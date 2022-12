–

December 27, 2022

Organizaci贸n de la Sociedad Civil 鈥淟as Abejas鈥

Tierra Sagrada de los M谩rtires.

Acteal, Chenalh贸. Chiapas. M茅xico.

22 de diciembre del 2022.

Al pueblo de M茅xico y del mundo

A la prensa nacional e internacional

A la Opini贸n Publica

Hermanos y hermanas:

A 25 a帽os del crimen de estado de lesa humanidad el pueblo Tzotzil de 鈥淟as Abejas鈥 seguimos exigiendo Justicia, conservamos la memoria porque tenemos la Verdad y eso nos permite recordar a nuestros m谩rtires con fortaleza en el coraz贸n.

Hoy, con la frente en alto decimos que el pueblo de M茅xico y del mundo sabe qui茅nes son los responsables de la Masacre de Acteal porque hace 2 a帽os en el marco del Acuerdo de Soluci贸n Amistosa-ASA suscrito entre un grupo de v铆ctimas de la Masacre de Acteal y el estado mexicano donde el gobierno de la 4ta Transformaci贸n reconoci贸 y asumi贸 una responsabilidad por los hechos, se conoci贸 la Verdad, la versi贸n oficial del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leon quien calific贸 que la Masacre de Acteal es resultado de un conflicto intercomunitario, problema de tierra y de religi贸n caduc贸 a los 23 a帽os, no encontr贸 lugar en la historia moderna de M茅xico. Los autores intelectuales quienes dise帽aron, planearon y permitieron la consumaci贸n de la masacre como Ernesto Zedillo Ponce Leon ex presidente de M茅xico, Julio Cesar Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas, Emilio Chuayffet Chemor ex Secretario de Gobernaci贸n, Gral. Enrique Cervantes Aguirre ex Secretario de la Defensa Nacional, Omero Tovilla Cristiani, Uriel Jarqu铆n G谩lvez, entre otros, tienen pendiente con la justicia.

Aun ganado la Verdad, pero la Justicia llega a cuenta gotas a la comunidad de Acteal y dem谩s comunidades afectadas por la violencia en el contexto de la Masacre. Pues resulta, que en el cumplimiento del Acuerdo de Soluci贸n Amistosa refiri茅ndonos a las medidas de reparaci贸n integral para las v铆ctimas y sus familiares se antepone la m谩quina de la burocracia, a la fecha no se ha podido concretar una ruta m茅dica para brindar atenci贸n en materia de salud a los sobrevivientes, lo que ha ocasionado que las v铆ctimas se atiendan en doctores particulares pagando con sus propios recursos econ贸micos los medicamentos y los gastos que ello genera cada vez que acuden a centros m茅dicos privados como ha sido el caso de la Sra. Catarina V谩zquez P茅rez de Acteal Centro, Jer贸nimo V谩zquez P茅rez de Queshtic Centro, as铆 como la hija de Manuel Santiz Culebra la Sra. Rosa Santiz Ruiz de Queshtic Poblado. Esta situaci贸n indigna mucho a las v铆ctimas, pues como hemos manifestado en diversos momentos la raz贸n fundamental por la cual optaron esta alternativa jur铆dica fue por temas de salud porque muchos sobrevivientes se encontraban gravemente enfermos, la muerte asolaba sus casas, las v铆ctimas se iban muriendo a帽o tras a帽os por falta de una atenci贸n m茅dica y por enfermedades curables. Sin embargo, como hemos documentado contrario sucede y sucedi贸 en la contrataci贸n de obras para la rehabilitaci贸n social de la regi贸n, los proyectos de construcci贸n de caminos y de infraestructura hidr谩ulica fueron adjudicados mediante corrupci贸n; las primeras simularon licitaci贸n porque 3 d铆as antes del fallo de la adjudicaci贸n de obra la empresa que ejecut贸 el proyecto ya hab铆a llegado a la comunidad a realizar las primeras actividades, y la segunda fue adjudicaciones directas. Es de dominio p煤blico que este gobierno encabezado por Movimiento de Regeneraci贸n Nacional-MORENA ha dicho que su lucha es en contra de la corrupci贸n y que 鈥減rimero los pobres鈥, pero este planteamiento les quedo grande ya que en la atenci贸n del caso Acteal fue privilegio para las empresas y burocracia para las v铆ctimas, el pueblo pobre.

El hecho que no se haya concretado una ruta m茅dica para la atenci贸n de las v铆ctimas no significa incumplimiento porque el Acuerdo de Soluci贸n Amistosa est谩 en v铆as de cumplimiento, y reconocemos que m谩s de la mitad de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano se ha realizado. Adem谩s, nosotros consideramos que el Acuerdo s铆 sirve porque el 03 de septiembre del 2020 se suscribi贸 el convenio a nombre de 30 v铆ctima de las cuales fueron 18 v铆ctimas fallecidos y 12 heridos, pero el a帽o pasado se adhirieron 13 v铆ctimas m谩s al Acuerdo de Soluci贸n Amistosa que fueron 5 heridos y 8 v铆ctimas fallecidas entre ellas una familia zapatista de Acteal Centro activo como base de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional-EZLN, y este a帽o 2022 se van a adherir otras v铆ctimas al Acuerdo haciendo que cada vez, m谩s v铆ctimas exijan justicia por la v铆a de un Acuerdo Pacifico llamado formalmente Acuerdo de Soluci贸n Amistosa. La adhesi贸n de m谩s v铆ctimas significa que el Acuerdo ha convencido y generado expectativa; por ello, vemos bien la apertura y disposici贸n del gobierno mexicano de atender las v铆ctimas de Acteal por la v铆a de Soluci贸n Amistosa. Asimismo, solicitamos a la Honorable Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos-CIDH su acompa帽amiento y asistencia t茅cnica en el cumplimiento del Acuerdo de Soluci贸n Amistosa del caso 12.790 MEXICO.

Tenemos claro, que es tarea de nosotros exigir que el gobierno mexicano cumpla con su responsabilidad asumida y repare integralmente el da帽o causado a las v铆ctimas de la Masacre. La No Repetici贸n de los Hechos es principal, por eso mismo el pr贸ximo a帽o 2023 con mucha responsabilidad y seriedad vamos a designar un experto independiente quien participar谩 en el an谩lisis contextual de las investigaciones llevadas a cabo de la Masacre de Acteal mismo que nos permitir谩 llevar a la justicia los autores intelectuales porque hasta la fecha no se ha realizado l铆neas de investigaci贸n tendientes a deslindar responsabilidad de funcionarios p煤blicos de alto nivel. Recordando que el 12 de agosto del 2009 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n-SCJN emiti贸 fallo del amparo presentado por los abogados de Centro de Investigaci贸n de Docencias y Econ贸micas-CIDE en defensa de los grupos paramilitares procesados por su participaci贸n en la Masacre de Acteal, en lugar de instrumentar la reposici贸n de procedimiento para juzgar a los responsables, decidi贸 ordenar la inmediata liberaci贸n de 20 paramilitares entre ellos confesos.

Es importante se帽alar que la deuda hist贸rica del estado mexicano hacia los pueblos ind铆genas sigue pendiente, el Acuerdo de Soluci贸n Amistosa es apenas un punto de partida porque las graves violaciones de derechos humanos cometido en contra de la poblaci贸n Tzotzil en el contexto de la Masacre de Acteal fueron muchos. Los sobrevivientes del 22 de diciembre y las victimas de desplazamiento forzado interno de 97 a煤n no est谩n siendo atendidos. Por eso, nosotros, gobierne quien gobierne el Pueblo Tzotzil de 鈥淟as Abejas鈥 siempre lucharemos por la Justicia en la Tierra.

ATENTAMENTE

Concejo de la organizaci贸n de la Sociedad Civil 鈥淟as Abejas鈥

Comit茅 de victimas del caso 12.790 MEXICO

Francisco G贸mez P茅rez

L谩zaro Arias G贸mez

Manuel M茅ndez Paciencia

Francisco P茅rez G贸mez

Felipe G贸mez P茅rez