Desde el grupo anticarcelario de Reus/Tarragona, La Corda, publican este comunicado de Ricardo Díaz Moreno, preso en Asturias, que participa de la Propuesta de Lucha Colectiva por los 14 puntos desde hace poco. El compañero hace muy poquito que se ha unido a la lista de presxs en lucha y aquí envía sus primeras letras en las que nos habla de varios temas interesantes. Animamos a escribirle y a darle el apoyo que necesita, tanto el, como todas las personas recluidas por el Estado fascista opresor. La fotografia de arriba corresponde a los puestos que se montan cada domingo en la Plaza de Tirso de Molina (Madrid).

Hola X, espero que estés todo lo mejor que yo te deseo de corazón, con paz. Pues yo aquí estoy dando guerra y luchando, pues te escribo, ya que tú te has molestado en escribirme pues la verdad me ha dado mucha alegría al coger tu carta porque no esperaba ninguna carta de nadie por eso te lo digo no por otra cosa. Tu carta me dio mucha alegría al cogerla y de que cuentes conmigo por eso te doy muchísimas gracias por tu apoyo y no tengo muy buena letra porque lo que sé escribir lo he aprendido estando chapado como ahora. Ahora mismo tenía que bajar al patio, pero no he bajado para escribirte.

Te voy a contar algo de mí, pues yo estoy en la cárcel por robar y atracar, pero nunca he hecho daño a nadie, ni le he robado a una señora mayor ni he robado a nadie en la calle sino en bancos y hoteles, pero no he hecho nada a nadie ni les he pegado ni nada solo pedía dinero. Ahora estoy en primer grado por defender a un compañero al que estaban matando a palos entre dos y con latas en un calcetín, dos carceleros dijeron que yo solo estaba separando y aun así me chaparon y me metieron el primer grado sin pensarlo, me lo metieron y aquí estoy y guerreando. No he matado a nadie que estoy por robos y atracos pagando 18 años y 10 meses de condena y llevo por desgracia pagando una condena que fue en el 92 y otra condena en el 2001 hasta el 2015 y ahora estoy pagando la más grande y entré en la cárcel con 16 años y tengo 45 años, tengo 5 hijos y no me asiste nadie ni me escriben ni nada y hace poco que he perdido a mi madre y no me han sacado al velatorio ni al entierro así que te puedes imaginar cómo estoy, no comunico con nadie no cobro nada y llevo así toda esta condena, por favor publica lo que te comento en la carta.

Encima estoy sin televisión porque en Castellón compré un televisor a un rumano y me lo metí a vivir conmigo y se peleó, estando a mi nombre me la quitaron y se la dieron a otra persona, tanto el centro como la jueza de Castellón. Y lo mismo en Zaragoza… y me bajo el escrito desestimado y yo pregunto, ¿qué tipo de justicia hay?

A ver si lo podéis publicar si me hacéis el favor y el médico me ha quitado la medicación a mí y a otro compañero, el médico se llama Andrés nos ha quitado la medicación a 3 personas, hacer el favor y publicarlo que lo hemos denunciado. Te voy a pedir un pequeño favor y espero de que no te siente mal a ver si en una carta me podías mandar para comprar una televisión porque estoy a pulso sin nada, si puedes si no yo os sigo escribiendo.He echado lo del teléfono para ver si me lo autorizaban y me la han denegado porque dicen que tienes que estar apuntada a comunicar si no no me autorizan el número pues ya me dirás qué hago porque hay más compañeros que quieren llamar.

Quisiera conocerte si no te molesta. Muchos saludos, espero vuestra carta, saludos para todas las compas. ¡Antisistema total!

Asturias, junio 2021.