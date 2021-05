–

5/5/2021

A la opini贸n publica

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A la Red de Resistencia y Rebeld铆a

Al Congreso Nacional Ind铆gena

A la Sexta Nacional e Internacional

A los defensores de derechos humanos y a las ONGs

A las organizaciones independientes tanto gubernamentales

A la Red Contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las resistencias y rebeld铆as en todo el mundo que luchan en todo el mundo en contra del capitalismo, el racismo, y la destrucci贸n del medio ambiente.

A los medios de comunicaci贸n libres, independientes y alternativos.

Preso en lucha Adri谩n G贸mez Jim茅nez integrante de la organizaci贸n La Voz de Ind铆genas en Resistencia y la organizaci贸n La Voz Verdadera del Amate sus integrantes Abraham L贸pez Montejo y Germ谩n L贸pez Montejo, dichas organizaciones pertenecientes a adherentes a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Acanalador del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional EZLN, recluido en el CERESO numero 5 San Crist贸bal de las Casas Chiapas.

Desde el CERESO numero 5 mandamos saludos a M贸nica Caballero y a otros como Marcelo, Francisco, Pablo y Joaqu铆n de parte de sus compas Germ谩n L贸pez Montejo, Abraham L贸pez Montejo y Adri谩n G贸mez Jim茅nez que redacta y transcribe este comunicado, nuestros saludos los sacamos desde nuestra trinchera de lucha, que es nuestra fortaleza para denunciar las injusticias que vive y vivimos lxs presxs en este centro penitenciario.

A trav茅s de este comunicado hacemos brotar nuestras palabras, nuestra voz en solidaridad con la compa帽era M贸nica Caballero que esta en huelga de hambre que han transcurrido 40 d铆as. A trav茅s de este medio exijamos al gobierno chileno en especial a quien le compete de conceder sus peticiones pues la compa帽era presa pol铆tica no esta sola, pues sus luchas son nuestras luchas, sus martirios son nuestros martirios, su huelga de hambre tambien la hemos vivido, Cada ma帽ana se levanta uno mariado, nuestras fuerzas vitales se merma cada d铆a, las autoridades son iguales que all谩 pues d铆a tras d铆a hay mucha presi贸n y represalia.

Compa帽eras les decimos que no est谩n sol@s, hay mch@s compa帽er@s que est谩n con ustedes, les deseamos mucho animo y micha fuerza para seguir adelante en la lucha. Compa帽era M贸nica te dedico estas peque帽as palabras frases como preso en lucha. Aprend铆 a vivir la vida que en la c谩rcel solo luchando se consigue las verdaderas justicias. Aprend铆 a vivir la vida que la c谩rcel no puedo callarme, ni sus autoridades pudieron intimidarme. Aprend铆 a vivir que la c谩rcel te da fuerza y coraje a trav茅s de las injusticias que he vivido. Aprend铆 a vivir que en la c谩rcel hay compas que te ayudan a salir adelante. Con mucho amor, con mucho coraje y mucho valor las dedico.

Por otro lado las dos organizaciones La Voz de Ind铆genas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate, estamos actualizando nuestra situaci贸n a trav茅s de este comunicado.

Las autoridades en este CERESO numero 5 siempre nos quieren intimidarnos y quieren domarnos pero nosotros luchamos en resistencia y con la digna rebeld铆a que hemos denunciado las injusticias que nos han tocado vivir a trav茅s de la Fiscal铆a del estado de Chiapas que ha cometido muchos atropellos en gente indefensa.

Semanas atr谩s las autoridades de este centro penitenciario nos quer铆an encerrarnos a temprana hora a las 18:00 pero normalmente nos encierran a las 20:00 que por acuerdos de directores anteriores y firmado bajo de minutas de trabajo y en presencia del alcaide de nombre Jorge Ubico Garcia S谩nchez. Ante estas amenazas pusimos los asuntos en la mesa bajo oficios con fundamento en los art铆culos y le giramos los oficios para su conocimiento y que firmara y se renovara el acta de minuta de trabajo que fue a trav茅s de su alcaide, pero jamas nos firmo, ahora actualmente nos encierran a las 20:00 horas y nos abren a las 7:00 am. Ahora bien pasado el 26 de abril un elemento de este centro entro a nuestro campamento sin estar presente nosotros, que seg煤n el oficial inspeccionaba las 谩reas verdes, pero lo que nos indigna son sus acciones que entro en nuestro espacio de lucha que en este espacio tenemos nuestras cosas, pero tambi茅n dejamos nuestros alimentos que cualquier cosa que nos pase le responsabilizamos a este centro y al director de nombre Orbelin Meza de los Santos. Ahora el d铆a lunes 26 vimos claramente a este guardia entrar a nuestro campamento y era las 23:09 minutos claramente tenia la intenci贸n de hacer otras cosas no a inspeccionar al d铆a siguiente le expusimos al alcaide de nombre Jorge Ubico Garcia S谩nchez, mas tarde nos dio el informe que es por orden del director sucesivamente por orden de la subsecretaria. En conclusi贸n queremos que se respete nuestro espacio de lucha, de lo contrario si siguen las anomal铆as de parte de las autoridades de este centro, lo que nos toca sera denunciar y tomar otras medidas ya sea retomar el plant贸n o tomar otras acciones pol铆ticas.

Por ultimo le hacemos la invitaci贸n a l@s defensores de los derechos humanos tanto estatales, nacionales e internacionales y a las organizaciones independientes nacional e internacional a seguir exigiendo las verdaderas justicias.

Uniendo nuestras voces y fuerzas de l@s pueblos mexic@s triunfara las verdaderas justicias

Respetusamente

Adri谩n G贸mez Jim茅nez

Germ谩n L贸pez Montejo

Abraham L贸pez Montejo

