La Audiencia Nacional me har谩 cumplir 16 meses m谩s de c谩rcel al no pagar lamulta de casi 30.000 euros por “injurias” a la Corona y a los cuerpos represivos.

La Audiencia Nacional, con el apoyo de la fiscal铆a controlada por el gobierno como reconoci贸 Pedro S谩nchez, me har谩 cumplir 16 meses m谩s de c谩rcel al no pagar la multa de casi 30.000 euros por “injurias” a la Corona y a los cuerpos represivos. En el juicio qued贸 demostrado que en los tuits y en la canci贸n de “Juan Carlos el Bob贸n” contaba hechos sobradamente probados, cosa que en la sentencia no han podido desmontar pero era otro juicio-farsa pol铆tico con la intenci贸n de castigar la disidencia. Intentaron embargarme pero no tengo dinero ni propiedades, podr铆a haber reunido esa cantidad con solidaridad pero me negu茅 a darles un solo euro ante una condena tan injusta desde la necesaria desobediencia. Esta es otra grave condena contra todo el antifascismo para aterrorizar e imponer la autocensura.

Han aprovechado el descenso de las protestas pero est谩n muy equivocados si creen que no les pasar谩 factura encarcelar por denunciar el saqueo de la monarqu铆a o la brutalidad policial por lo que han sido condenados hasta por el Tribunal Europeo. Esta sentencia ya firme la recurriremos a Estrasburgo pero los tr谩mites son muy lentos y tenemos claro que la principal batalla est谩 en las calles. Cuando no hay libertad ni para esto presumir de democracia es una desverg眉enza a la altura de los “progresistas” que m谩s all谩 de sus falsas promesas s贸lo perpet煤an la represi贸n sea a trav茅s de su fiscal铆a, sin liberarnos a los presos pol铆ticos pudi茅ndolo hacer o enviando ej茅rcitos de antidisturbios a intimidar, detener o agredir en manifestaciones.

Desde la c谩rcel ya se han puesto en contacto conmigo para ver si cedo a cambio de permisos cuando pase un cuarto de la condena y he vuelto a dejar claro que no pienso arrepentirme ni nada parecido a “revisar mi conducta”. As铆 que si la lucha no lo evita tendr茅 que cumplir 铆ntegra la condena pero su represi贸n no conseguir谩 lo que busca: que renuncie a la lucha por la que me han encarcelado. De momento y a diferencia de lo que dicen los medios de mercenarios s贸lo estoy encarcelado por delitos de expresi贸n esperando otros recursos de condenas y juicios en este constante acoso represivo por no doblegarme en el que incluso sin pruebas a帽aden m谩s prisi贸n.

Por mi parte seguir茅 fuerte aportando desde aqu铆 recordando que soy un preso pol铆tico m谩s en la larga lista que acumula el Estado y que los derechos y libertades que nos niegan s贸lo podr谩n ser conquistados con organizaci贸n revolucionaria que lleve la combatividad de los centros de trabajo y estudios a las calles. Si no se pasa m谩s a la acci贸n no s贸lo no se conquistar谩n sino que cada d铆a avanzar谩n m谩s como vienen haciendo.

隆ABAJO EL R脡GIMEN TERRORISTA! 隆VIVA LA LUCHA! 隆AMNIST脥A TOTAL!

PABLO HAS脡L, CENTRO PENITENCIARIO DE PONENT, 9/04/21.