–

De parte de CNT January 25, 2023 210 puntos de vista

Reproducimos aqu铆 la visi贸n de UNIPA sobre los sucesos en Brasil. La aventura golpista bolsonarista y el fortalecimiento del EstadoUni茫o Popular Anarquista/UNIPA, 9 de enero de 2023. WHoy Brasil ha vivido una aventura golpista. Articulado por la base social de Bolsonaro/PL, que huy贸 a EEUU antes de terminar su mandato. La acci贸n, coordinada por grupos que ya ven铆an ocupando puertas de cuarteles desde que Bolsonaro perdi贸 las elecciones burguesas, ya ven铆a siendo publicitada desde hac铆a algunos d铆as. Podemos observar la facilidad con la que los bolsonaristas entraron en las sedes de los tres poderes de la Rep煤blica. En muchos v铆deos se ve a polic铆as conduciendo a los partidarios de Bolsonaro a la Explanada y facilitando sus acciones.Muy diferente de las manifestaciones populares, que incluso con inmensa fuerza popular, como el 17 de junio de 2013 en Brasilia, donde incluso con 40.000 personas en las calles, los insurgentes del levantamiento popular, no pudieron entrar en los edificios y se enfrentaron con la violencia policial. As铆, es importante que disociemos la violencia conservadora de derechas desde 2016, de la insurgencia popular antisist茅mica del Levantamiento de Junio de 2013.Desde Estados Unidos, Bolsonaro y su exministro y secretario de Seguridad del DF, Anderson Torres/Uni茫o Brasil observaron la acci贸n desde la base social, inflada por su narrativa violenta y antipopular.En el campo de la izquierda, desde el reformismo renovado hasta el reformismo degenerado[i], la propuesta es, en mayor o menor medida, la defensa del Estado represor, haciendo abstracci贸n de las diversas formas de formaci贸n de este bolsonarismo, donde 茅stas, s铆, necesitan ser combatidas.La narrativa de los 芦terroristas禄 por parte de la izquierda reformista es peligrosa y tiende a atacar a todos los que cuestionan el orden actual, a la izquierda y a la derecha. As铆 pues, se trata de una narrativa que hoy ataca a la derecha, pero que pronto se volver谩 contra el pueblo en lucha.Hemos identificado algunos escenarios posibles: 1) refuerzo de la represi贸n de cualquier manifestaci贸n combativa. Esto incluye la huelga de los repartidores de app, prevista para el 25/01, y que ya ha sido atacada por lulistas y petistas; 2) mantenimiento de las movilizaciones de la extrema derecha. La represi贸n, si no desarticula la organizaci贸n, podr铆a aportar una mayor unidad interna y llevar a parte de la militancia a una mayor radicalizaci贸n; 3) con la salida del liderazgo carism谩tico, se ha abierto un vac铆o de liderazgo en la extrema derecha, que podr铆a ser ocupado por nuevos l铆deres regionales, que a煤n no han conseguido construir un liderazgo nacional; 4) la posibilidad de que la extrema derecha consiga construir un partido centralizado, que podr铆a dar unidad y mando a esta base violenta.Las tareas para el pueblo siguen siendo las mismas que las se帽aladas por nosotros. Como dijimos en el comunicado 79:1) Reanudar y reforzar las instancias b谩sicas de lucha y organizaci贸n de la clase obrera, como asambleas, reuniones, agitaci贸n, propaganda, protestas, huelgas y redes de solidaridad para construir la FOB y el Congreso del Pueblo;2) Combatir el protofascismo en los sectores m谩s difusos y desorganizados del pueblo y la ideolog铆a lulista en el movimiento popular-sindical: estos combates deben combinar las luchas por reivindicaciones concretas inmediatas y la lucha ideol贸gica en defensa de la independencia de clase, la huelga general y el boicot electoral. El lulismo y el bolsonarismo son dos formas hist贸ricas de negaci贸n de la capacidad pol铆tica aut贸noma de la clase obrera, por lo que el principio de independencia de clase sin una lucha ideol贸gica claramente definida contra estas dos tendencias no es m谩s que fraseolog铆a hueca, y esta lucha ideol贸gica producir谩 m谩s efecto dentro de los movimientos reivindicativos reales;3) La construcci贸n y el fortalecimiento de nuevas herramientas de lucha del proletariado y de los pueblos (bajo la estrategia del sindicalismo revolucionario), como movimientos y sindicatos aut贸nomos, oposiciones combativas, grupos de apoyo mutuo, asambleas populares, cooperativas, etc;4) El desarrollo de una l铆nea de masas revolucionaria que articule la tarea de oposici贸n a las burocracias y de organizaci贸n aut贸noma de las masas, es decir, que tenga la flexibilidad t谩ctica para disputar el curso de las luchas como Oposici贸n y como Movimientos Independientes.Notas[i] https://uniaoanarquista.wordpress.com/2023/01/07/as-eleicoes-burguesas-e-a-violencia-de-classe-nao-temos-uma-democracia-a-defender-mas-uma-tirania-a-combater/#_ftn14Pela Liberdade e pelo Socialismo!Bakunin vive e vencer谩!