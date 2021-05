–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno May 11, 2021 5 puntos de vista

Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca

10 de mayo de 2021

A los Pueblos Ind铆genas de Oaxaca, M茅xico y el Mundo

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena / Concejo Ind铆gena de Gobierno

A los medios de comunicaci贸n

A las organizaciones sociales

A la opini贸n p煤blica

La Asamblea Permanente de Puente Madera, San Blas Atempa, denunciamos la serie de eventos relacionados con la simulaci贸n del proceso de 鈥渃onsulta libre, previa e informada鈥 a los pueblos ind铆genas para la imposici贸n del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), iniciando los hechos durante la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa que se llev贸 a cabo el pasado 14 de marzo del presente a帽o con la premura de convencer a los comuneros para la aprobaci贸n del Polo de Desarrollo, cabe mencionar que desde que inici贸 su cargo el vigente comisariado de bienes comunales no hab铆a realizado Asamblea alguna, pero por la presi贸n ejercida por el presidente municipal de Antonino Morales Toledo oblig贸 a que se realizar谩, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificaci贸n de firmas de m谩s de 50 comuneros pertenecientes a nuestra comunidad de Puente Madera, as铆 como la firma de dos personas ya fallecidas, pruebas f铆sicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea.

Sin perder tiempo, y con la presi贸n de Antonino Morales, despu茅s de asegurar a las autoridades agrarias, convoc贸 a la etapa informativa para la 鈥淐onsulta Libre, Previa e Informada鈥 para los pueblos ind铆genas a realizarse el d铆a s谩bado 1 de mayo del presente en el Municipio de San Blas Atempa, como habitantes de Puente Madera pertenecientes al municipio, nos manifestamos en una acci贸n de protesta pac铆fica denunciando el acarreo de gente a esta primera etapa de la consulta, obligando su asistencia con amenazas, condiciones y con promesas de apoyos y programas sociales. En dicho proceso, no se inform贸 a los y las asistentes de las afectaciones ambientales, econ贸micas, sociales, culturales y pol铆ticas de dicho proyecto, centr谩ndose principalmente sobre los 鈥渂eneficios鈥 que dicho Polo de Desarrollo traer谩 para la poblaci贸n Blase帽a y la regi贸n, en esta primera etapa asistieron menos de 300 personas, cabe se帽alar que el censo realizado por el INEGI en 2020 registra una poblaci贸n de 19,696 habitantes en San Blas Atempa, distribuidos entre sus 5 agencias como son; Puente Madera, Rancho Llano, Santa Rosa de Lima, Monte Grande y Tierra Blanca, por lo que el n煤mero de asistentes no represent贸 ni el 1% de la poblaci贸n blase帽a.

Nuevamente, con prisas y a modo, se convoc贸 a la etapa consultiva para el d铆a 9 de mayo, donde 鈥渟e deliber贸 y acord贸鈥 con respecto a la informaci贸n de la etapa anterior, esta sesi贸n fue presidida por la Secretar铆a de Gobernaci贸n (SEGOB) y el Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI) y otras 15 dependencias y entidades federales y representantes del gobierno estatal, que fungieron como 贸rganos garantes y t茅cnicos, 鈥渁probando por unanimidad鈥 la autorizaci贸n para implementar en su Territorio el Polo de Desarrollo para el Bienestar que forma parte del Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec 鈥 Corredor Interoce谩nico.

Mientras se llevaba dicho proceso, como habitantes de Puente Madera realizamos un bloqueo carretero a la altura del paraje El Pitayal, en inconformidad con el Polo de Desarrollo y los modos en los que se pretende imponer, ya que el proceso de 鈥淐onsulta, Libre, Previa e Informada鈥 a los pueblos ind铆genas no se ha efectuado De Buena Fe, al no existir un clima de confianza para su realizaci贸n; no se ha realizado de manera Libre, ya que existi贸 presi贸n, coerci贸n e intimidaci贸n a empleados y trabajadores a asistir a dicha consulta con amenazas de perder su trabajo y o sueldo as铆 como se mandaron a traer camionetas de las agencias vecinas para acarrear a personas afines al presidente municipal de San Blas Atempa, del mismo modo se condicionaron apoyos sociales y econ贸micos a los asistentes, as铆 como la promesa de maquinaria para la agricultura a los y las asistentes a dicho proceso, ya que esto supone una violaci贸n a los derechos econ贸micos, sociales y culturales que tienen los proceso de consulta y consenso de los pueblos ind铆genas.

Siendo del mismo modo ha sido inconsistente la forma Previa de la consulta, puesto que no se realiz贸 antes de cualquier autorizaci贸n, concesi贸n o permiso, ya que este proyecto est谩 contemplado dentro del proyecto del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec, y pretendi贸 ser avalado por la asamblea de comuneros llevada a cabo el d铆a 14 de marzo del presente y presidida por Antonino Morales Toledo; la consulta tampoco no ha cumplido con el requisito de ser Informada, ya que nosotros como habitantes de Puente Madera y las agencias pertenecientes al municipio de San Blas Atempa, al d铆a de hoy no contamos con ninguna informaci贸n que nos permita tomar una posici贸n y decisi贸n con respecto al Polo de Desarrollo, ya que no existen hasta el momento evaluaciones de impacto ambiental, social, cultural y econ贸mico as铆 como informaci贸n sobre los posibles riesgos y por 煤ltimo no ha sido Culturalmente Adecuada, ya que no se han respetado los tiempos, formas de organizaci贸n y acuerdos ya tomados en nuestra Asamblea Permanente como habitantes de Puente Madera y de esta forma est谩n llev谩ndose a cabo las consultas como simples procesos burocr谩ticos y a los modos de las instancias Federales y Estatales.

As铆 mismo, denunciamos, que de la misma forma se est谩n realizando los procesos de consulta a modo en las comunidades de Santa Mar铆a Mixtequilla y Ciudad Ixtepec, en donde las autoridades agrarias y 鈥渓os propietarios de las tierras鈥 donde se pretenden instalar los Parques Industriales, han mantenido los di谩logos y negociaciones a puertas cerradas con las autoridades estatales y federales, excluyendo a los diversos sectores de la poblaci贸n que piden informaci贸n sobre los impactos de los Parques Industriales, es importante recalcar que sumado a las violaciones de los derechos de los pueblos ind铆genas, existe una inmensa exclusi贸n de la participaci贸n y violaciones a los derechos de las mujeres que han sido quienes han levantado la voz y cuestionado la falta de informaci贸n, las inconsistencias de las consultas a modo y la exclusi贸n de su participaci贸n al no ser acreedoras al derecho de ser comuneras o propietarias de tierras, ya que en la mayor铆a de n煤cleos agrarios en la zona el n煤mero de mujeres no representa ni el 1% del padr贸n, por lo que la toma de decisiones sobre el uso y disfrute del territorio queda en manos de los hombres.

Responsabilizamos del clima de violencia, divisi贸n intercomunitaria y de cualquier amenaza, intimidaci贸n, acoso o coerci贸n de los derechos humanos de la que lleguen a ser v铆ctimas las y los habitantes de la Agencia de Puente Madera, a:

Antonino Morales Toledo, Presidente Municipal de San Blas Atempa y Dirigente Estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaque帽as (FUCO).

Rafael Mar铆n Mollinedo, Director General del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas.

Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, Presidente de M茅xico.

Y a todas las autoridades e instancias estatales y federales quienes impulsan con presi贸n social, pol铆tica y econ贸mica el proyecto del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec, violando el derecho a la libre autodeterminaci贸n y de autoconsulta de los pueblos ind铆genas.

EXIGIMOS

Alto a la imposici贸n del Polo de Desarrollo para el Bienestar.

Cancelaci贸n inmediata del Polo de Desarrollo para el Bienestar en las tierras de uso com煤n del Pitayal.

Se respete el derecho a la Libre Autodeterminaci贸n y a la Autoconsulta realizada en asamblea por la comunidad de Puente Madera.

ATENTAMENTE:

ASAMBLEA PERMANENTE DE PUENTE MADERA