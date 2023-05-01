May 1, 2023
De parte de Congreso Nacional Indígena
41 puntos de vista

UCIZONI INFORMA.

30 DE ABRIL DE 2023.

POR ESTE MEDIO SE COMUNICA QUE EL DIA DE HOY, HACIA LAS 17.55 HRS. EL EQUIPO LEGAL DE NOS NOTIFICO QUE LAS SEIS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, DETENIDOS EN EL OPERATIVO REALIZANDO POR ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE MARINA, POLICIAS ESTATALES Y GUARDIA NACIONAL EN EL EJIDO MOGOÑE VIEJO GUICHICOVI, EL PASADO 28 DE ABRIL, FUERON LIBERADAS POR ACUERDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE VARIAS DE LAS COMPAÑERAS DETENIDAS, MUESTRAN LESIONES MENORES. QUEREMOS AGRADECER EL VALIOSO APOYO DE LOS Y LAS ABOGADAS DEL COMITE DE DEFENSA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANO GOBIXHA (CodigoDh), CENTRO DE, JOSE JUAN JULIAN Y CANDELARIA CASTELLANOS, DEL ABOGADO DAVID PEÑA, Y DE LOS ABOGADOS CARLOS LEONARDO, AQUILES FELIPE CARRASCO Y MOISES SIMEON VAZQUEZRAMIREZ, QUIENES PARTICIPARON DE DIFERENTES MANERAS EN LA LIBERACION DE LOS Y LAS DETENIDAS. TAMBIÉN QUEREMOS AGRADECER EL APOYO SOLIDARIO BRINDADO POR DECENAS DE ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, Y FRENTES, DE TODO EL PAÍS Y DE DIFERENTES PAÍSES Y DESDE LUEGO A LAS COMUNIDADES ASOCIADAS A UCIZONI. LA LUCHA SIGUE.

FRATERNALMENTE. PCI-UCIZONI



Fuente:

Comunicado de prensa ucizoni, reestablecimiento del campamento tierra y libertad en mogoÑe viejo Denuncia colectiva por la agresión de civiles armados al plantón de las compañeras y compañeros de Mogoñe Viejo, Oaxaca Denuncia colectiva por la agresión de civiles armados al plantón de las compañeras y compañeros de Mogoñe Viejo, Oaxaca Default Thumbnail️️El comité de empresa informa Comunicado de la Caravana El Sur Resiste ante la represión y desalojo del plantón «Tierra y Libertad» en la comunidad Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca.  Default ThumbnailEZLN y CNI denuncian violento desalojo en Mogoñe Viejo, Oaxaca. “Los actuales gobiernos están al servicio de las grandes empresas trasnacionales y la militarización, la violencia patriarcal y la represión son la vía que han escogido para enfrentar la lucha y la resistencia de nuestros pueblos”, denuncian Comunicado de prensa de ucizoni Comunicado de prensa ucizoni Comunicado de prensa. ucizoni informa. Comunicado de prensa ucizoni, ejidatarios desaparecidos tras su detenciÓn durante el desalojo del campamento tierra y libertad Default ThumbnailDéclaration du Congreso Nacional Indígena et du EZLN en réponse à l’expulsion violente du camp «Tierra y Libertad» dans la communauté Mixe de Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca, de la part du gouvernement fédéral et du gouvernement de l’État. PRONOUNCEMENT BY THE NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS AND THE EZLN IN RESPONSE TO THE VIOLENT EVICTION OF THE «Tierra y Libertad» CAMP IN THE MIXE COMMUNITY OF MOGOÑE VIEJO, GUICHICOVI, OAXACA, BY THE FEDERAL AND STATE GOVERNMENTS.