los derechos humanos de miles de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad, que est谩n totalmente bajo su responsabilidad.

Por todo esto, denunciamos:

Que en este campamento se est谩n vulnerando, de forma sistem谩tica e institucionalizada, los siguientes derechos humanos:

Art铆culo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como est谩n de raz贸n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art铆culo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaraci贸n, sin distinci贸n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi贸n, opini贸n pol铆tica o de cualquier otra 铆ndole, origen nacional o social, posici贸n econ贸mica, nacimiento o cualquier otra condici贸n. Adem谩s, no se har谩 distinci贸n alguna fundada en la condici贸n pol铆tica, jur铆dica o internacional del pa铆s o territorio de cuya jurisdicci贸n dependa una persona.

Art铆culo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Art铆culo 5: Nadie ser谩 sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art铆culo 9: Nadie podr谩 ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Art铆culo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pa铆s, incluso del propio.

Art铆culo 14: En caso de persecuci贸n, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 茅l, en cualquier pa铆s.

Exigimos:

El cierre inmediato del Campamento de Refugiados de Las Ra铆ces donde se est谩n vulnerando de forma sistem谩tica e institucionalizada los derechos humanos

Que el Gobierno espa帽ol y el auton贸mico, ambos del PSOE y Unidas Podemos, se hagan cargo de esta situaci贸n de forma responsable y respetuosa con los derechos humanos, los cuales han sido firmados por este Estado y a煤n as铆 est谩n siendo vulnerados por 茅l y por ACCEM de forma constante respecto a las personas migrantes. Y permitan el libre tr谩nsito de las personas encerradas en Canarias por todos los territorios del estado espa帽ol y Europa

Que revisen las instalaciones de Las Ra铆ces para confirmar la permanencia en 茅l de menores no acompa帽ados, quienes son responsabilidad directa del Estado y deber铆an ser acogidos por 茅l en instalaciones adecuadas

Que se exijan responsabilidades a la empresa ACCEM por la gesti贸n nefasta de la acogida que est谩n llevando a cabo (con dinero p煤blico), la cual est谩 teniendo como consecuencia la vulneraci贸n, de formas m煤ltiples, de la salud de las personas acogidas

Que se exijan responsabilidades a la empresa de seguridad Segurmaxim por maltrato f铆sico y psicol贸gico, as铆 como abusos de poder, que se est谩n dando dentro del Campamento

Que se exijan responsabilidades a la empresa Serunion por la mala calidad de la comida y se pida una Inspecci贸n de Sanidad debido a las intoxicaciones alimentarias ocurridas el 13 de marzo del 2021

En sus primeros meses de Gobierno, el PSOE de Pedro S谩nchez acogi贸 al 鈥淎quarius鈥, con 630 personas a bordo, y Pedro S谩nchez prometi贸 desmarcarse de las pol铆ticas migratorias del PP. Al respecto declar贸 鈥淧odr铆amos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia respecto al tema de las migraciones鈥.

Nos preguntamos entonces: 驴hacia d贸nde est谩 mirando ahora Pedro S谩nchez?

Firmado:

Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes Tenerife

Espacio Contra las Desigualdades Sociales. Por la Justicia y Social y Ambiental