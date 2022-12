–

A las mujeres y hombres que luchan

A lxs ciudadanxs conscientes de la Ciudad de M茅xico

A los medios de comunicaci贸n

Ante el capricho del Gobierno de la Ciudad de M茅xico, encabezado por Claudia Sheinbaum y la pol铆tica partidista de despojo, destrucci贸n y violencia con la que pretenden imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX, NOSOTRXS NAHUAS, COMUNERXS, VECINXS Y RESIDENTES DE LOS DOCE PUEBLOS DE MILPA ALTA RECHAZAMOS Y DESCONOCEMOS LA SIMULACI脫N DE CONSULTA QUE PRETENDEN REALIZAR EN NUESTROS PUEBLOS, EL D脥A 3 DE DICIEMBRE DE 2022 Y LA IMPOSICI脫N QUE PRETENDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

Denunciamos las pr谩cticas corruptas y rapaces que el Instituto de Planeaci贸n, la Secretar铆a de Inclusi贸n y Bienestar Social, la Secretar铆a de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Ind铆genas Residentes (SEPI), la Secretar铆a de Educaci贸n, Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n, a trav茅s de los PILARES y a la Alcald铆a Milpa Alta han realizado en nuestras comunidades, enga帽ando, intimidando y condicionando la permanencia en los Programas Sociales a cambio de aprobar un Ordenamiento Territorial que no ha sido debidamente informado y construido con quienes habitamos Milpa Alta y la ciudad toda.

Los doce pueblos de Milpa Alta: Atocpan, Miacatl谩n, Ohtenco, Tepenahuac, Tecoxpa, Tlacotenco, Tlacoyucan, Oztotepec, Villa Milpa Alta, Xicomulco, Cuauhtenco y Tecomitl decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, porque sabemos que nos condena al despojo de nuestra Tierra y Territorios. Decimos NO a la destrucci贸n de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos. Decimos claro y fuerte que 隆A nuestra Madre Tierra con sangre la vamos a defender!

Decidamos la ciudad que queremos, con informaci贸n oportuna, precisa y consensuada en todos y cada uno de nuestros pueblos. Decidamos desde nuestra experiencia cotidiana c贸mo queremos ordenar nuestros territorios, decidamos desde el caos que vivimos todos los d铆as para d贸nde podemos crecer, decidamos entre todxs hasta d贸nde nos alcanzan nuestros recursos, particularmente el agua. Decidamos todxs por una vida digna para todxs. Para decidir la ciudad que queremos, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD RESPETO A LA AUTONOM脥A Y LIBRE DETERMINACI脫N DE LOS PUEBLOS, CON APEGO A LOS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS E IND脥GENAS.

Invitamos a todos los pueblos y barrios originarios de la Cuenca del An谩huac a manifestarse CONTRA EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los centros donde se llevar谩 a cabo la supuesta consulta, el d铆a de ma帽ana s谩bado 3 de diciembre, a partir de las 09:30 horas, y RECHAZAMOS LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN LOS PILARES DE MIACATLAN, XICOMULCO, TLACOYUCAN Y TECOMITL, PORQUE SE REALIZARON A LOS USUARIOS MENORES DE EDAD SIN PREVIO AVISO, SIN INFORMACI脫N Y DE FORMA AMA脩ADA.

Los pueblos de Milpa Alta nos solidarizamos y repudiamos la represi贸n que sufren nuestrxs hermanxs de San Gregorio Atlapulco, a manos de granaderos y grupos de choque del alcalde Jos茅 Carlos Acosta.

Desde Milpa Alta apoyamos la lucha leg铆tima del pueblo originario de Atlapulco y demandamos que la alcald铆a de Xochimilco, SacMex y el Gobierno de la Ciudad cesen la represi贸n y salgan de San Gregorio las fuerzas represoras del Gobierno de la CDMX.

PUEBLOS HERMANOS DEL SUR: SI TOCAN A UNO NOS LEVANTAMOS TODOS馃敟馃敟馃敟

Publicado originalmente en la p谩gina de Radio Zapote: https://radiozapote.org/2022/12/06/comunicado-de-la-comunidad-originaria-de-milpa-alta-contra-la-imposicion-del-programa-general-de-ordenamiento-territorial-y-el-plan-general-de-desarrollo-de-la-cdmx/

