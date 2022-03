–

Mari mari kom pu che. Desde la cárcel de Lebu saludamos a todas las organizaciones sociales, gente consciente y a las orgánicas revolucionarias de la warria y de la resistencia del Wallmapu, a quiénes queremos hacer llegar el siguiente mensaje.

KIÑE: Nosotros, los presos políticos mapuche lavkenche encarcelados en Lebu, queremos expresar nuestra solidaridad irrestricta y el pleno compromiso con nuestros hermanos que están prisioneros en las distintas cárceles del Wallmapu, producto de este sistema judicial racista que se ha profundizado con el gobierno de Sebastián Piñera en contra de quiénes de defienden el territorio y son consecuentes en la lucha. Es importante que la opinión pública sepa que el racismo y las vejaciones de la institucionalidad represiva chilena no están sólo en los territorios o en las calles, sino también al interior de las cárceles, maltratándonos como presos políticos e impidiéndonos que podamos optar a beneficios como en el caso de los peñi Tralcal.

EPU: Que, como presos políticos respetamos, apoyamos y damos todo nuestro newen a la decisión tomada por José Tlalcal Coche y Luis Tralcal Quidel de iniciar una huelga de hambre como forma de protesta ante los abusos e injusticias de gendarmería. Nosotros sabemos lo que es arriesgar la salud y poner el cuerpo para pelear por nuestros derechos, es por esto que solidarizamos plenamente con la voluntad de los peñi de iniciar esta forma de protesta.

KÜLA: Que repudiamos los juicios viciados y montajes de los juzgados que operan en contra de los mapuche en resistencia. Bien sabemos que los peñi Tralcal fueron condenados por una declaración obtenida bajo tortura de un falso testigo, prueba que no tiene validez más que en el sistema judicial racista que sistemáticamente nos condena. Más allá de sus sentencias, sabemos que ellos y nosotros hemos sido enjuiciados por defender y recuperar nuestro territorio, por resistir, por buscar nuestra autonomía, cuestiones que incomodan y ponen en peligro el modelo económico, político y cultural de las elites chilenas.

MELI: Que, pese a todo, resulta fundamental tener juicios justos y trasparentes para nuestra gente, sin los acostumbrados vicios procedimentales ni las sentencias elaboradas entre cuatro paredes para expandir el temor entre las comunidades y lov. A los mapuche se nos condena de manera ejemplificadora porque somos un pueblo que ha decidido tomar su propio rumbo y construir su autonomía, realidad que incomoda a las clases dominantes las cuáles activan sus aparatos contrainsurgentes para reprimir en los territorios y presionar a los tribunales para engrosar las filas de peñi en las prisiones.

KECHU: Mientras persista el capitalismo y el colonialismo en el Wallmapu, seguirá existiendo rebelión y weychan, sean cuales sean las consecuencias que tengamos que pagar. Nuestra lucha no es en beneficio propio, es por la vida de nuestras comunidades y lov, es por miles de peñi y lamuen que viven acinados en la pobreza y por la falta de tierras que están en manos de las forestales y los latifundistas. Luchamos por dejar a nuestros hijos e hijas un territorio libre y digno, donde no tengan cabida esas promesas de desarrollo capitalista que sólo se ha traducido en miseria, pobreza y devastación de nuestra mapu.

Libertad a todos los presos políticos mapuche

Dignidad y newen a los peñi en huelga de hambre

Libertad a los presos y presas de la revuelta chilena

¡Amulepe kom pu che! ¡amulepe taiñ weichan! ¡marichiweo!

4 de marzo, cárcel de Lebu, Lavkenmapu

Communique from Mapuche Political Prisoners in Lebu

Mari mari kom pu che. From the Lebu prison, we send our greetings to the social organizations, conscious people, and organic revolutionaries of the warria and resistance in Wallmapu, to whom we want to send the following message:

Kiñe: As Lavkenche Mapuche political prisoners imprisoned in Lebu, we want to express our unrestricted solidarity and commitment to our brothers imprisoned in different parts of Wallmapu, a consequence of this racist judicial system. The problem has worsened with the government of Sebastian Piñera going against those who defend their territories and are committed to the struggle. It is important for the public to know that the racist harassment carried out by the repressive Chilean institutions doesn’t only take place in the territories or the streets, but also inside the prisons. We are treated poorly as political prisoners and prevented from having access to certain early release benefits, such as is the case of the peñi Tralcal.

Epu: As political prisoners, we respect, support, and give all our newen to the decision taken by José Tralcal Coche and Luis Tralcal Quidel to launch a hunger strike as a form of protest against the abuses and injustices of the gendarmerie. We know what it’s like to risk one’s health and put one’s body on the line to fight for our rights. For this we show our full solidarity with the determination of the peñi to begin this form of protest.

Küla: We reject the flawed trials and court set-ups that operate against Mapuches in resistance. We know well that the peñi Tralcal were convicted by testimony obtained through the torture of a false witness. This is evidence that is only valid in a racist judicial system that systematically condemns us. Beyond their verdicts, we know that they, as well as us, have been prosecuted for defending and recuperating our territory, for resisting, for seeking our autonomy. These are things that endanger and make uncomfortable the economic, political, and cultural model of the Chilean elites.

Meli: Despite everything, it is fundamental to have fair and transparent trials for our people, without the usual procedural irregularities, or sentences elaborated between four walls to instill fear in the communities and lof. Mapuches are condemned in an exemplary manner because we are a people that have decided to take our own path and construct our autonomy. This is a reality that makes the dominant classes uncomfortable, who activate their counterinsurgent apparatuses to repress the territories and pressure the courts in order to swell the ranks of the peñi in prison.

Kechu: While capitalism and colonialism persist in Wallmapu, rebellion and weychan will continue. These are the consequences that must be paid. Our struggle is not in self-interest, it is for the life of our communities and lof. It is for the thousands of peñi and lamuen who live in poverty due to the lack of land, which is concentrated in the hands of the forestry companies and latifundistas. We struggle to leave our children a free and dignified territory, where there is no place for promises of capitalist development that have only resulted in misery, poverty, and the devastation of our Mapu.

Free the Mapuche political prisoners!

Dignity and newen to the peñi Tracal on hunger strike!

Free the political prisoners of the Chilean revolt!

Amulepe kom pu che! Amulepe taiñ weichan! Marichiweo!

March 4, 2022

Lavkenmapu