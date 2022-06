–

De parte de Radio Zapote June 23, 2022 164 puntos de vista

A 4 A脩OS DE GOBIERNO DE LA 4T., AMLO NUEVAMENTE VISITA GUERRERO DONDE LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA SE MANTIENE Y CRECE MIENTRAS LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO SIMULA LOGROS EN SU GOBIERNO.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A todos los medios de comunicaci贸n.

A los pueblos y al movimiento social de Guerrero.

junio de 2022.

鈥淣o nos confunda se帽or, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos p煤blicos, no somos financiados por ning煤n partido pol铆tico para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de 鈥淏ienestar鈥, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco-paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. S铆, as铆 es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quiz谩s porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos鈥. Son las palabras que el pasado 16 de julio de 2021 le hicimos llegar a usted Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, cuando vino al municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. Tras esas palabras -donde tambi茅n le dijimos que no est谩bamos de acuerdo con las migajas que ven铆a a dar-, la violencia sigue en nuestro estado, la violencia sigue acechando a las comunidades de la Monta帽a Baja de Guerrero: asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y m谩s delitos de lesa humanidad. Aunado a ello, la pobreza contin煤a, la educaci贸n, salud, trabajo, son s贸lo palabras que utilizan ustedes para ganar votantes, porque la realidad de las comunidades es que no existen las condiciones para que se desarrollen esos aspectos en nuestras comunidades y en muchas otras del estado de Guerrero, donde los grupos delincuenciales controlan y operan con total impunidad. Hace m谩s de 6 a帽os en Chilapa y Tlapa, sin ser presidente a煤n, usted dijo que para acabar con la violencia se ten铆a que acabar con la pobreza, para que los j贸venes no se fueran a las filas de las bandas criminales. Nosotras y nosotros notamos que hay una mentira y un error en sus palabras. La mentira es que ni se ha buscado acabar con la pobreza en el Estado, por lo que no terminar谩 la violencia (seg煤n su l贸gica), pues los programas asistencialistas no erradican la pobreza, s贸lo crean una ilusi贸n para el pueblo pero en la realidad ayudan a mantener en el poder al 鈥渃谩rtel en el poder鈥. El error, es creer que teniendo trabajo la gente no se meter谩 a las filas de los grupos delincuenciales, ya que es la gente con poder, dinero, influencia, la que controla a los grupos delincuenciales, para ejemplo est谩 el se帽or Bernardo Ortega Jim茅nez, l铆der del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 y diputado por el PRD en el estado de Guerrero. Entonces el trabajo no quita lo ma帽oso o mejor dicho en el caso de Bernardo Ortega, lo asesino. Y no se espante con eso del c谩rtel en el poder; esas palabras las utiliz贸 usted Andr茅s Manuel aqu铆 en el municipio de Chilapa y Tlapa en 2015, donde dijo que鈥減ara resolver el problema de las bandas delincuenciales establecidas en M茅xico, primero se tiene que terminar con la banda m谩s peligrosa, la que m谩s roba, la que m谩s da帽a al pa铆s que es 鈥淓l C谩rtel de Los Pinos鈥, que encabeza Enrique Pe帽a Nieto y despu茅s todos los dem谩s, limpiar de arriba hacia abajo, porque si no, es juego de ni帽os, atole con el dedo.鈥 Hoy en d铆a vemos que s铆 es atole con el dedo. Ya sac贸 al 鈥淐谩rtel de los Pinos鈥, pero se construye uno nuevo, ahora encabezado por la 4T, con nombres distintos, o iguales, pero operan exactamente de la misma manera: discursos donde el pueblo es el centro de atenci贸n, pero en la realidad le entregan el pa铆s al capital nacional y extranjero, as铆 como a los grupos de la delincuencia organizada. Como dijera el maestro Galeano 鈥渢oman el viol铆n con la mano izquierda, pero lo tocan con la derecha鈥. Queremos ser insistentes: 鈥淣o nos trate de enga帽ar, que nuestros dolores y demandas no est谩n para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y m谩s, J贸venes escribiendo el futuro, Cr茅dito ganadero a la palabra, J贸venes construyendo el futuro y otros tantos m谩s. Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido qui茅nes matan, qui茅nes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejar谩n de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejar谩n de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educaci贸n, trabajo, alimentaci贸n, libre tr谩nsito han sido gravemente violados y la raz贸n ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla鈥. Son las mismas palabras del a帽o pasado, cuando usted vino a nuestro estado y pasa que nosotros y nosotras no olvidamos, porque no se puede estar pasando de una agenda a otra, as铆 como ustedes los pol铆ticos profesionales acostumbran, vali茅ndose de las coyunturas se acomodan para seguir acumulando poder. Nosotras y nosotros, mantenemos nuestras demandas bien claras, nuestra lucha por la vida no se presta a negociaci贸n, no se cambia por una foto o un cargo p煤blico, por dinero ni por despensa ni mucho menos se inscribe en los calendarios del poder, de los tiempos electorales. Vamos siendo m谩s claros para que no se presten a interpretaciones y cambie nuestras palabras por otras que no corresponden.

El gobierno del estado de Guerrero, hoy encabezado por Evelyn Salgado, del nuevo c谩rtel de la 4T, se ha dedicado a simular di谩logo con nosotras y nosotros. Enviando gente sin capacidad resolutiva, convocando a reuniones y reuniones en las que no nos escuchan, pero sacan minutas como si realmente hubiera di谩logo y claro, no puede faltar, la foto y el twitazo de que ya se reunieron con nosotros y nosotras. Puras mentiras.

El grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥, sigue operando con total impunidad. El se帽or Bernardo Ortega sigue como diputado del PRD y como l铆der de 鈥淟os Ardillos鈥, aprovechando su influencia para controlar a la fiscal铆a y a presidentes municipales de distintos municipios, as铆 como a las polic铆as municipales del Municipio de Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de Jos茅 Joaqu铆n de Herrera; se sabe de sobra que est谩n coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥. Por ejemplo, el 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compa帽eros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hern谩ndez S谩nchez de la comunidad de Zacapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueron detenidos por la polic铆a municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, hasta la fecha no sabemos nada de ellos, pero s铆 que la polic铆a de Atlixtac fue la que los detuvo y desapareci贸.

La Guardia Nacional, la Sedena, la polic铆a estatal y dem谩s corporaciones, no han intervenido cuando 鈥淟os Ardillos鈥 dispara contra nuestras comunidades, lo m谩s reciente fueron los 3 d铆as de disparos y drones con explosivos lanzados contra nuestras comunidades. En los 3 d铆as, no se pararon en Tula y Xicotl谩n, comunidades atacadas por m谩s de 300 personas pertenecientes a 鈥淟os Ardillos鈥. Agregamos que el cuarto d铆a despu茅s de iniciadas las agresiones en nuestra contra, personal de los 3 niveles de gobierno se presentaron en la comunidad de Colotepec, controlada por 鈥淟os Ardillos鈥, para ver qu茅 estaba pasando. Es decir, fueron a visitar y dialogar con los agresores, con los victimarios mientras que para nosotros y nosotras s贸lo hay desprecio.

La pobreza es una constante hist贸rica en nuestras comunidades, mientras que los presidentes municipales se apropian de los recursos destinados a las comunidades.

El gobierno del estado ha cerrado todo di谩logo con nuestras comunidades mientras que nuestras vidas peligran.

Por lo tanto:

Responsabilizamos a su gobierno, se帽or Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, as铆 como al de Evelyn Salgado y los municipios, por la sangre que ha corrido y correr谩 si mantienen su indiferencia hacia nuestras comunidades.

Les exigimos que la palabra sea prioritaria y que se sienten a escuchar nuestras necesidades, con la presencia de autoridades que no simulen escuchar.

Exigimos la detenci贸n de Bernardo Ortega, as铆 como la desarticulaci贸n del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥.

Exigimos que las corporaciones que se supone deber铆an brindar seguridad a la poblaci贸n, hagan su trabajo, para evitar m谩s muertes, para evitar m谩s sangre.

Reiteramos: 鈥淯sted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido qui茅nes matan, qui茅nes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejar谩n de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejar谩n de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educaci贸n, trabajo, alimentaci贸n, libre tr谩nsito han sido gravemente violados y la raz贸n ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla鈥. Nuestra lucha es por la vida. No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos.

ATENTAMENTE

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ