–

De parte de La Haine February 25, 2022 15 puntos de vista

Estamos ante una coyuntura especial. Los imperialistas maldicen la guerra y aparentan suspirar por la paz. Los mismos que, por su cuenta y ninguneando a la ONU, invadieron Libia, Iraq o Yugoslavia. Los mismos que ocuparon Afganist谩n de forma criminal. Los que han matado en nombre de la libertad, los que han hecho bombardeos masivos en nombre de la democracia. Los que permiten a Israel martirizar al pueblo palestino y hacer y deshacer en Oriente Medio sin importarle derecho internacional alguno. Los que han dejado que Riad desangre b谩rbaramente al Yemen.

Todos ellos quieren hoy que nos posicionemos en contra de la guerra y condenemos esta intervenci贸n militar鈥 sencillamente porque les desbarata su constante intervencionismo criminal. Otra vez, como ya les pas贸 en Siria, su soberbia no puede admitir que ya no pueden pasearse por el mundo de forma impune y extender sus tent谩culos sin l铆mite alguno. No pueden admitir que se les impida que ellos sean los que decidan qui茅nes s铆 pueden quebrar un pa铆s (Kosovo) y qui茅nes no (Donbass).

El pacifismo simpl贸n y la comodidad bien podr铆an llevarnos a subirnos a esa ola de declaraciones altisonantes, a hacer pasar las mentiras por realidad y a situarnos en un plano de superioridad moral. Podr铆amos hablar de 鈥渮arismo鈥 y de 鈥渋mperialismo ruso鈥, tal y como hacen en estos momentos la pr谩ctica totalidad de 鈥渁nalistas鈥 al servicio del gran capital. Seguramente, como algunos de los miembros del 鈥済obierno progresista鈥 y otras organizaciones que se reivindican del comunismo, hasta encontrar铆amos alguna frase de Lenin sacada de contexto que nos permitiera preservar la equidistancia, pero eso supondr铆a renunciar a nuestros principios internacionalistas, desconocer nuestro compromiso con quienes 鈥搃ndependientemente de la distancia que nos separa en lo ideol贸gico e incluso de la clase a quien defendemos鈥 combaten los planes imperialistas por convertirlos en reg铆menes serviles y en colonias de facto.

Mal que le pese a los creadores de propaganda y pese a lo que nos quieran vender medios como la Sexta, El Pa铆s o el ABC, la guerra no acaba de comenzar. La guerra a Rusia se la declararon las potencias occidentales y especialmente los EUA y sus comparsas hace d茅cadas. Los Estados Unidos, en su fren茅tica carrera por mantener su posici贸n hegem贸nica, sostenida ya principalmente gracias a la amenaza militar, ha ido estableciendo un cerco sobre el pa铆s eslavo, que lleg贸 a su punto culminante en el a帽o 2015, cuando, tras el golpe de Estado del Maidan, el ej茅rcito ucraniano junto a grupos armados ultraderechistas 鈥揷omo el batall贸n Azov鈥 llevaron la guerra hasta las misma frontera sur-occidental de Rusia. Esa guerra, que empez贸 efectivamente con un golpe de Estado que situaba a una junta ultraderechista en el poder, que ha provocado la muerte de cientos de antifascistas y ha aplicado una aut茅ntica pol铆tica de limpieza ideol贸gica en el pa铆s, es la misma que ha escalado hoy. La diferencia estriba en que ha comenzado una nueva fase en que, quien hasta ahora era acorralado y sitiado por el occidente imperialista, ha respondido con contundencia.

En los 煤ltimos d铆as, los bombardeos y ataques del ej茅rcito ucraniano contra el Donbass se hab铆an recrudecido sobremanera, y si los acontecimientos no se hubieran desarrollado como lo han hecho, muy probablemente hubiera acabado habiendo un verdadero derrame de sangre entre la poblaci贸n de las rep煤blicas de Donetsk y Lugansk. Los

mismos que hoy se rasgan las vestiduras, hace dos d铆as silenciaban aquellos bombardeos. Quienes lloran hoy l谩grimas de cocodrilo por los ultranacionalistas ucranianos y por los ataques rusos contra sus instalaciones militares, llevan a帽os silenciando las vulneraciones de derechos continuadas que ha cometido el r茅gimen de Kiev.

En todo este tiempo Rusia ha presionado y negociado para que se aplicaran unos Acuerdos de Minsk que hab铆an puesto en tregua la guerra, pero tanto estos como sus l贸gicas exigencias en materia de seguridad 鈥揺l no avance de la OTAN hasta sus fronteras, la no construcci贸n de bases militares y colocaci贸n de armamento en pa铆ses fronterizos鈥 han sido completamente deso铆das por occidente. Las provocaciones constantes desde el a帽o 2015 por parte de Ucrania, auspiciadas por sus aliados, desgraciadamente han provocado la llegada de esta situaci贸n. Una situaci贸n no deseada por el pueblo ruso, seguramente la m谩s lejana a sus intereses, pero resultado de una campa帽a de acoso y derribo contra un pa铆s que, para existir, ha aprendido que no puede prescindir del todo de su glorioso pasado sovi茅tico. Rusia con el gesto de hoy ha decidido no acabar siendo otra Libia, otra Yugoslavia, otro Iraq. La gran diferencia entre esta y aquellos es su capacidad militar, la 煤nica garant铆a de su seguridad.

Todos los que tratan de ponerse de perfil ante esta coyuntura, los que hacen gala del 鈥渘inismo鈥 y tratan de enarbolar el 鈥淣o a la Guerra鈥 en general, sin tener en cuenta el qui茅n, el c贸mo, d贸nde y cu谩ndo, deber铆an plantearse preguntas como las siguientes: Si Iraq hubiera podido atacar preventivamente antes de que comenzase su invasi贸n neocolonial, 驴la habr铆a convertido esa acci贸n una potencia agresora? Si Palestina se constituyera como Estado soberano y llegara a expulsar de la zona a los colonos sionistas, 驴la convertir铆a esto en una potencia imperialista? Rusia hoy puede hacer lo que les ha sido negado a otros pueblos. Con esta intervenci贸n militar, Rusia puede abortar los planes desestabilizadores del imperialismo erradicando a un r茅gimen t铆tere de las potencias occidentales, utilizado para desgastar y acosar a la Federaci贸n Rusa. Y al mismo tiempo, puede cambiar precipitadamente el tablero de juego de las relaciones internacionales, incrementando las contradicciones internas en el seno de la propia OTAN. 驴Acaso el discurso incendiario de Boris Johnson no va tambi茅n dirigido a fortalecerse debilitando a sus antiguos socios de la UE?

A todas las organizaciones y personas que luchan por una paz real, una que no sea una mascarada, fruto de la coerci贸n y de la fuerza militar de la oligarqu铆a imperialista mundial, las convocamos a no secundar el discurso oficial, a organizar los comit茅s de solidaridad con el Donbass, a preparar movilizaciones que secunden su derecho a no ser la diana de los fascistas ucranianos, y por supuesto a confrontar a una OTAN que este a帽o celebra su cumbre en la capital del Estado espa帽ol. De nuevo, nos cabe la m谩xima solidaridad con el pueblo que sufre una nueva guerra, con la gente de Donetsk y Lugansk y con todos aquellos antifascistas y aquellas fuerzas que all铆 representan lo m谩s avanzado de la lucha de clases, y que el d铆a de ma帽ana volver谩n a guiar el avance hacia el socialismo.

Red Roja, 25 de febrero de 2022