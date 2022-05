–

El Comité de Empresa denuncia las prioridades desde Presidencia y Gerencia del OAM, a la hora de la gestión del Organismo.

Prioridades partidistas y personales que no tienen nada que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras, falta de respeto a sus representantes y a la situación del personal.

Prioridades que no pasan por el buen mantenimiento, teniendo repercusión y se refleja en el estado de las condiciones de los Parques y Jardines.

Temas pendientes:

– Solicitud de Identificación de los puestos que deben salir a Oferta Pública antes del 1 de junio de 2022, para la Convocatoria Extraordinaria del Proceso de Consolidación y Estabilización, marcado por la ley 20/2021.

Prioridad uno para el personal de base, después de años de mala gestión de las administraciones, compañeros y compañeras ven su puesto de trabajo peligrar. Antes de la fecha límite que dicta la ley, debe llevarse a mesa de negociación la identificación de los puestos.

Sin respuesta por parte de Presidencia-Gerencia.

– El Convenio vigente desde abril del 2008, diez años con el Convenio denunciado y en mesa de negociación, postergado en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Ya siete años con la actual Corporación en el Ayuntamiento, dos Gerencias puestas por Compromís y seguimos sin Convenio actualizado. Negociación de Convenio a expensas de contestación a las últimas alegaciones del Comité, sin calendario ágil y resolutivo, alegaciones pendientes de contestación desde el 2 de marzo del presente. Bloqueo en negociación de Convenio.

Resolver el Convenio de los trabajadores y trabajadoras no está en su agenda de prioridades, más bien parece, que hay interés por su parte en que no se resuelva.

– Promociones Internas de los Servicios de Jardinería, Fuentes y Conductores sin resolver. Promociones de oficiales de jardinería, un año sin resolver la lista definitiva.

– Solicitud de iniciación del proceso de las Jubilaciones Parciales sin respuesta. Aprobado en el PEORH, siendo que, a lo que sus intereses responde, ya se ha ejecutado: nombramiento de altos cargos.

– Contratos de peones para fines de semana y festivos, realizados sin cobertura del Convenio, puesto de trabajo no reglado y sin negociar sus condiciones de trabajo.

– Registros de entrada del Comité solicitando reunión y respuestas a los temas pendientes de los trabajadores y trabajadoras, sin respuesta ninguna.

– Información de Expedientes solicitados, sin respuesta.

– Requerimiento del Comité de las Actas de Mesa de Negociación con Presidencia/Gerencia. Actas firmadas y aprobadas, pendientes de entregar al Comité originales firmados: 24-3-21, 1-4-21, 27-7-21, 22-9-21 y 21-10-21.

Actas con borrador y alegaciones del Comité, sin respuesta: 9-11-21 y 16-12-21. Actas sin borrador: 3-2-22 y 21-2-22.

Un largo etcétera de reclamaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras que no reciben respuesta y se demoran en el tiempo.

Falta de transparencia y desinformación a la que, nos tienen sometido al Comité, y por ende a los trabajadores y trabajadoras del Organismo.

Han concurrido varios hechos donde hemos tenido noticia de la gestión de Presidencia/Gerencia, por la prensa:

1-7-2021. Noticia en valenciaplaza.com.

Cambio de estatutos del OAM y modificación de créditos debido a que hay una devolución de superávit por importe 1.645.096 euros en 2020, quedando disponible para gastos generales 1.199.447 euros.

En su momento a raíz de esto, el Comité en mesa de negociación reclamó la información y elevó queja. La respuesta de Dirección fué la no obligatoriedad de dar cierta información y que toda aquella que hubiera obligación se daría en las siguientes reuniones, cosa que no ha ocurrido y se ha repetido la falta de información.

22-2-2022. Noticia en valenciaplaza.com.

El organismo autónomo de Parques y Jardines Singulares, dependiente del Ayuntamiento de València, ha nombrado un nuevo alto cargo dentro de su plantilla, se trata de una directora jurídico-administrativa.

El día anterior, el 21 de febrero en mesa de negociación se comunicó al Comité la ocupación de dos vacantes en altos cargos, un TAG y una técnica de obras e infraestructuras que salían de bolsas existentes en la administración. Curiosamente de la Directora

jurídico-administrativa no se nos comunicó nada. El Comité ha solicitado el expediente para cubrir esta plaza y el silencio ha sido la respuesta.

5-5-2022. Noticias en levante-emv.com y en elperiodic.com.

Ha acordado modificar el presupuesto para incorporar 1.244.037,10 euros del remanente de tesorería del 2021.

El Comité lleva reclamando año tras año que la plantilla de base está mermada, pérdida de personal de años y aumento de superficie de ajardinamiento. En las plantillas presupuestarias existen vacantes de personal de base que no se cubren, lo cual supone remanente de tesorería que no revierte al mantenimiento de los jardines. El Comité reclama aclaración de estas cuentas y no se responde de ello.

Cuatro años con esta Corporación y solo ha hecho que incrementarse la cúpula de la pirámide, técnicos (también técnico/a de comunicación), direcciones y jefaturas.

El OAM es principalmente de mantenimiento de jardines y acaba siendo de mantenimiento de sus cargos.

Queda claro que el Presidente del OAM, Sergi Campillo, está pronto a cubrir los puestos altos del organigrama, pero el mantenimiento de los jardines es precario. Los trabajadores y trabajadoras del Oam no somos para la actual Corporación, parece ser, merecedores del respeto debido, como recurso Humano.

También queda claro que el Presidente del Organismo tiene disponibilidad para la prensa, pero no tiene disponibilidad para los trabajadores y trabajadoras.

Tras varias solicitudes de reunión y respuestas, y por todo ello:

El Comité de Empresa ha acordado hacer un comunicado a la prensa y hacer pública la situación que se viene arrastrando, con mucha paciencia hacia Dirección y dando tiempo, para ver los hechos que demuestren su interés en resolver los temas que atañen al personal y ver la buena gestión esperada de los Parques y Jardines para la ciudadanía.

El Comité de Empresa.