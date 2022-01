–

Compartimos p煤blicamente la nota de prensa redactada por la Secci贸n Sindical en el Grupo MRW del Sindicato de Oficios Varios de Madrid de la CNT-AIT. Aprovechamos para felicitarles por su incansable esfuerzo y entrega, que una vez m谩s demuestra ser la mejor garant铆a para la victoria.

Arriba les que luchan.

隆Volvemos a ser trabajadoras de MRW!

Tras 5 a帽os de lucha, resistencia y aguante de las canalladas de este grupo de empresas conocido como MRW y su brazo represor Grupo CTC Externalizaci贸n, 隆esta Secci贸n Sindical ha conseguido echar a la c谩rnica de la empresa y que todo el equipo de Telemarketing vuelva a ser internalizado en MRW Log铆stica!

La lucha ha sido larga y dif铆cil. Despu茅s de las varias sentencias a nuestro favor reconociendo la cesi贸n ilegal de nuestra Delegada, MRW sigui贸 en su linea opresora vulnerando los derechos de nuestra compa帽era, envi谩ndola a trabajar, como castigo por su victoria, de Madrid a Barcelona en un departamento que no era el suyo. Despu茅s de perder tambi茅n esa batalla, a煤n sigui贸 la empresa con sus malas pr谩cticas laborales y humanas, insistiendo en mantener a nuestra compa帽era en teletrabajo, en un departamento que pertenec铆a a Barcelona, sin formaci贸n y sin pagarle lo que le correspond铆a.

Como en CNT-AIT conocemos estas pr谩cticas poco 茅ticas de las empresas, que usan para machacar y desmotivar a lxs trabajadorxs para que no sigan luchando, formamos a nuestrxs afiliadxs en ser conscientes de c贸mo funcionan y act煤an los empresarios, para que aprendan a afrontar esos ataques y machaques empresariales, sin miedo, con paciencia y minimizando el sufrimiento de qui茅n lucha.

Por eso la compa帽era, no d谩ndose por vencida, sigui贸 luchando contra lo que se le estaba haciendo por parte de MRW. Denunci贸 a la inspecci贸n de trabajo el retorno de todo el equipo a MRW, por cesi贸n ilegal. Finalmente, antes de perder todo el dinero que hab铆an ganado con la externalizaci贸n, CTC externalizaci贸n decidi贸 no renovar el contrato, y茅ndose de manso, llev谩ndose su past贸n por traficar con personas y evitando una multa bastante elevada. MRW ha tenido as铆 que internalizar de nuevo, a todo el personal de Telemarketing, y devolver el puesto de trabajo a la compa帽era luchadora. Adem谩s, hay otras compa帽eras valientes, que han decidido unirse a la denuncia de cesi贸n ilegal, aumentando el dinerillo que MRW al final ha tenido que desembolsar.

Les ha costado pagar la pasta que deb铆an. A煤n as铆 no han pagado todo lo que deber铆an, pero como sabemos que la lucha no para, aqu铆 seguiremos apoyando a la secci贸n sindical de CNT-AIT en MRW, en su lucha por los derechos y mejoras laborales.

Nos parece importante no olvidar a CCOO, actuando a trav茅s de su comit茅 de empresa en MRW Log铆stica, por su funesta labor en la supuesta defensa de los derechos laborales de lxs trabajadorxs. Ha aceptado, firmado y dado la apariencia de legalidad a la maldita externalizaci贸n; permiti贸 y firm贸 un ERE contra lxs compa帽erxs de almac茅n, cuando se les pod铆a reubicar en el mismo almac茅n para otra raz贸n social de MRW y, como no, ha ido a juicio testificando en contra de nuestra Delegada y de su denuncia por vulneraci贸n de derechos en la modificaci贸n de condiciones, cuando intentaron trasladarla de Madrid a Barcelona. No olvidaremos su labor en favor y defensa de la empresa, en contra de lxs trabajadorxs.

Por ultimo queremos dar las gracias a todxs los que han apoyado este conflicto y a esta secci贸n sindical. 隆Vuestra solidaridad y apoyo mutuo han sido muy importantes para seguir la lucha!

Un abrazo enorme y la lucha sigue, cueste lo que cueste.

Secci贸n Sindical en el Grupo MRW, del Sindicato de Oficios Varios de Madrid de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo adherido a la Asociaci贸n Internacional de lxs Trabajadorxs

