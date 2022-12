–

December 20, 2022

CIUDAD DE M脡XICO A 12 DE DICIEMBRE 2022

Desde la Okupache/Auditorio che, trabajamos aut贸noma y autogestivamente en la constante construcci贸n de distintas formas que dejen de fomentar la explotaci贸n de la tierra y de nosotrxs mismxs como colectividades e individuxs.

Estos 22 a帽os de okupaci贸n han sido un continuo proceso de encuentro, desencuentro, de aprendizaje, desaprendizaje, alegres y tr谩gicos momentos, en los que por ir en contra de las normas del poder establecido, incomodamos como muchas otras luchas en resistencia. En este arduo proceso prevalecen algunas constantes de sabotaje hacia el auditorio y hostigamiento a colectivxs e individuxs que transitan en este espacio: han hecho falsas acusaciones de narcomenudeo; de portaci贸n de explosivos, hasta de huachicoleo; han tapado las tuber铆as de agua con cemento; han cortado la luz; han atacado con porros al espacio, apoyaron a grupos como 鈥渓os cerezo鈥 para que desalojaran el auditorio, donde amarraron, golpearon, electrocutaron, dispararon balines contra nuestrxs compa帽erxs y luego no pudieron sostener el desalojo; han hecho m谩s de 50 hoyos en el techo en temporada de lluvias; han detenido a nuestrxs compa帽erxs con falsas acusaciones; nos han seguido, nos han acosado con sus elementos de seguridad internos y policiaco; han disparado sus armas de fuego contra el espacio, las personas y contra una perrita; han generado campa帽as con carteles falsos de 鈥渟e busca鈥 con caras y nombres; han fotografiado, filmado y seguido a las personas que se organizan en el auditorio; han puesto c谩maras escondidas en los alrededores; han gastado miles de pesos en hackear equipos electr贸nicos con el programa 鈥減egasus鈥 de espionaje o como lo llaman ahora 鈥渓abores de inteligencia鈥; tambi茅n ataques constantes de los medios masivos de desinformaci贸n contra la okupaci贸n y las personas que ah铆 se organizan descalific谩ndonos y culp谩ndonos constantemente como parte de su 鈥渢rabajo period铆stico鈥.

Las autoridades de la UNAM c铆clicamente nos usan de enemigo com煤n para desviar la atenci贸n cuando son cuestionadxs publicamente, ya sea con la transparencia de su presupuesto, o la administraci贸n del estadio y esa falsa idea de que el equipo de futbol tiene que ver con la universidad, por no decir la incompetencia en resolver las denuncias de su comunidad sobre los casos de acoso, violaci贸n y feminicidio dentro de sus instalaciones; muchas veces cometidas por estudiantes, trabajadores o acad茅micos de la misma universidad, en las que encubren y/o obstaculizan dichas denuncias. Y desde hace d茅cadas el ya cl谩sico acoso, espionaje y hasta encubrimiento de asesinato de quienes que se organizan dentro de la UNAM.

Se帽alamos la represi贸n a nivel nacional hacia quienes se organizan fuera de las l贸gicas que solo persigue el capital. En este contexto en el que los gobiernos se creen transformadores, donde su idea de 鈥減acificar鈥 es dejando a los militares como polic铆as, mientras est谩n m谩s interesadxs por ver quien tiene m谩s vistas en sus redes sociales porque ya se acerca su pantomima de votaciones para diferentes huesos pol铆ticos. Las elecciones tambi茅n son punto clave para que la represi贸n aumente y se criminalice de manera exagerada a la protesta social y pueblos en resistencia; por ende atacan sistem谩ticamente espacios donde se fomenta la autogesti贸n, la autonom铆a y la autoorganizaci贸n. Tambi茅n con la elecci贸n de rector en la UNAM (que se decide por un pu帽ado de personas) es cuando los rectores en turno y candidatxs juegan con el desalojo de la okupaci贸n como parte de su campa帽a, ya sea como promesa o como amenaza.

A continuaci贸n se relata la primer detenci贸n arbitraria del compa帽ero Jorge:

El 24 de febrero de 2016 pasadas las 21:30 hrs. el compa帽ero Jorge fue detenido arbitrariamente en un operativo tipo levant贸n a cargo de 15 civiles fuertemente armados en inmediaciones de ciudad universitaria de la UNAM, quienes apuntaron con sus armas al detenido, a sus acompa帽antes y testigxs. Una hora despu茅s fue presentado en oficinas de la PGR en L贸pez 12 en el centro hist贸rico, sin embargo, fue hasta el mediod铆a del 25 de febrero cuando fue presentado ante un agente del Ministerio P煤blico, junto con una maleta con drogas (maleta que no se ve en los videos de las c谩maras de la universidad y del gobierno), violentando as铆 el debido proceso.

Sin que transcurrieran las 48 horas que dice el protocolo, y mucho menos las 96 horas posibles ante el tipo de acusaci贸n, fue remitido a un penal de m谩xima seguridad. Primero fue enviado al CEFERESO de Mengol铆 en Oaxaca y la ma帽ana del 26 de febrero del 2016 la PGR asegur贸 que por sobrecupo fue enviado al CEFERESO de Hermosillo, Sonora. (Cabe mencionar que los penales de alta seguridad o CEFERESOS fueron creados en M茅xico para presos sentenciados, no para procesados, y mucho menos para detenidos que apenas van a ser presentados ante un juez para su declaraci贸n preparatoria). Es evidente que su traslado a miles de kil贸metros era para impedir su defensa, ambas cosas ilegales en el marco de los acuerdos internacionales firmados por M茅xico sobre los derechos humanos.

Jorge Emilio fue acusado de 鈥渘arcomenudeo鈥 y debido a que la jueza consider贸 que las acusaciones realizadas no se acreditaban en su totalidad, se reclasific贸 el delito a 鈥減osesi贸n simple鈥. Con eso pudo recuperar su libertad

Nosotrxs siempre denunciamos que fue un montaje y una amenaza directa a la okupaci贸n. En este escenario, Yorch es s贸lo un chivo expiatorio y la muestra de un castigo ejemplar.

El montaje ha llegado a grados extremos. La versi贸n que relaciona a Yorch con el narcotr谩fico ha sido difundida a cansancio por los 贸rganos de comunicaci贸n de la UNAM, el gobierno capitalino y sus secuaces medios de comunicaci贸n, llegando incluso al extremo de difundir una nota totalmente amarillista 鈥 y por fortuna irreal 鈥 donde se anuncia la muerte del Yorch en medio de una balacera entre el narcotr脿fico, el pasado 14 de octubre de 2021. Ubica a Yorch en una escena del crimen en Morelos, basados en una coincidencia parcial del nombre y difundiendo la fotograf铆a de nuestro compa帽ero sin cuidado alguno. Todo ello ayuda a engordar la versi贸n que ellxs mismxs fabricaron.

Sin embargo, el acoso hacia el compa帽ero Yorch no fue s贸lo por la difamaci贸n. En meses pasados, fue interceptado por la polic铆a interna de la UNAM mientras viajaba en su bicicleta dentro de la misma Ciudad Universitaria. En aquella ocasi贸n, la polic铆a de la UNAM s贸lo dio muestras de asombro ante la presencia en vida de Yorch, pues seg煤n ellxs, atentxs a las noticias amarillistas, 鈥渃reyeron que estaba muerto鈥. Una farsa y muestra del cinismo de las autoridades hacia lxs miembrxs de la okupa.

Ni qu茅 decir de lxs constantes personajes que se acercan al auditorio y a los puestos alrededor de la okupaci贸n para preguntar por venta de drogas e incluso, dejando a viva luz bolsas con pastillas y precio dentro de las mercanc铆as que s铆 se venden, con la clara intenci贸n de incriminar.

Aquel acoso se prolong贸 y extendi贸 a otros compa帽erxs. El 6 de diciembre de 2022. Alrededor de las 20:30 horas, polic铆as vestidos de civil siguieron a un compa帽ero desde el okupa hasta el 鈥渃irculo k鈥 que se encuentra en la esquina de eje 10 y av. Universidad, donde fue interceptado por un coche compacto Nissan Fiesta blanco y le ordenaron que se detuviera sin motivo alguno. Descendieron del coche identific谩ndose como polic铆a ministerial y pidieron al compa帽ero que se identificara bajo pretexto de que se hab铆a reportado un robo en bicicleta. El compa帽ero se 鈥渋dentific贸鈥 y tras hacerle una 鈥渞evisi贸n鈥 lo dejaron libre, ya que no encontraron delito alguno.

Sumado a ello, durante la semana se pudieron observar diferentes personas que no dejaban duda sobre su procedencia policial al interior de ciudad universitaria. Todo con 谩nimos de intimidar a lxs miembrxs de la okupaci贸n y a quienes se acercaran a la misma.

Aquellas intimidaciones llegaron al punto c煤lmine el d铆a jueves 8 de diciembre del 2022, cuando alrededor de las 20:30 hrs., cinco personas vestidas de civil siguieron al compa帽ero Jorge desde la Okupaci贸n hasta la salida de Ciudad Universitaria, 鈥淏ase uno鈥 donde se le sumaron otras doce personas de civil a bordo de 3 autom贸viles tipo Sedan sin placas y una patrulla de la alcald铆a Coyoac谩n.

Con lujo de violencia, arremetieron contra nuestro compa帽ero y lo sometieron para poder subirlo a uno de los veh铆culos y proceder a su detenci贸n. Hubo compa帽eros afines a la okupa quienes intentaron socorrer a Jorge, sin embargo mientras estaban amagando al compa帽ero polic铆as hicieron menci贸n que: 鈥溍﹍ ten铆a deudas pendientes, que mejor no se metieran鈥, no tuvieron 茅xito en impedir su secuestro. Mismos compa帽eros aseguran haber identificado al menos a tres de estos sujetos, de estar monitoreando las inmediaciones del auditorio durante todo el d铆a y hasta el t茅rmino de las actividades como artesano y vendedor del compa帽ero Jorge. Los tres sujetos, reconocidos con corte tipo militar y vestidos de civil, siguieron a Jorge hasta cerrarlo en su emboscada en los l铆mites de C.U. en conocimiento y complicidad de las autoridades universitarias quienes les dieron la facilidad para su espionaje y operativo. Cabe mencionar que en ning煤n momento se le mostr贸 orden de aprehensi贸n alguna.

Afirmamos que ninguno de los anteriores son hechos aislados y repudiamos su acoso e intimidaci贸n. A su vez, analizando los hechos de la detenci贸n anterior y la re-aprehensi贸n, es evidente que es el mismo modus operandi y sabemos que esto quiz谩 se trata de un linchamiento pol铆tico m谩s y uno de sus m茅todos para infundir miedo y terror entre las personas que nos encontramos en el d铆a a d铆a en contra del poder actual.

Sabemos que la c谩rcel es un lugar donde solo los marginados y exentos de privilegios convergen, se sabe que tambi茅n es lugar donde se mueve demasiado dinero de por medio. El penal no reinserta solo es un negocio m谩s para el asqueroso gobierno.

Nuestro compa帽ero Jorge no es ning煤n narcomenudista, ni narcotraficante. De otra forma, no estar铆a en este lugar, quiz谩 se encontrar铆a en otro sitio, aqu铆 no. Hemos visto la forma en que se ha construido esta imagen sobre muchas otras personas que pertenecen a la lucha social y c贸mo a partir de la creaci贸n de estos perfiles se intenta negar cualquier defensa v谩lida y leg铆tima a la libertad y vida de muchxs luchadorxs. Por lo mismo, no caemos en aquella trampa ni la secundamos. Lo mismo han hecho para hablar de diferentes desaparecidxs en el pa铆s o la relaci贸n inventada entre el narco y la okupa Cuba, por mencionar un ejemplo. Todas, mentiras montadas para criminalizar a quienes protestan y tener campo abierto a la represi贸n y el asesinato.

Estamos en contra de toda forma de violencia hacia nosotrxs y exigimos la liberaci贸n inmediata del compa帽ero.

No daremos ni un paso atr谩s ante cualquier intento de represi贸n.

Ninguna agresi贸n quedar谩 sin respuesta.

Yorch a la calle