La Contrainformaci贸n es uno de los ejes fundamentales de la organizaci贸n y cooperaci贸n internacionalista anticapitalista. Las distintas fuerzas y colectivos act煤an independientemente pero mantienen a trav茅s de 茅sta una comunicaci贸n que ejerce complejas redes y sinergias m谩s all谩 de la mera emisi贸n de informaci贸n.

Este 29 de marzo se produjo un atentado contra uno de los medios de contrainformaci贸n anarquistas m谩s importantes del mundo en un intento de evitar esta interrelaci贸n. El gobierno del Reino Unido Instig贸 a la polic铆a Holandesa para cerrar los servidores de nonstate.net en un intento de detener las protestas en Bristol a ra铆z de la campa帽a ‘ Kill the Bill ‘; la versi贸n inglesa de la ‘Ley Mordaza’ que incide en la represi贸n sobre las manifestaciones y actos p煤blicos.

Es solo el principio, un ‘aviso a navegantes’ de las fuerzas represivas. Una cooperaci贸n no internacional, sino interestatal y reaccionaria. Porque cuando acaben con las redes anarquistas les seguir谩n las comunistas, despu茅s las socialistas, feministas, sindicalistas y por 煤ltimo cualquier publicaci贸n que ofrezca una alternativa no conveniente a alg煤n poder establecido, aunque sea facciones fascistas no deseadas.

Los compa帽eros hace un llamado a la cooperaci贸n internacional y la defensa de la contrainformaci贸n, lo que es lo mismo que la organizaci贸n de un fortalecimiento de la libertad de expresi贸n, pensamiento y conciencia capaz de hacer frente a estos envites. Un llamado extensivo a todas las personas contrarias al pensamiento 煤nico y por tanto a las estructuras de poder que ahora mismo destruyen la tierra y arrasan los pueblos de tantas formas distintas.

Fueron a por las anarquistas, pero no me import贸, porque yo no soy anarquista. Ahora vienen a por mi, y estoy solo.

