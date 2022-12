Comunicado de Las Abejas a 25 años de impunidad de la masacre de Acteal

El tiempo y la memoria, el nacimiento y la muerte como transfiguraci贸n nos marcan este d铆a 22 de diciembre de 2022

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de diciembre de 2022.

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios libres y Alternativos

A los Medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Nos mataron peque帽os e indefensos; ahora, somos memoria, somos luz infinita.

Hermanas y hermanos:

Hoy ante las monta帽as sagradas como testigas, damos nuestra palabra en viva voz, en nombre de nuestras abuelas y abuelos que han luchado por una vida digna y justa y, en nombre de nuestros M谩rtires de Acteal, junto con los sobrevivientes y familiares de las v铆ctimas de la Masacre y los miembros de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Nuestro coraz贸n es guardi谩n de la memoria de nuestra propia historia y caminar como pueblos, por eso no olvidamos que un 22 de diciembre nacimos como Abejas. As铆 que el d铆a de hoy festejamos nuestro aniversario n煤mero 30. Tambi茅n nuestro coraz贸n, como estela guarda el evento tr谩gico de la Masacre de Acteal. As铆 que el tiempo y la memoria, el nacimiento y la muerte como transfiguraci贸n nos marcan este d铆a 22 de diciembre conmemorando a nuestros 45 hermanos y hermanas masacradas m谩s los 4 beb茅s no nacidos sacados del vientre de sus madres en este sitio de Acteal; todas ellas y ellos fueron masacrados por paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenalh贸, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en el marco de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campa帽a Chiapas 94, dise帽ado por la Secretar铆a de la Defensa Nacional y del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n.

As铆 que el d铆a de hoy el Esp铆ritu de la Vida y de la muerte marcan nuestro ciclo, el d铆a de hoy festejamos el nacimiento y al mismo tiempo la muerte. Pareciera que la muerte es el gran final de todo, pero resulta que es el inicio de la victoria de la memoria y como dijo uno de los grandes maestros: Hagan esto en conmemoraci贸n m铆a. As铆 estamos conmemorando nuestro nacimiento y la muerte como perpetuidad del recuerdo y la memoria, memoria que es nuestra propia historia y caminar.

Pareciera que la tragedia nos ha marcado de distintas formas. La injusticia y el abuso de poder nos hicieron nacer. En el movimiento y en el caminar comenzamos a ver la luz como Organizaci贸n 鈥淟as Abejas鈥, un d铆a 22 de diciembre de 1992. La luz de nuestra conciencia ya estaba y esa nos empuj贸 a peregrinar desde Chenalh贸 hasta el CERESO (Centro de Readaptaci贸n Social) No. 5 en San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas. Esta acci贸n pol铆tica no violenta fue para exigir la liberaci贸n de nuestros 5 hermanos de Tzajalch鈥檈n, acusados injustamente de haber asesinado a una persona quienes fueron detenidos arbitrariamente el d铆a 10 de diciembre de 1992. La suma de los hechos indignantes y nuestra acci贸n dio origen al nacimiento de nuestra Organizaci贸n Las Abejas. Y como Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de Las Casas, convencidos e inspirados en la vida y obra de Jes煤s optamos como 脡l, la lucha No Violenta para transformar nuestras realidades.

Es por eso hermanas y hermanos, que hoy en esta Tierra Sagrada que nos carga y abraza como una madre a su beb茅, venimos a conmemorar la memoria de nuestros M谩rtires de Acteal, pero al mismo tiempo celebrar la Vida y Lucha de Las Abejas; porque a pesar de tanto dolor y sufrimiento que hemos atravesado a lo largo y ancho de nuestros 30 a帽os de caminar, aqu铆 seguimos en la resistencia y con la dignidad en alto.

Hermanas y hermanos, si茅ntanse como en casa, que a cada una y uno de ustedes la Paz de nuestros M谩rtires est茅 en su coraz贸n.

Los 30 a帽os de nuestro caminar, no ha sido f谩cil y sabemos que no lo hicimos solos, ni hubi茅ramos podido seguir sin el acompa帽amiento de Dios Padre-Madre, que a trav茅s de su enviado el profeta y Pastor jTotik Samuel Ruiz Garc铆a, que nuestro agradecimiento a 茅l, vuele desde las monta帽as de Acteal y llegue al cielo en donde sabemos vive ahora con Dios Padre-Madre y nuestros M谩rtires de Acteal; porque como jTotik Samuel y otras y otros servidores de la iglesia liberadora nos ense帽aron a leer la biblia que Dios nos da su amor, su paz, su justicia y su libertad a cualquier persona habitante de la faz de la tierra.

Cada d铆a que el padre sol nace en el oriente, antes de aprestar nuestros pasos para caminar la paz, para construir la justicia, le damos gracias y le pedimos ilumine nuestro caminar en los momentos de oscuridad e incertidumbre.

As铆 como cuando sucedi贸 la Masacre de Acteal, nuestro hermano catequista Alonso V谩zquez G贸mez, d铆as antes de la Masacre, platic贸 con las mujeres y hombres aqu铆 en Acteal, que no hay que tener miedo, pero hay que pedir la fuerza y la fe a Dios; porque as铆 es la ense帽anza de Jes煤s nuestro Maestro y as铆 es el m茅todo de lucha de Las Abejas; hay que pedir fuerza espiritual, hay que pedir sabidur铆a porque queremos vivir en paz, queremos que haya justicia en nuestro pueblo, queremos que nuestras hijas e hijos corran, jueguen, y crezcan libres y alegres en nuestras propias tierras.

Algunos de los componentes de nuestra opci贸n por la paz y nuestro ser y de asumir como compromiso de vida la No Violencia, ha sido el ayuno y la oraci贸n. Por eso en aquellos a帽os dif铆ciles por la guerra de contrainsurgencia, nuestras hermanas y hermanos de Acteal estaban en ayuno y oraci贸n. Ya llevaban 2 d铆as cuando los paramilitares llegaron a masacrarlos con sa帽a, premeditaci贸n y alevos铆a el d铆a 22 de diciembre de 1997. Tanto en el pasado como en el presente, el plan de los ricos, los pol铆ticos, gobiernos y el Ej茅rcito mexicano, es exterminarnos porque les incomoda y desprecian nuestras luchas y la defensa de la Madre Tierra, la Defensa de los Derechos Humanos y la Vida.

Han pasado 25 a帽os de la masacre de Acteal y hasta la fecha este crimen de Estado, sigue impune. Como lo hemos venido denunciando mes con mes durante un cuarto de siglo, los gobiernos sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justicia, han creado estrategias y pol铆ticas de desgaste hacia nuestra organizaci贸n. De ese modo ha sido su costumbre para enterrar la verdad y sepultar la justicia. S贸lo que nos caracteriza la tenacidad y la terca memoria de larga duraci贸n que hemos tejido.

De las estrategias y pol铆ticas de desgaste tanto del Estado y los gobiernos podemos se帽alar que durante el gobierno del panista Felipe Calder贸n Hinojosa, permiti贸 a la mal llamada Corte de Justicia de la Naci贸n, liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Liber贸 masivamente a los responsables de la masacre de Acteal el 12 de agosto de 2009. La intensi贸n de este hecho fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, Emilio Chuayffet, Julio C茅sar Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Ren谩n Castillo, Uriel Jarquin G谩lvez, Jorge Enrique Hern谩ndez Aguilar, David G贸mez Guzm谩n entre otros.

La otra estrategia del Estado ha sido la dilaci贸n de la justicia que ha provocado dos divisiones en nuestra organizaci贸n. La primera en el a帽o de 2008 y la segunda en el a帽o de 2014. Con estas divisiones ha buscado enemistarnos, debilitarnos y que abandonemos nuestra lucha No Violenta. Pero el gobierno y sus c贸mplices ignoran y se les olvida nuestra terquedad y tenacidad que se han vuelto una virtud para reexistirnos e imaginar una Vida digna. Tambi茅n olvidan que somos descendientes de las sabias y sabios mayas, la conciencia y la resistencia habitan en nuestras entra帽as.

Desde el a帽o de 2005, cuando vimos que el sistema de justicia mexicano no ten铆a capacidad y voluntad pol铆tica de investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, decidimos acudir ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el Estado mexicano reconozca que la Masacre de Acteal es un crimen de Estado y los responsables sean investigados y castigados. Pero la CIDH se ha tardado para emitir el informe de fondo, que desde el a帽o de 2015 se encontraba en esa etapa, es decir que desde ese a帽o pudo haber emitido dicho informe de fondo, evitando desgastes tanto en los sobrevivientes y familiares de las v铆ctimas de Acteal como en Las Abejas. Ahora estamos informados que la etapa de fondo del caso 12.790 Manuel S谩ntiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ya est谩 enlistado en la CIDH. As铆 que en cualquier momento se emitir谩 el informe de fondo y finalmente el Estado mexicano responder谩 por el crimen que ha cometido aqu铆 en Acteal.

Los 25 a帽os de impunidad en la Masacre de Acteal, ha generado un sinf铆n de conflictos en las comunidades de Chenalh贸 hacia los miembros de nuestra organizaci贸n Las Abejas. El municipio de Chenalh贸, est谩 se帽oreado por la violencia desde el a帽o de 1997.

El actual presidente municipal de Chenalh贸 del Partido Verde Ecologista de M茅xico, originario de la colonia Puebla (tambi茅n cuna de paramilitares como la colonia Miguel Utrilla Los Chorros), en donde sus habitantes y autoridades comunitarias han desplazado en varias ocasiones a miembros de nuestra organizaci贸n; mantiene sin resolver varios conflictos como la desmantelaci贸n de servicios de agua y de energ铆a el茅ctrica a familias de Las Abejas en las comunidades de; Campo Los Toros y Bach鈥檈n, y el desprestigio constante hacia nuestra resistencia y nuestra diferente forma de pensamiento a la de ellos.

La impunidad en la Masacre de Acteal, no solo ha tra铆do tristeza y descomposici贸n del tejido social y comunitario en Chenalh贸, sino que ha causado violencias inimaginables en todo M茅xico. Ya no solo podemos decir que el sistema de justicia mexicano est谩 podrido, sino que va de mal en peor. Pareciera que los paramilitares y el crimen organizado se han aliado; cuando el Estado mexicano no puede enviar directamente a sus soldados a asesinar a alg煤n defensor o defensora de derechos humanos y de la vida, le pide o permite que un sicario del crimen organizado haga ese trabajo sucio. As铆 pas贸 con el defensor de derechos humanos y de la vida, Samir Flores Soberanes de Amiltzingo, Morelos. Y hace un a帽o, el 5 de julio del 2021, asesinaron cobardemente a nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez. Estos casos y como muchos otros m谩s que no lo terminamos de enlistar, es la respuesta del Estado mexicano que nos ofrece a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, en lugar de justicia verdadera.

El crimen de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, sigue impune, los administradores de justicia a cargo, est谩n dilatando el proceso de justicia. No ha cambiado en nada el sistema de justicia en un gobierno que se dice ser de 4 transformaci贸n o de 鈥渋zquierda鈥. Las c谩rceles siguen llenas de pobres y de inocentes o de personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas que les fueron inculpado bajo torturas y tratos inhumanos. Pero en cambio, los exgobernantes y pol铆ticos responsables de la masacre de Acteal, de la desaparici贸n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los feminicidios y otros casos atroces, gozan de total impunidad, o tienen puestos p煤blicos o desde sus comodidades planean saqueos y despojos de tierras y territorios de los pueblos originarios organizados.

Hermanas y hermanos, la impunidad pactada desde el Estado, la muerte cargada de discriminaci贸n e indiferencia, las vulgares mentiras y las trampas como continuidad de la contrainsurgencia que hemos atravesado durante los 25 a帽os de la Masacre de Acteal, nos han hecho m谩s fuertes. Ha reafirmado nuestra conciencia y convicci贸n en la resistencia y en la construcci贸n de un mundo m谩s justo y humano, se han madurado y florece en nuestro caminar. El dolor y la muerte nos han encaminado a ser defensoras y defensores de los derechos humanos, de la Madre Tierra y de la Vida. No claudicaremos por la paz y la justicia. Aunque los amos y supremos gobiernos les incomode, nuestra palabra ser谩 siempre verdadera, siempre ser谩 luz en los tiempos oscuros de la vida en M茅xico.

Hoy toca hacer un recuento de nuestra vida y lucha; toca festejar nuestros logros y frutos de nuestro sufrimiento y esfuerzo, de aprender de nuestros errores que de ah铆 nos hemos levantado para crecer nuestra dignidad y no torcer el camino que nos han dejando quienes dieron la vida para que hoy tengamos mayor claridad de nuestro andar como organizaci贸n.

La Masacre de Acteal, hizo que estructur谩ramos bien nuestra organizaci贸n, decidimos que tuviera una Mesa Directiva como autoridades leg铆timas de Las Abejas, decidimos tener nuestros propios comisariados responsables de resolver problemas de tierras; decidimos tener nuestros propios jueces encargados de revolver problemas familiares. As铆 mismo creamos 谩reas de Salud, Coro de Acteal, Grupo de Teatro, Mujeres Artesanas, Mujeres de Caja de ahorro y Comunicaci贸n. Tambi茅n creamos proyectos productivos como: ganados, colmenas, pollos, hortalizas, etc. Tambi茅n tenemos trabajos de cuidado del agua y de energ铆a, aunque algunos trabajos van lentos, pero tenemos la conciencia que son parte de la construcci贸n de un mundo m谩s humano y de nuestra autonom铆a y libre determinaci贸n, que son el fruto de la madre tierra que nos arropa.

Hoy se cierra un ciclo de nuestra lucha, pero no quiere decir que aqu铆 se detiene nuestro caminar. La lucha no tiene final, no tiene l铆mites, no tiene caducidad. As铆 como la Palabra de Dios Padre-Madre nunca se acaban.

Acteal, seguir谩 siempre la Tierra Sagrada. Acteal, se ha convertido en la Casa de la Memoria y Esperanza.

El manantial de agua que emana desde esta Tierra Sagrada, es s铆mbolo de la inagotable convicci贸n de Lucha No Violenta.

Y nosotras Las Abejas somos y seremos las y los guardianes de la Memoria y la Esperanza, de la historia que nuestros abuelas y abuelos nos han heredado, en este compromiso de ser constructores de la Paz y la Justicia.

Hoy se cierra un ciclo. Hoy se abren nuevos caminos hacia la verdad. Hoy se nacen nuevas esperanzas.

Hace 25 a帽os aqu铆 en Acteal fue 鈥渓a Navidad m谩s triste鈥, as铆 lo dijo nuestro Tatik Samuel. Hoy, afirmamos con nuestros 30 a帽os de caminar de Las Abejas: 30 veces resplandece nuestra dignidad en gigantes fragmentos de luz en medio de las monta帽as sagradas que guardan el latido del pueblo y bajo el cielo que cubre los sue帽os y esperanzas de Acteal.

Esta ha sido nuestra palabra a 25 a帽os de Memoria y construcci贸n de Otra Justicia que dignifica a nuestros M谩rtires de Acteal y en el d铆a de la celebraci贸n de nuestros 30 a帽os de reconocernos como hacedores de paz en el largo caminar en la lucha No Violenta.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

Manuel P茅rez Jim茅nez

Presidente

Antonio Ram铆rez P茅rez

Secretario

V铆ctor Manuel L贸pez G贸mez

Tesorero

Mariano Sanchez D铆az

Sub Secretario