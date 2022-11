–

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A los pueblos y comunidades de Guerrero

Al movimiento social Guerrerense

A a los medios de Comunicación

A las organizaciones de Derechos Humanos

21 de noviembre de 2022

Hermanos y hermanas del pueblo de Guerrero, de México y del mundo. Medios de comunicación, agradecemos su escucha y atención brindada a nuestra situación, agradecemos que no sean indiferentes al dolor de nuestras comunidades. Estamos viviendo una guerra de exterminio donde partidos políticos, gobiernos, policías, grupos delincuenciales, están vinculados y si no hemos sido exterminados es por nuestra resistencia y organización.

Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no queremos guerra, queremos la paz, que nuestras comunidades vivan en tranquilidad y con la libertad de desplazarse sin el riego de ser asesinados y asesinadas. Para los malos gobiernos es nuestra responsabilidad que nos asesinen: “Ellos tuvieron la culpa por ir a Chilapa”, dicen que es una de las razones por la que nos asesinaron a Moisés, Guillermo y Adán el pasado 5 de noviembre. Tal como si fuera la normalidad y hubiera que adaptarse a ella, nos recriminan nuestras muertes iEs para ustedes normal que en México haya tantos asesinatos? ja caso lo normal no debería ser la paz, la vida?

Nuestros compañeros fueron a Chilapa. Fueron detenidos por la policía de tránsito municipal de Chilapa a las 2:40, posterior a eso, una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que aproximadamente a las 9:30 se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco, Chilapa.

Adán Linares, Moises Cuapipistenco y Guillermo Hilario Moraeles eran compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero, parte del Congreso Nacional Indígena, empeñados en la lucha por la vida, en el crecimiento de las comunidades y en la construcción de un mundo mejor.Por ellos viviremos y moriremos; no los olvidaremos y por tanto no morirán pues mantendremos vivo su recuerdo.

No somos ingenuos, ingenuas. Sabemos bien que el crimen organizado está dentro de las altas esferas de los gobiernos, que desde ahí se le protege y lo más grave, que el crimen organizado es el gobierno mismo. Y no mentimos, sabemos de Aldy Esteban Román actual presidente municipal de Chilapa, del Partido Revolucionario Institucional desde que era fiscal, nos trato con desprecio cuando nos asesinaban a algún compañero o compañera, cuando encontraron descuartizados a nuestros hermanos en 2019, cuando quemaron a los 10 músicos de Alcozacán o cuando emboscaron y asesinaron a Jordan. Ahora son Adán, Moisés y Guillermo, hoy Aldy Esteban no es fiscal, es presidente municipal y no ha movido un sólo dedo, no hay detenidos, no hay nada. Sabemos que protege al grupo narco-paramilitar de los Ardillos y que trabaja para ellos.

En ese mismo sentido, los policías municipales están coludidos con los Ardillos. Esto ya era más que evidente, hace unos meses en Atlixtac 2 de nuestros hermanos fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac. En esta ocasión con Adán, Guillermo y Molsés, la policía de tránsito del Municipio de Chilapa fue la que se encargo de detener e identificar a los miembros del CIPOG-EZ para luego informar a los Ardillos y que estos los asesinaran. Lo mismo ocurre en el Municipio de José Joaquín de Herrera, donde también han desaparecido a otros de nuestros hermanos.



Al igual que en el poder municipal, en el gobierno del estado ocurre exactamente lo mismo con Evelyn Salgado, desprecio absoluto; ustedes fueron testigos de la indiferencia que mostró, aún frente a las cámara, aquella tarde del 21 de octubre de 2022, cuando interceptamos a Andrés Manuel López Obrador y a toda su comitiva. Evelyn al fondo de la camioneta, en el extremo opuesto a nosotros, nosotras, tal como si le repudiara escucharnos, como si quisiera borrarnos y que nunca estuviéramos ahí; si eso hizo frente a las cámaras, imagínense el trato que recibimos cuando nadie la mira.

Finalmente en esa misma imagen de desprecio, el presidente de la república representa perfectamente el desprecio que vivimos como pueblos indigenas. Desde que llegó a la presidencia, los pueblos indigenas hemos vivido tantos agravios, tanto despojo, tanta muerte. Nuestros territorios y el control de quienes los habitamos es el objetivo de estos gobiernos que están al servicio de los dueños del dinero, de los capitalistas. Sabemos que como pueblos indígenas les estorbamos para hacer su tren Maya, su Corredor Interoceánico o su Proyecto Integral Morelos, sus termo o hidroeléctricas y demás proyectos extractivistas. Es por eso que nos matan, nos asesinan, tal como asesinaron al compañero Samir Flores Soberanes, tal como han sido asesinados casi 60 ambientalistas; es por eso que hostigan a nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a los pueblos que nos Organizamos en el Congreso Nacional Indígena.

Interceptamos a Andrés Manuel López obrador y le dijimos con mucha claridad: “los narco-paramilitares matan y desaparecen a nuestra gente” jSe lo dijimos! no queremos ser carne de cañón del crimen organizado que comanda Celso Ortega Jiménez y el diputado Bernardo Ortega Jiménez iSe lo dijimos! No queremos programas sociales, sino justicia, la seguridad, que nuestra palabra sea escuchada.

“Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven, se quedan ahí y siguen desapareciendo”. Así de claro le dijimos a Andrés Manuel López Obrador. Tal como si se pudiera predecir lo que va a pasar, Adán, Guillermo y Moisés, indígenas nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al Congreso Nacional Indígena (CNI), bajaron al Municipio de Chilapa y ya no volvieron, fueron brutalmente asesinados.

Entonces vemos que desde el gobierno federal hasta el municipal, hay una cadena de de complicidades al mismo tiempo que se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y que para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos. No se entiende que llevemos tantos desaparecidos y asesinados y que no haya un solo detenido.

Finalmente le decimos a los malos gobiernos que no estamos dispuestos a seguir en su juego de mesas de trabajo, pues ya lo sabíamos y ahora nos queda más que claro, sólo son burlas y simulación. Nosotras y nosotros elegimos el camino de la palabra, de la paz, de la construcción de nuestras comunidades, pero frente a todo ello, la muerte y destrucción se mantiene, por lo que tendremos que tomar ciertas decisiones trascendentales. En principio, queremos informar que los talleres que se impartían en las comunidades nahuas de tlapa y alcozacán, se suspenden temporalmente, pues el estado no es capaz de brindar seguridad a quienes traen su corazón hasta nuestros territorios, gracias a los hermanos y hermanas de la Misión Civil de Observación Sexta por su trabajo, tiempo y esfuerzo, pero no los queremos arriesgar. En el caso del proyecto de la Radio Organizando la Lucha por la Autonomía que veníamos trabajando a nivel nacional e internacional, también les decimos a los hermanos y hermanas solidarios que muchas gracias, que la radio es un sueño que haremos realidad en su momento y queal igual que los talleres suspenderemos por un tiempo. Hoy la urgencia inmediata es la seguridad de nuestras comunidades y las acciones que tomaremos irán en ese sentido.

Lo hemos dicho claro, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, aunque eso quisieran los malos gobiernos. Tenemos clara la lucha y seguiremos en pie, porque venceremos.



iNO OLVIDAMOS,NO PERDONAMOS!

iALTO A LA GUERRA CONTRA NUESTROS PUEBLOS!

iQUEREMOS JUSTICIA!

IJUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS!

IVIVA ADÁN LINARES!

iVIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

iVIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

IVIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

iVIVA EL CIPOG-EZ!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA