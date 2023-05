–

May 22, 2023

La Pajarer铆a de Vallekas en 2022 se encontraba en una situaci贸n econ贸micamente delicada debido, seg煤n la persona encargada de este sitio, a las deudas generadas por sus antiguos socios (tanto de la Vegana Vallekana como de la posterior Pajarer铆a) y a la falta de profesionalidad de las trabajadoras que en esos momentos ten铆an relaci贸n laboral con la empresa.

Entre abril y mayo de este a帽o, tres compa帽eras que est谩bamos en b煤squeda de empleo acordamos con esta persona que 铆bamos a entrar a trabajar en sustituci贸n de las trabajadoras que terminaban su relaci贸n laboral con la empresa. A las dos que entramos con contrato de cocineras se nos exigi贸 que entr谩ramos como cooperativistas aunque en realidad esto nunca se llev贸 a cabo; as铆 que ten铆amos un contrato de cocineras, pero con todas las responsabilidades de una jefa de cocina: ideamos la nueva carta entera con platos solo veganos, planificamos el trabajo de todas las trabajadoras y nos encargamos de los proveedores de cocina.

Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de la realidad: las deudas eran mayores (se deb铆an n贸minas, horas extras y meses de vacaciones a algunas trabajadoras que alcanzaban una deuda descomunal; y el resto de deudas nunca se comunicaron o la informaci贸n aportada era poco concreta, porque esto permit铆a que aunque se fuera pagando todos los meses las cuotas, siempre se pod铆a alegar la misma cantidad a deber dando la sensaci贸n de que esas deudas eran eternas, controlando as铆 la informaci贸n que llegaba y por tanto el dinero). Nos sentimos muy manipuladas y muy estafadas, adem谩s de perdidas en una situaci贸n que nos iba a hundir como hab铆a pasado con lxs anteriores trabajadorxs y de la que no sab铆amos c贸mo salir.

Entre todas conseguimos mejorar la situaci贸n del local con much铆simo esfuerzo (se lleg贸 a conseguir un Solete de Repsol y el bar sol铆a estar casi siempre lleno), aunque las deudas segu铆an saliendo de debajo de las piedras y se empez贸 a pensar en hacer un traspaso porque la situaci贸n no pod铆a dilatarse m谩s en el tiempo. En septiembre, despu茅s de 4 meses sin cobrar, una de las cocineras y la empresa decidieron terminar la relaci贸n laboral bajo la promesa de que con el traspaso se compensar铆a econ贸micamente a la trabajadora, promesa que no se va a cumplir. Este mismo mes, una de las camareras no pudo aguantar m谩s la situaci贸n, entr贸 en crisis y tuvo una baja por ansiedad que ha mantenido durante ocho meses debido en gran parte al estr茅s que ocasionaba la comunicaci贸n tan violenta que sufr铆a con la empresa. A partir de aqu铆, la situaci贸n se divid铆a entre las que permanec铆an esperando cobrar en alg煤n momento lo que se las deb铆a, las que no aguantaban m谩s y abandonaban, y en ambos casos, las que ten铆an que tomar medicaci贸n para la ansiedad. Lo que se estaba viviendo era una situaci贸n laboral atroz que se ven铆a arrastrando de lejos.

A partir de este momento, la persona responsable por fin empez贸 a entrar en negociaciones para realizar el traspaso; de todo esto, la informaci贸n que llegaba a las trabajadoras era casi nula, adem谩s hay que tener en cuenta que durante este tiempo ya se hab铆a creado en las trabajadoras ciertas dudas sobre la veracidad de la informaci贸n trasmitida por la responsable del negocio, por lo que lo poco que llegaba, era dudoso. En abril-mayo de 2023, se realiza el traspaso, y entonces algunas trabajadoras reciben un mail o whatsapp informando de que debido a causas econ贸micas se terminaba su situaci贸n laboral con la empresa, se enviaba un finiquito y un certificado de empresa.

Por tanto, algunas de las trabajadoras hemos decidido denunciar esta situaci贸n atendiendo a hechos como que la mayor铆a de las trabajadoras no vieron sus contratos ni n贸minas en ning煤n momento por lo que no se sab铆a cu谩nto se las deb铆a y si los finiquitos y el certificado de empresa eran correctos, que se decidi贸 no pagar a algunas trabajadoras y lo desagradable que ha sido trabajar en este sitio donde se nos ha llevado continuamente al l铆mite.

Pero la verdadera raz贸n de sacar este comunicado no responde a la denuncia sino a la necesidad de trasparencia: antes de nosotras ya hab铆a trabajadorxs que hab铆an denunciado y se hab铆an quejado de situaciones similares, pero con la manipulaci贸n del discurso, esta persona hab铆a generado la ilusi贸n de que eran lxs trabajadorxs las responsables de su situaci贸n laboral y ella por tanto era una aliada y la que estaba realmente afectada por la situaci贸n. Por tanto, queremos tener voz en esto, no solo por nosotras, tambi茅n por las compa帽eras que no encontraron las fuerzas para denunciar, y por lxs compa帽erxs anteriores con los que nos sentimos en deuda. Por todo esto, hemos decidido contar nuestra historia.

Secci贸n Sindical CNT en La Pajarer铆a de Vallekas.