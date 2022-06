–

El grupo Moiras expresa solidaridad con las marchas que est谩n teniendo lugar estos d铆as, las marchas del Orgullo LGTBI. Creemos que hay que apoyar este movimiento, reconociendo al mismo tiempo que hay que cuidarlo, preserv谩ndolo de la institucionalizaci贸n por parte del estado y los partidos pol铆ticos. Igual que ocurre con el movimiento feminista, y el movimiento obrero, hay que estar alerta y generar disidencia anticapitalista, porque el capitalismo no elimina jerarqu铆as, sino que las rentabiliza, las explota, y ning煤n estado sobrevive sin jerarqu铆as, siendo 茅l mismo una instituci贸n de dominio. Por eso mismo anticapitalismo no puede ser sin libertarismo. Este sistema nunca va a asumir plenamente la diversidad sexual y de g茅nero porque potencia y explota todas las formas de dominaci贸n posibles. Es un sistema competitivo, as铆 que, siempre va a reproducir todas las injusticias, por m谩s que legalmente, o formalmente, asimile reformas humanitarias. Si queremos acabar con la discriminaci贸n y la violencia por motivos de g茅nero u orientaci贸n sexual, nunca se va a conseguir del todo bajo un sistema de dominio-explotaci贸n. Las jerarqu铆as son interminables, se reproducen en todo lugar, incluso en las estructuras m谩s horizontales, como pueden ser las asambleas o los grupos informales. El anarquismo siempre es la cr铆tica dentro de la cr铆tica, lo que implica un ir m谩s all谩 de los movimientos iniciales, estableciendo una diferencia, y la b煤squeda de un dif铆cil equilibrio entre la unidad y la especificidad. El d铆a del Orgullo, como el 1 de Mayo o el 8 de Marzo, es d铆a de convergencia de fuerzas en la calle, pero tambi茅n de bloques con mensajes distintos. Todav铆a no se distinguen bloques anarquistas pero los habr谩, ya que compartimos sensibilidades y el estado, como siempre, va a traicionar a las personas que sufren discriminaci贸n de g茅nero. Las mujeres trans, que hist贸ricamente han sido la punta de lanza del movimiento LGBTI, participar谩n en el desarrollo de un transfeminismo libertario. Estamos deseosas de ayudar en esto y de establecer alianza, siempre y cuando lo sea de hecho y no solo de nombre. Nos desmarcamos completamente del postmodernismo y su vertiente de g茅nero, la llamada 鈥渢eor铆a queer鈥, fundamentada en la idea burguesa de libertad, como arbitrariedad del sujeto incondicionado, desligado de unas condiciones naturales y sociales, y de unos principios 茅ticos. Todo lo contrario del anarquismo. Nuestra libertad va ligada a la responsabilidad y al respeto a unos l铆mites, no todo vale, las jerarqu铆as no entran en la diversidad natural, las formas patriarcales de sexualidad, no las vamos a blanquear ni las vamos a considerar libertades. Y por supuesto, nos oponemos al reduccionismo que considera que todo lo que no es teor铆a queer, ni puede formar parte del LGTBI, ni del feminismo, ni del anarquismo. El postmodernismo todav铆a no ha conseguido destruir estos movimientos, por lo que hay en ellos cr铆tica hacia todas sus formas, incluida la teor铆a queer, si bien es necesario expresarla m谩s, no callarla, y mucho menos por miedo. Conocemos bien la agresividad con que se defiende esta teor铆a y sus derivados, y c贸mo su defensa de la irracionalidad fomenta el fanatismo. Esa es la marca del pensamiento autoritario, y en ella se retrata como lo que es, una m谩scara de libertad, de las tantas generadas por el capitalismo. Pero el uso de la fuerza no da la raz贸n, ni la cultura de odio y linchamiento puede llegar muy lejos. La cr铆tica seguir谩 su curso igualmente; ni nos vamos a callar nosotras, ni el resto de quienes piensan de igual manera.

隆Por la justicia a la comunidad LGTBI, y por el fin del miedo a expresar las identidades cr铆ticas!

Grupo Moiras

https://grupomoiras.noblogs.org/