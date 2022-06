–

June 29, 2022

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESITENCIA Y REBELDIA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANISACIONES DE LUCHAS DIGNAS

AL PUEBLO DE MEXICO

28-6-22

隆隆27 a帽os sin justicia!!

A veintisiete a帽os de la masacre de Aguas Blancas, el exgobernador Rub茅n Figueroa sigue sin castigo. Nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Seguiremos exigiendo justicia mientras estemos vivos. El tiempo nos sigue encontrando decididos y combativos.

Este tiempo mundial, el de un imperio decadente, el estadounidense, que dijo que regresar铆a a Afganist谩n a la edad de piedra y despu茅s de 20 a帽os de invasi贸n, sali贸 con la cola entre las patas. Que sigue siendo el m谩s poderoso del mundo, pero pierde fuerza. Que impulsa guerras econ贸micas como la de la red m贸vil 5G, el aluminio, el boicot a las mercanc铆as chinas e hind煤es, los alimentos, los energ茅ticos. Guerras intervencionistas como las de Irak, Afganist谩n, Siria. Y guerras indirectas como la de Ucrania, con la que espera, entre otros objetivos, dominar el mercado de gas y petr贸leo de Europa.

Tiempo en el que se perfila un reacomodo en donde el imperio fallido de Rusia trata de proteger sus 谩reas de influencia mientras europeos y norteamericanos la van cercando. Y otro imperio, China, avanza y en silencio se fortalece y crece sus estructuras econ贸micas.

Veremos que depara el reacomodo. Por lo pronto se acercan la escasez de granos, la carest铆a de alimentos, de gas, de gasolina. Y la causa no es solo la guerra, pero el encarecimiento y la escasez ya se sienten en nuestro entorno.

Este sistema que no sale de su crisis cr贸nica de excedentes de capital que no pueden combinarse de forma provechosa con los excedentes de fuerza de trabajo, recurre crecientemente a la acumulaci贸n de ganancias usando el despojo. El saqueo de agua, tierras, bosques, minerales, biodiversidad, saberes, fuerza de trabajo, expulsi贸n forzada de comunidades, etc.

En nuestro M茅xico, mientras se da por terminada la guerra contra el narco se continua con la militarizaci贸n, que seguramente en la pr贸xima campa帽a electoral presidencial se volver谩 a prometer su finalizaci贸n. Se decreta el fin del neoliberalismo y siguen los despojos. En nombre del combate al huachicol y a la delincuencia, se ejerce y trata de legitimar el control social y pol铆tico.

Hablan de pol铆tica, pero es la continuidad de la guerra por otros medios. Es una guerra civil legal. Tambi茅n le llaman inversi贸n extranjera directa, tratados de libre comercio, ayuda humanitaria, rescate financiero, inversi贸n, ayuda. El lenguaje busca encubrir la realidad de violencia. Un velo discursivo sobre cada hecho de guerra. Un discurso que trata de habituarnos con las agresiones y muertes de ciudadanos, mujeres, periodistas, luchadores sociales.

Un proceso b茅lico que incluye m煤ltiples actores, gubernamentales y no gubernamentales (mercenarios, paramilitares, delincuentes comunes, traficantes), que hoy se dicen 鈥渕orenistas鈥 y ma帽ana cambiaran de camiseta. Una m谩quina de guerra que no puede ser controlada totalmente.

Un ej茅rcito y una marina convertidos en formidables fuerzas pol铆ticas que crecen desproporcionadamente junto con sus presupuestos, en nombre de la seguridad.

Con una realidad que a diario nos dice que donde se reconcentran las fuerzas federales y estatales para 鈥渃ombatir a la delincuencia鈥, repuntan los homicidios y agresiones. Donde se asoma la tendencia de no ganar la guerra, sino de mantenerla.

El capitalismo crea el delincuente y el delito y estos se vuelven fundamentales para sustentar este orden social.

Aunque el discurso dice otra cosa las distintas corporaciones de seguridad federales, estatales o municipales, siguen significando la represi贸n y en el mejor de los casos c贸mplices activos o pasivos, simples observadores. 驴No es com煤n verlos conviviendo con la delincuencia o protegi茅ndolos? Con grupos como Paz y justicia, Los Chinchulines, Mascara Roja o el Movimiento Ind铆gena Revolucionario Antizapatista (MIRA) en Chiapas o 鈥淟os Ardillos鈥, en Guerrero. El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala es un claro ejemplo.

Hay seguridad y estado de derecho para el capital, y para las comunidades inseguridad e injusticia; eso atrae inversionistas. No basta con no dar m谩s concesiones mineras. La miner铆a a cielo abierto sigue depredando el territorio de los pueblos y devastando la naturaleza, mientras la delincuencia agrede a las comunidades en beneficio de las empresas. UN CLARO EJEMPLO DE RESISTENCIA QUE ESTAN PONIENDO COMPA脩EROS EN MORELOS DE LA鈥 UNIFICACION DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS鈥, QUE SON PARTE DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA QUE APENAS CELEBRARON SU PRIMER ASAMBLEA NAHUA EL 23 Y 24 DE ABRIL DONDE SE DECLARARON PUEBLOS Y COLONIAS LIBRE DE MINERIA, PONIENDO EN CLARO QUE NO ES BENEFICIO PARA SUS PUEBLOS Y COLONIAS Y SOLO LES DEJARA UN ECOCIDIO QUE ESTAN A TIEMPO DE EVITAR.

Y dentro de esta realidad la pandemia desnud贸 m谩s las injusticias. Las pol铆ticas neoliberales desmantelaron el sistema de salud. Tratando de gastar lo menos posible y hacerlo m谩s rentable.

En este M茅xico militarizado para garantizar las ganancias de las grandes empresas, una seguridad efectiva para los pueblos, solo pueden d谩rsela los pueblos con su autodefensa colectiva. Decidida por la asamblea comunitaria compa帽eros de la monta帽a integrantes del CONSEJO INDIGENA POPULAR DE GUERRERO 鈥揈MILIANO ZAPATA SON CLARO EJEMPLO DE DAR UNA LUCHA DIGNA.

El tiempo de crisis es tambi茅n de tiempo de organizarnos mejor, de avanzar, de fortalecer nuestra producci贸n agr铆cola sembrando colectivamente. De reforzar y fortalecer el sistema de salud en los pueblos en que vivimos, d谩ndole un car谩cter comunitario. De denunciar, de movilizarnos, de luchar. De desenmascarar a los que fueron ladrones ayer, y que son funcionarios hoy.

Castigo a Rub茅n Figueroa, responsable de la masacre de Aguas Blancas.

Alto a las agresiones a los compa帽eros de CIPOG-EZ en las comunidades de la regi贸n de la Monta帽a en Guerrero.

Alto a los desplazamientos de familias y comunidades por la delincuencia, en los estados de Guerrero, Michoac谩n y Chiapas.

No a la minera en M茅xico.

Libertad a Gilberto Aguirre Bahena.

Presentaci贸n con vida de Benito Bahena Maldonado

隆Presentaci贸n con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y castigo a los culpables! 隆Ni un muerto m谩s en el pa铆s!隆La masacre de Aguas Blancas no se olvida!

POR LA UNIDAD DE OBREROS INDIGENAS Y CAMPESINOS

ORGANIZACI脫N CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

O.C.S.S.