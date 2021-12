–

De parte de Anarquia.info December 8, 2021 54 puntos de vista

«Lottavano cosi come si gioca

I cuccioli del maggio, era normale;

Loro avevano il tempo anche per la galera.

Ad aspettarli fuori rimaneva

La stessa rabbia, la stessa primavera…»

(Storia di un impiegato, Fabrizio De Andre, 1973) «Luchaban asi como se juega

Lxs cachorrxs del mayo, era normal;

Ellxs tenian tiempo hasta para la prision.

Esperandoles fuera aguardaba

La misma rabia, la misma primavera…»

(Historia de un empleado, Fabrizio De Andre, 1973)

0- NOTA…

A poco de comenzar a escribir este texto tendiente a reafirmar nuestra solidaridad anarquica internacionalista concreta y destructiva, dio inicio a la par una ofensiva brutal en los territorios de la Wallmapu. Los sicarios de las empresas con intereses forestales (en la provincia de Rio Negro) asesinaron a un comunero mapuche -Elias Garay-, e hirieron gravemente a otro. Paralelamente grupos paramilitares ultra-derechistas de la ciudad de Bahia Blanca, dieron a conocer comunicados de reivindicacion de graves atentados (contra agrupaciones nativas); alentando y presagiando mas acciones criminales. Por si fuera poco el mass-mierda y pro-fascista diario Clarin fue atacado con bombas molotov, y ya ha comenzado la «caceria de anarquistas» con (por ahora) un detenido, y poniendo en busqueda y captura a otxs ocho. Negras tormentas se avecinan… Parece digno de la tradicion surrealista, que ante semejante panorama insistamos en cosas que pasan a miles de kilometros de distancia…. Mas sucede que somos asi de caprichosxs y empedernidxs- lxs anarcxs: nuestra patria son nuestros pies; y caminamos descalzxs, pero con la furia de un Ideal latiendo insurrecto, en nuestros negros corazones.

I- PROLOGO

La luz se observa mejor desde la oscuridad. Para ver el cuadro es menester estar fuera del cuadro: Danilo es uno de los cuatro compas que siguen en Brians I, carcel CATALANA. La manipulacion de la izquierda (enemiga desde siempre y no nos olvidemos de eso) no tiene ningun limite, ni pudor. Pasa que controlan desde una supuesta «asamblea» una seudo/campaña por la libertad de lxs afines. Y lo mas triste es la inaccion de quienes cacarean eso de ser anarquistas en Barcelona y lo permiten, sin siquiera mover un dedo… Y nos utilizan hasta en Milan, para propagandear, a su asqueroso rapero. La jornada de apoyo organizada por el Movimiento proamnistia -lease neoetarras sucursal catalana- en un ateneo independentista de «Arran» (quienes son parte del mismo gobierno que les tiene prisionerxs!) fue una absoluta farsa ruin y detestable. Nadie dice nada? Y hasta se dieron el lujo de utilizar al compañero secuestrado, para anunciar su procesion nacionalista estatista estalinista e interclasista anual de antorchas, muy «anti-carcelarias». Nada de convocar a una manifestacion nocturna, y salvaje. Su tarea es justamente esa: desconvocar-apaciguar… Odio y guerra a la CUPolicia, compañerxs.

II- LIBERI TUTTI?

No hace falta ejercitar mucho la imaginacion para tener una vision simple de aquello que pretende instaurar la denominada «izquierda independentista catalana» en los territorios que consideran de su pertenencia (?). Son demasiadas las coincidencias entre lo que en el norte de Italia llaman la Padania (Roma es una ladrona vociferan lxs ultra-derechistas de la Liga Nord) y el «Espanya ens roba», en su version barcelonesa. Una verdad incomoda si las hay es que, durante siglos, su burguesia imperialista amaso fortunas inmensas esclavizando a millares de africanxs en el caribe y el mismo trazado de la metropoli actual, incluyendo nombres de grandes avenidas, y copiosos monumentos, estan dedicados a esas aberrantes familias. De vez en cuando se plantea (a modo de hipocrita revisionismo historico) cambiarles el nombre. Eso es solo para intentar borrar -torpemente- las huellas de ese pasado. Cuando estallo lo que luego fue conocido mundialmente como el «Mayo del 68», pocxs recordaron que fue una revuelta de tinte burgues; y detonada a partir de restricciones en el ingreso, a las mas elitistas universidades. Una clase media encorsetada y frustrada. De revueltas obreras, mejor ni hablar!.

III- RE-CALCULANDO

Recuerdan la memorable escena de Matrix I, aquella en la que el mismo gato pasa dos veces dejando al descubierto que todo esta programado, y que para su sistema orwelliano (en version siglo XXI) no somos mas que ratonxs correteando por un laberinto sin salida? Nosotrxs intuimos que ahora esa pantomima se repite ad eternum. Cuando lanzamos el Llamado internacional a la accion directa -contra la Catalunya burguesa-, sabiamos que sonaria raro segun para quien/es. Pero como puede ser posible! Un pueblo tan «libertario» y tan «sometido» acaso merece ser todavia blanco, de un ataque de furia y, para mas ignominia, por parte de gentes que se parecen a lobxs feroces y para mas insidia se proclaman anarquistas? Va a ser que si compas y que se jodan si se sienten aludidxs… No hay duda alguna, de que lo que pudo ser el puntapie inicial (de la Revolucion Anarquista Mundial) sucumbio ante una mezcla de personalismos, y febriles alianzas con fuerzas del enemigo que nos dejo atadxs, de pies y manos, a merced de la reaccion sociata. La pregunta del millon es: hemos aprendido algo, de aquella fastuosa y sanguinaria gesta proletaria? Todo parece indicar que la respuesta es que NO.

IV- CONTANDO BALAS

Con cuanta ilusion (y con cuanta ingenuidad…) viajamos hasta alli desde todos los rincones del mundo alentadxs con la -hipotetica- esperanza, de ser protagonistas en las luchas anti/autoritarias de la «bestia negra europea». Y se nos caia la baba, mirando aquel videito, de la resistencia al desalojo del Cine Princesa. A casi un cuarto de siglo de aquel espejismo, tenemos la certeza de haber perseguido tan solo idealistas quimeras. A Durruti lo mataron dos veces: primero fisicamente; y luego falsificando sus palabras. Nos contaron el cuento de la pluralidad subversiva, en sitios tan emblematicos como la Kasa de la Muntanya, donde existia un sumergido liderazgo camuflado de horizontalidad. Nos querian enfilar como a soldaditxs al servicio de la ETA. Algunxs lo supimos a tiempo. Otrxs no la vieron venir y sufrieron las consecuencias por ser idiotas utiles: quien avisa no es traidor. Actualmente no ha cambiado demasiado la estrategia. Solo nos basta pensar en la situacion de encierro que padecen nuestrxs compañerxs secuestradxs el 27 de febrero. De eso queremos hablarles sin pelos en la lengua. Se estan pudriendo en sus carceles hace ya mas de NUEVE meses. Y vamos a explicar el por que…

V- CARNES DE CAÑON

El mismisimo Leon Trotsky le escribio una carta, al compañero Volin (autor de la imprescindible «La revolucion desconocida») diciendole que el tambien queria la anarquia con la salvedad de que, segun su opinion, esta no podia materializarse sin antes atravesar un periodo de Dictadura del proletariado. Acto seguido envio a sus lacayxs a Ucrania, una noche en la que el se disponia a conferenciar, ante un nutrido publico obrerista y libertario entusiasta. La orden era fusilarlo. Pero quienes debian hacerlo, conociendole bien, desobedecieron y lo dejaron escapar; siendo represaliadxs muy poco despues… No esta de mas este apunte historico, para pensar el presente: sus tacticas son las mismas. No nos cansaremos de enunciar, que no existen «grietas» entre el (socialismo?) autoritario y el libertario. Lo que hay es un ABISMO IRREMEDIABLE. Acaso hay algo mas totalitario que la consigna esa que reza «todxs contra el fascismo»? Las milicias anarquicas de la CNT fueron masacradas por el comunismo. Luego vino el Ejercito Popular y ya sabemos como acabo la historia… Cuando diablos vamos a asumir (y a actuar acorde a las consecuencias) que NADA nos une a ellxs. Ni siquiera el espanto, compis!.

VI- DE PURGAS Y POGROMS

La Girona anti-anarquista es un clasico bastion, en la denominada Catalunya profunda… Y no fue por casualidad, que alli se perpetro un «experimento sociologico piloto» tendiente a neutralizar las potencialidades subversivas de determinados espacios que «feian nosa» (estorbaban) o dicho de un modo mas llano, eran un grano en el culo, para la CUPolicia y sus planes dedicados a ejercer el monopolio -de las luchas sociales- enmarcadas en territorios aledaños a su zona de influencia politica. Espacios okupados de tendencia anarquista -tales como Can Rusk y Can Kolmo- eran una competencia, para los grupos comunistas autoritarios independentistas de la region; era necesario «domesticarlos» para frenar el contagioso virus de la anarquia… Vamos a repetirlo una y mil veces si es necesario: INFILTRARSE Y DIVIDIR, O BOICOTEAR Y DESTRUIR. Es el Manual basico de lxs malditxs marxistas, desde siempre. Y lo peor de todo es que les sigue dando resultado. La excusa perfecta que hallaron para sembrar discordia entre lxs compañerxs, fue el blog de un afin que cuestionaba el feminismo institucional, al mismo tiempo que se definia como un «anarcofeminista». Hace falta describir lo que le sigue?.

VII- PUES SI QUE HACE FALTA

De repente aparece alguien, que proviene de una supuesta okupa leninista (un exbanco rebautizado Ateneu Salvadora Cata). Y se integra dentro de la asamblea de Can Kolmo. Al poco tiempo plantea -y a eso mismo lo volveremos a ver en el seno de la CNT/AIT de Barcelona tres años despues…- que se siente incomoda ante la presencia del compañero por su postura anti-sexista, y blablabla. Para mas info de semejante patraña, recomendamos leer el esclarecedor texto «El mecanismo» al cual se accede gugleando «Noia negra», blog activo en castellano e italiano. La orden de persecucion, fue dada desde la okupa la Cinetika de Barcelona; y fue alli donde arrastraron al suicidio a Pablo Vaso, acusado de cosas que no tenian ninguna prueba fiable… El triste desenlace en Girona fue que (con el cuento del feminismo) enfrentaron a anarquistas contra anarquistas. Forzaron el desalojo de italianxs, en Can Rusk, por cuestionar ese politiquero montaje anti-anarquista… Y estigmatizaron a otrxs compas que (siendo tambien participes de la asamblea de la Cinetika -y cofrades de lxs acusadxs-) se desplazaron hasta Girona, junto a una docena de afines, para evitar la expulsion: ya les tenian marcadxs!.

VIII- LA TORMENTA PERFECTA…

El rapero Pablo Hasel es un estalinista confeso, una porqueria de persona con aires de superioridad. Es el tipico supremacista catalan que hizo de todo con tal de lograr notoriedad. Nuestrxs complices no estaban presentes en las manifestaciones para exigir su libertad. Fueron a atacar al sistema en su totalidad, lo cual es muy diferente. La osada consigna tuitera diagramada por lxs cachorrxs de la CUP (Arran) «hasta que caigan», estaba condicionada por un enfrentamiento interno, que existe entre los partidos politicos que gobiernan la Catalunya burguesa… Les reprochan a las actuales autoridades, el no tener un posicionamiento firme, para lograr el establecimiento del Estado Catalan. Obvio que se trata de mas fronteras mas ejercitos mas policia y, sobre todo, de mas capitalismo disimulado con la grotesca mascarada de un indemostrable anti-capitalismo. El burdo montaje del intento de quema de la furgoneta policial (de eso no nos cabe la mas minima duda) fue la guinda del pastel, para distraer la atencion, acerca de quienes organizaron los disturbios. Basta con chequear los videos, colgados en you tube: un encapuchado revienta el escaparate de una tienda de lujo, a martillazos. Otro tira un chorro de liquido inflamable dentro. Un tercero le grita EN CATALAN que se asegure de que el fuego encendido prenda bien. No nos mientan mas!.

IX- ES CULPA DE «EXTRANJERXS»

Una cosa es una cosa; y otra cosa es otra cosa. Que gran e inmunda basura: esa farsa a la cual nos referimos, es una parte indivisible de lo que hace creer culpables -y sin pruebas- a lxs nuestrxs. Si fuera el caso de que hubieran sido ellxs, les defenderiamos aun con mas ahinco y mas conviccion: es hermoso atacar a la policia en cualquier circunstancia que sea posible, y con toda la violencia que podamos ejercer, incluso provocandoles la muerte… Porque nos matan todos los dias. Porque son traidorxs de clase. Porque defienden a lxs ricxs y aprietan el gatillo, impunemente, si nos rebelamos. Esa jodida Europa, que provoca hambrunas genocidas. Esa jodida Europa que observa, indiferente, a tantxs migrantes africanxs, ahogarse en el mar todos los dias y mira para otro lado. Esa jodida Europa indolente, consumista y corrompida: esa podrida civilizacion se merece toda nuestra sed de Venganza compañerxs! Hemos vivenciado las dos caras de la moneda. Hemos visto de cerca como nos explotaban hasta en las casas tomadas, mientras se iban de gira fiestera cocainomana; y nos quedabamos lavando los platos, y juntando la mierda que desparramaban, en sus «cenadores populares»: ¡ASCO!.

X- MUERE KARCELONA DEL CAPITAL

No es novedad afirmar que el manipulador documental llamado Ingobernables, asi como otros similares, siguen el libreto del mas reciente Poble Rebel al mas minimo detalle. Se trata (y eso es evidente) de capitalizar un legado genuinamente libertario y decorarlo con la carnada de ir a votar a partidos politicos que enarbolan discursos, que se proponen como continuadores y merecedores de semejante Herencia… Es la gran estafa de las CUP and roll. Si no nos equivocamos el hashtag «Yo soy anarquista», empieza en el 2012 o por ahi. Unos años mas tarde a raiz del montaje Operacion Pandora abre juego otro (pero esta vez en catalan…) llamado «Jo tambe soc anarquista» Esa era la pancarta que cubria de lado a lado la calle en una manifestacion de apoyo a lxs detenidxs. Otra vez el circo de una izquierda venida a menos, que intenta vender las manzanas envenenadas de una teorica solidaridad y que crea la -fantasmatica- sensacion de que estamos del mismo lado de la barricada. Cada vez que nos lo creimos, fuimos acuchilladxs vilmente por la espalda. YA BASTA!. La guerra salvaje y sin atenuantes a todo el famoso arco politico en su conjunto, es lo que nos hizo y nos hace ANARQUISTAS.

XI- QUE LA PAGUE LA COLAU Y COMPAÑIA

Ante todo prestemos mucha atencion: el Ayuntamiento de Barcelona (apersonado en la causa), que acusa de intento de homicidio a nuestrxs amigxs, ha exigido fianzas de 50.000 euros para dejarles en libertad condicional hasta que de inicio el juicio-farsa. Ni la fiscalia tuvo la desfachatez de sostener la impudica demanda de la «alcaldesa» y la rebajo en tan solo 10.000 euritos. La brujula represora, tampoco cambia su norte sustancialmente con eso. Es otra movida de ficha entre poderes. Pero quienes son amanecidxs, sometidxs y tortudadxs por sus carcelerxs (todos los putos dias) entre sus rejas, son nuestrxs amadxs afines encerradxs; y prisionerxs de un estado embrionario, que de ser gobernado por la CUP -logicamente!- endureceria mas las penas a todx disidente que se atreviera a enfrentar su -maquiavelica- maquinaria estatista. Ello como aspirantes que son no a «destruir el estado» sino a crear otro y vivir del cuento como lo sueña todx apestosx burocrata. Una cosa nos hace ruido a la distancia: por que la Asamblea de apoyo del 27-F, envia la info de sus convocatorias SOLO a (salvo pocas excepciones) lxs MISMXS RESPONSABLES, del montaje que les detuvo? La respuesta es obvia:

XII- ¡NOS ESTAN ENGAÑANDO COMPAÑERXS!

Dicho esto, y a sabiendas de que -hasta el dia de hoy al menos- solo la chica francesa pudo salir en «libertad»; y nos informan que es probable que un italiano podria hacerlo en breve… Considerando que cuatro seguiran ahi dentro (Brians I), quien sabe por cuanto tiempo, si no reunimos lo que pide la fiscalia; y que muchos massmierda titularon (y fue tristemente replicado aun hasta por algunas de nuestras paginas la noticia falsa de que ya estaban todxs en la calle, lo cual deberia darnos verguenza) es que: hacemos un NUEVO LLAMADO INTERNACIONAL A ATACAR INTERESES ECONOMICOS DE CATALUNYA; incluidos los casals catalans que no son simples «asociaciones culturales en el exterior», sino el germen de las futuras embajadas que se encuentran en vias de desarrollo, las cuales son financiadas directamente por el gobierno catalan, valga la aclaracion… A diferencia de la anterior esta convocatoria no lleva implicita una fecha de caducidad. Se trata -por el contrario- de hacerles perder un poco de lo que mas les duele: DINERO. Y que sea como minimo el monto de los 245.000 euros que pretenden arrancarnos a lxs solidarixs con la causa; o mejor mas, como un acto de VENGANZA!.

XIII- NO EXISTE ORDEN NI LEY QUE RESPETAR

Para finalizar, por ahora… Ante ciertos pateticos intentos, de llamarnos policias infiltradxs -u otras sandeces por el estilo- aclaramos que somos alguna que otra sensibilidad y parte de varios Nucleos Autonomos; y/o Celulas (de la FAI/FRI) mas longevas -miembrxs activxs, en este intento PRACTICO de reconstruir la Internacional Negra- repartidxs por el planeta que nos coordinamos, puntualmente, con el objetivo de extender (e intensificar) la Guerra Social en curso; y romper los ficticios muros de aislamiento que quieren vanamente interponernos. Atendemos los textos de Gustavo Rodriguez. Y nos producen un cosquilleo placentero. Suscribimos las declaraciones del queridisimo Alfredo Cospito: si nos lees, hermanito, un fuerte abrazo desde estos reconditos escondites que atentan contra todo el aberrante existente actual… Monica y Francisco saben que estamos incondicionalmente de su lado, y no nos cambian los colores, ciertas momentaneas discrepancias y/o malentendidos que no importa ventilar aqui. Las ultimas palabras vamos a dedicar para las individualidades (y los grupos) que se hartaron de esperar, sumisamente, una respuesta «masiva» ante el cancer de la autoridad: AL ATAQUE



PORQUE YA NUNCA PODRAN PARARNOS!

ACCION ANARQUICA MULTIFORME AHORA!

QUE MEDRE LA CONSPIRACION PLANETARIA!

QUE LA RABIA INSURRECTA AME DESBORDADA!

PROCUREMOS LA EXPANSION DEL HERMOSO CAOS!



Secta Mafiosa e Irreductible

Adicta a la Internacional Negra

Federacion Anarquista Informal

Frente Revolucionario Internacional