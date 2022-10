–

October 31, 2022

Dirigido a: PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID – CONSEJER脥A DE SANIDAD – DIRECCI脫N GERENCIA DE ATENCI脫N PRIMARIA – ORGANIZACIONES SINDICALES – TRABAJADORES/AS DE LA SANIDAD P脷BLICA – COLECTIVOS DE ACCI脫N SOCIAL Y VECINAL – CIUDADAN脥A EN GENERAL.

FRENTE A LA EJECUCI脫N DEL NUEVO MODELO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS EXPONEMOS QUE:

1. No compartimos el acuerdo adoptado por varias de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial y que las llev贸 a desconvocar la huelga anunciada.

2. El caos organizativo ocasionado en ning煤n caso es responsabilidad de las/os trabajadores, sino de una Presidencia de la CM empe帽ada en implantar un modelo de Urgencias 鈥渢odo a 100鈥 sin intenci贸n de disponer los recursos humanos suficientes ni los plazos necesarios, no import谩ndole poner en riesgo la salud y la seguridad de profesionales y ciudadan铆a.

3. El nuevo Plan atenta contra la poblaci贸n porque:

a) Al plantear la apertura de los PAC en horario coincidente con el turno de tarde de los Centros de Salud (CS) introduce un modelo de atenci贸n que se desvincula de la longitudinalidad propia de la Atenci贸n Primaria, rompiendo la relaci贸n paciente-profesional, propiciando la idea de que 鈥渓o importante es ser atendido/a sin importar por qui茅n鈥. Igual ocurre con la ruptura generada en los SAR al cambiar de destino a profesionales que llevan a帽os vinculados a su poblaci贸n y su terreno, y, adem谩s, hacerlo con tan solo unas horas de antelaci贸n.

b) La creaci贸n de m煤ltiples puntos de atenci贸n que 鈥渟uplan鈥 las agendas de consulta en el turno de tarde de los CS limita la conciliaci贸n de los ciudadanos que no podr谩n ser atendidos/as, ni ellas/os ni sus personas dependientes, por sus sanitarios/as de referencia.

Con especial incidencia en Pediatr铆a, no hay pediatras en estos PAC.

c) La nula voluntad de dotar a estos PAC de recursos humanos suficientes y la deficiente planificaci贸n ha dejado sin cobertura completa a una gran mayor铆a, por lo que se ha puesto en riesgo la seguridad de los/as pacientes. Deseamos de todo coraz贸n que no se produzca ninguna incidencia con desenlace irremediable.

4. El nuevo Plan atenta contra las/os profesionales porque:

a) No afecta solo a SAR y SUAP sino a toda la atenci贸n extrahospitalaria, a los Centros de Salud, a la Primaria en su globalidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid intenta pervertir el modelo de atenci贸n, al hacer coincidir los horarios de apertura con los turnos de tarde y pretender cubrir los puestos con una presunta voluntariedad de los/as trabajadores de los CS, en un 鈥渢otum revolutum鈥 indeseable.

b) A los/as profesionales de Atenci贸n Primaria que llevamos a帽os asumiendo repartos de ausencias sin suplente y ahora vacantes sin cubrir (recordemos, m谩s de 600.000 personas sin m茅dico o pediatra asignado) intentan ahora 鈥渞esponsabilizarnos鈥 de la atenci贸n urgente y ponen en cuesti贸n nuestro compromiso profesional ante nuestra negativa e imposibilidad de aceptar 鈥渓a invitaci贸n鈥.

c) El maltrato, las incertidumbres, las crisis de ansiedad, la desorganizaci贸n personal y familiar han provocado las IT que se han ido produciendo estos d铆as por su improvisaci贸n y mala gesti贸n. Negarnos es la forma poner de manifiesto la ineptitud de la planificaci贸n realizada devolviendo la responsabilidad a los/as gestores de la Consejer铆a.

d) Si el Plan iba a llevarse a cabo s铆 o s铆, 驴c贸mo es posible que las planillas no estuviesen preparadas de antemano, que los PAC no estuvieran dotados, que los locales SUAP, cerrados desde hace m谩s de 2 a帽os, se hayan abierto sin limpiar鈥? 驴Por qu茅 no escalonar la apertura, asegurar la dotaci贸n y contratar dignamente? Los compa帽eros que han acudido a sus puestos lo han hecho en condiciones lamentables, asumiendo riesgos al estar los equipos incompletos. As铆 mismo las/os profesionales de Atenci贸n Primaria han sido 鈥渁cribillados鈥 a mensajes inst谩ndoles a 鈥渙frecerse voluntarios鈥 ejerci茅ndose presiones intolerables sobre las categor铆as o situaciones laborales m谩s vulnerables.

e) Pero, aun as铆, la Comunidad de Madrid contin煤a a帽o tras a帽o expulsando sanitarias/os, sin llegar a hacer una apuesta de contrataci贸n que haga atractivo el trabajo en Atenci贸n Primaria, mientras aumenta la carga asistencial con planes tan alejados de la realidad como el que nos ocupa. 隆Ahora se quejan de la falta de profesionales!

EXIGIMOS:

A las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, la denuncia del acuerdo firmado por incumplimiento y, a la Comunidad de Madrid, la retirada completa del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias.

La recuperaci贸n del modelo SAR tal como ven铆a funcionando con la dotaci贸n de plantilla y recursos suficientes. La reapertura de los SUAP de manera escalonada, con plantilla y recursos propios, en su horario habitual, complementando la atenci贸n continuada dispensada en los Centros de Salud, en un modelo racional de reparto de tiempos y actividad.

El refuerzo de las plantillas de Atenci贸n Primaria que permitan el correcto desarrollo de las consultas de ambos turnos, la cobertura de ausencias y de vacantes, garantizando que todo/a paciente est谩 adscrito a un profesional sanitario que 鈥渆xiste鈥 y es el responsable de su salud.

Incrementar la financiaci贸n en Atenci贸n Primaria, para que en tres a帽os (2022, 2023 y 2024), siendo una de las comunidades m谩s ricas, alcanzar la inversi贸n en AP de la Comunidad Aut贸noma que mayor presupuesto destine a este nivel asistencial, b谩sico en cualquier Sistema Sanitario P煤blico, siempre con el objetivo de llegar al 25% del total del gasto sanitario en las dos siguientes legislaturas.

No se trata de un cambio de modelo de la atenci贸n urgente sanitaria, sino de un cambio de modelo de toda la atenci贸n extrahospitalaria que incluye a los Centros de Salud.

Como Plataforma de Centros de Salud de Madrid, entendemos que es fundamental tener un enfoque global de forma que la soluci贸n sea tanto para la ciudadan铆a como para el conjunto del Sistema Sanitario y de los trabajadores de los SAR, SUAP y Centros de Salud.

Seguiremos apoyando y propiciando las movilizaciones, tanto profesionales como ciudadanas, que ya est谩n convocadas (por un lado, la huelga en los SAR y SUAP los d铆as 4, 5 y 6 de noviembre convocada por MATS y SummaT, apoyada por la Plataforma SAR, AFEM, AME y CSIF, a la que se suma la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, y por otro la 鈥淢anifestaci贸n Contra el Plan de Destrucci贸n de la Atenci贸n Primaria. Madrid se levanta por la Sanidad P煤blica鈥 convocada por las Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, el 13 de noviembre a las 12 horas) y las que se convoquen en defensa de la Atenci贸n Primaria, e INSTAMOS A NUESTROS REPRESENTANTES SINDICALES A QUE INCLUYAN A LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD EN LAS CONVOCATORIAS DE HUELGA, por entender que planes como este ponen en riesgo nuestro modelo asistencial.

Madrid, 30 de noviembre de 2022

Plataforma de Centros de Salud de Madrid

