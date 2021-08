–

De parte de La Haine August 29, 2021 47 puntos de vista

Desde Ahul! – Juventudes Ahora Canarias, y m谩s concretamente desde nuestra 谩rea internacionalista, Solidaridad Internacional Canaria, hacemos un llamado a la organizaci贸n y empoderamiento popular y nacional a las hermanas y hermanos de la Tamazgha que, como territorios colonizados y controlados por el imperialismo, ven como la situaci贸n de todas nosotras se recrudece. No hay un s贸lo pa铆s de la Tamazgha, tanto continental como insular, que se salve del expolio, la opresi贸n y la malicia de la burgues铆a imperialista ” O.T.A.N.” y la burgues铆a colonialista anti-obrera y anti-amazighia de sus Estados.

Ante la ruptura diplom谩tica entre Argelia y Marruecos (aun pareci茅ndonos totalmente adecuada la condena al r茅gimen alau铆 por sus pol铆ticas pro-Israel y anti-saharaui), la brecha existente entre los pueblos y los Estados del norte de 脕frica se acent煤a a煤n m谩s, dej谩ndonos m谩s divididos, polarizados.

Los Derechos Humanos que tanto se cacarean para justificar barbaridades, y tan f谩cilmente se violan, primero que nada, por esos mismos “amantes de la libertad y la democracia”, son derechos muy lejanos para las que vivimos en la Tamazgha. En el caso concreto de Canarias, nuestros vecinos m谩s cercanos se encuentran, dos de ellos, colonizados, expoliados y avasallados (S谩hara Occidental y Rif) y otro ejerciendo de estado colonialista opresor, garante de los intereses imperialistas en el norte de 脕frica (Marruecos). En cuanto a nuestra situaci贸n nacional, interna, nos vemos con nula soberan铆a nacional y popular, sin mecanismos de defensa que garanticen nuestros derechos, expoliadas, precarizadas, condenadas a la servidumbre o la emigraci贸n, y alejadas de nuestra realidad por una interesada ignorantaci贸n por parte del estado colonizador, Espa帽a.

Tampoco queremos olvidar la situaci贸n de nuestras hermanas en Kabilye, en el estado de Libia, destrozado y vendido al terrorismo, y la barbarie que se comete d铆a a d铆a contra el hermano pueblo Tuareg.

En definitiva, asistimos a una profundizaci贸n del sistema capitalista en su fase m谩s imperialista hasta la fecha y la f茅rrea opresi贸n a los pueblos que nos ha tocado la parte t茅trica de la Historia.

Es por ello que desde dentro (qui茅nes podamos, y c贸mo podamos) y desde nuestras Di谩sporas debemos organizarnos y afrontar valiente y decididamente la brega que el sistema nos obliga a tener para poder obtener los derechos que merecemos, que nos pertenecen por el mero hecho de existir y que se nos niegan por pura avaricia capitalista.

Pueblos imazighen, hermanas del norte africano, trabajemos en post de nuestra liberaci贸n nacional y popular, por llegar a ser faro de luz liberta para los pueblos de todo el mundo, para las clases obreras y campesinas a las que pertenecemos todas (todas nosotras, no ellas, esa minor铆a destructiva y venenosa), y por reactivar el esp铆ritu alzado, bregador y revolucionario que el capitalismo hiri贸 de gravedad, m谩s no mat贸, pues por mucho que nos azoten, humillen y no hagan sangrar, la libertad y la soberan铆a nunca desaparecen del todo.

Por una Tamazgha alzada y con coraz贸n.

隆Faita faita, hermanas proletarias!

Ahul! – Juventudes Ahora Canarias, naci贸n canaria, noroeste de 脕frica, Macaronesia.