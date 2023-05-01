UCIZONI INFORMA.
30 DE ABRIL DE 2023.
POR ESTE MEDIO SE COMUNICA QUE EL DIA DE HOY, HACIA LAS 17.55 HRS. EL EQUIPO LEGAL DE NOS NOTIFICO QUE LAS SEIS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, DETENIDOS EN EL OPERATIVO REALIZANDO POR ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE MARINA, POLICIAS ESTATALES Y GUARDIA NACIONAL EN EL EJIDO MOGOÑE VIEJO GUICHICOVI, EL PASADO 28 DE ABRIL, FUERON LIBERADAS POR ACUERDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE VARIAS DE LAS COMPAÑERAS DETENIDAS, MUESTRAN LESIONES MENORES. QUEREMOS AGRADECER EL VALIOSO APOYO DE LOS Y LAS ABOGADAS DEL COMITE DE DEFENSA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANO GOBIXHA (CodigoDh), CENTRO DE, JOSE JUAN JULIAN Y CANDELARIA CASTELLANOS, DEL ABOGADO DAVID PEÑA, Y DE LOS ABOGADOS CARLOS LEONARDO, AQUILES FELIPE CARRASCO Y MOISES SIMEON VAZQUEZRAMIREZ, QUIENES PARTICIPARON DE DIFERENTES MANERAS EN LA LIBERACION DE LOS Y LAS DETENIDAS. TAMBIÉN QUEREMOS AGRADECER EL APOYO SOLIDARIO BRINDADO POR DECENAS DE ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, Y FRENTES, DE TODO EL PAÍS Y DE DIFERENTES PAÍSES Y DESDE LUEGO A LAS COMUNIDADES ASOCIADAS A UCIZONI. LA LUCHA SIGUE.
FRATERNALMENTE. PCI-UCIZONI
Fuente: