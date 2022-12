Con lujo de violencia, arremetieron contra nuestro compañero y lo sometieron para poder subirlo a uno de los vehículos y proceder a su detención. Hubo compañeros afines a la okupa quienes intentaron socorrer a Jorge, sin embargo mientras estaban amagando al compañero policías hicieron mención que: “él tenia deudas pendientes, que mejor no se metieran”, no tuvieron éxito en impedir su secuestro. Mismos compañeros aseguran haber identificado al menos a tres de estos sujetos, de estar monitoreando las inmediaciones del auditorio durante todo el día y hasta el término de las actividades como artesano y vendedor del compañero Jorge. Los tres sujetos, reconocidos con corte tipo militar y vestidos de civil, siguieron a Jorge hasta cerrarlo en su emboscada en los limites de C.U. en conocimiento y complicidad de las autoridades universitarias quienes les dieron la facilidad para su espionaje y operativo. Cabe mencionar que en ningún momento se le mostró orden de aprehensión alguna.

Sabemos que la cárcel es un lugar donde solo los marginados y exentos de privilegios convergen, se sabe que también es lugar donde se mueve demasiado dinero de por medio. El penal no reinserta solo es un negocio más para el asqueroso gobierno.

Nuestro compañero Jorge no es ningún narcomenudista, ni narcotraficante. De otra forma, no estaría en este lugar, quizá se encontraría en otro sitio, aquí no. Hemos visto la forma en que se ha construido esta imagen sobre muchas otras personas que pertenecen a la lucha social y cómo a partir de la creación de estos perfiles se intenta negar cualquier defensa válida y legítima a la libertad y vida de muchxs luchadorxs. Por lo mismo, no caemos en aquella trampa ni la secundamos. Lo mismo han hecho para hablar de diferentes desaparecidxs en el país o la relación inventada entre el narco y la okupa Cuba, por mencionar un ejemplo. Todas, mentiras montadas para criminalizar a quienes protestan y tener campo abierto a la represión y el asesinato.