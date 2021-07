–

30/7/2021

A la opini贸n publica.

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a.

Al Congreso Nacional Ind铆gena.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad.

A los medios de comunicaci贸n libres, masivos y alternativos.

A l@s defensor@s de los derechos humanos ONG鈥橲.

A los organizaciones independientes nacionales e internacionales.

A los pueblos ind铆genas de M茅xico y del mundo.

A la sociedad civil de M茅xico y del mundo.

Preso en lucha Adri谩n G贸mez Jim茅nez integrante de la organizaci贸n La Voz de Ind铆genas en Resistencia, German y Abraham L贸pez Montejo adherentes a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, EZLN. Recluidos en el CERESO numero 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexico.

Compa帽eras y compa帽eros, hermanas y hermanos del EZLN y a todos los que luchan abajo y a la izquierda reciban un saludo combativo de parte de los presos en lucha Adrian G贸mez Jim茅nez, German Lop茅z Montejo y Abraham Lop茅z Montejo.

Despu茅s del breve saludo pasamos a dar nuestras palabras que la escribimos desde nuestra trinchera de lucha presos a causa de las injusticias que ejerce la fiscal铆a del estado de Chiapas y por las detenciones arbitrarias. En este CERESO numero 5 hemos recibido la invitaci贸n de las y los compas zapatistas sobre las consultas para este primero de agosto del a帽o en curso.

Pues es esta palabra que le mencionamos viendo el llamamiento de las y los compas zapatistas sobre las injusticias que se vive y vivimos las y los pueblos mexicanos y en espacial las v铆ctimas nos hace ver la l贸gica sobre las injusticias que se vive y vivimos en especial haciendo resaltar las detenciones arbitrarias que hace la fiscal铆a de Chiapas y que ejerce la tortura, nos parece excelente relatar sobre nuestra situaci贸n actual y las muchas injusticias que se vive y vivimos lxs presxs.

Mi nombre es Adrian Gomez Jimenez integrante de la organizaci贸n La Voz de Ind铆genas en Resistencia, llevo recluido 17 a帽os con 6 meses desde el a帽o 2004 mi detenci贸n fue arbitraria y sin ninguna orden de aprehensi贸n y fui torturado tres d铆as en manos de los agentes judicial, despu茅s de las torturas me dictan auto formal de prisi贸n para llevar mi proceso, que me dan un proceso de 14 a帽os despu茅s me sentenciaron a 20 a帽os de prisi贸n, d茅jenme contarles que nunca hubo un se帽alamiento en contra m铆a, pues nunca se presentaron los supuestos ofendidos. Despu茅s de ver tantas injusticias que he vivido, empece a luchar y a organizarnos para sacar la luz todas las injusticias que he vivido y hemos vivido y fundamos la organizaci贸n La Voz de Ind铆genas en Resistencia que tiene como objetivo denunciar las injusticias que nos ha tocado vivir y defender nuestros derechos y tanto de nuestros compa帽eros presos.

German Lop茅z Montejo y Abraham Lop茅z Montejo que son los hermanos Montejo tambi茅n tuvieron detenciones arbitrarias y posteriormente fueron torturados por parte de la fiscal铆a del estado de Chiapas junto con sus agentes judiciales ellos llevaban 10 a帽os de estar presos injustamente sin ning煤n se帽alamiento en contra de sus supuestos ofendidos. Ellos empezaron luchar en el a帽o 2015 y fundar la organizaci贸n La Verdadera Voz del Amate para sacar la luz que les ha tocado vivir.

En vista de lo que nos ha tocado vivir y vivimos lxs presxs nos parece oportuna, pues hemos visto que en las c谩rceles en especial el sistema del poder judicial junto con sus jueces hay mucha corrupci贸n, en esto hemos visto que si tienes dinero para pagar un abogado que pueden demostrar tu inocencia entre comillas, bajo soborno obtienes tu libertad, saldr谩s de la c谩rcel y si no tienes nunca saldr谩s. Las c谩rceles es un negocio, las c谩rceles se hizo para los pobres y los ricos y poderosos nunca pisan las c谩rceles, pues pueden sobornar a las jueces atreva de un abogado que contratan. Si esta es la realidad que vive y vivamos las y los preso.

Dadas las injusticias que hemos vivido por ser gente ind铆gena, por ser gente humilde, por el hecho de no hablar bien el espa帽ol o el castellano, se pisotean nuestros derechos al ver eso tomamos o realizamos una acci贸n para que el gobierno del estado de Chiapas tomara cartas en el asunto. Pues iniciamos huelga de hambre en el a帽o 2019 para que obtuvi茅ramos justicias de parte del gobierno, el gobierno del estado de Chiapas no le importo nuestros casos, nos tra铆a a pura mentira y promesas.

Al ver que no hab铆a respuesta de parte del gobierno decidimos levantar para recuperar fuerzas y posteriormente hacer otra acci贸n futura. La respuesta del gobierno es que no trabaja bajo presi贸n y que esta dividido en poderes que seg煤n el no puede dar nuestra libertad. Ahora estamos en la v铆a legal para que se resuelva nuestra situaci贸n judicial.

En nuestro pa铆s M茅xico y el estado de Chiapas no hay justicia, la justicia esta podrida, por eso hemos visto muy bien en organizarnos y luchar contra las injusticias esperamos que mas compa帽erxs, hermanxs luchen y se organicen, alcen la voz para acabar con las injusticias y que para ma帽ana las futuras generaciones luchen y triunfen las verdaderas justicias.

Esta ha sido nuestras palabras escritas desde el CERESO 5 con fecha 25 de julio 2021.

Uniendo nuestras voces y fuerzas de l@s pueblos mexican@s triunfaran las verdades justicias,

Respetuosamente:

Adri谩n G贸mez Jim茅nez

German L贸pez Montejo

Abraham L贸pez Montejo