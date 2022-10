–

Escribo para compartir algunas reflexiones y dar noticias.

Quiero empezar con algo que ilustra bien los m茅todos del sistema judicial.

Algunos d铆as antes de mi detenci贸n, la jueza que ha instru铆do la investigaci贸n, St茅phanie Lahaye, envi贸 dos maderos de la SDAT [Sub-Direcci贸n Anti-Terrorismo de la Polic铆a Judicial] (uno de ellos el oficial RIO 1237232 鈥 igual que m谩quinas, se denominan mediante n煤meros en lugar de nombres) a interrogar a mi hija y a su madre. Obedeciendo 贸rdenes y procesos de la justicia estatal, han intentado meter presi贸n a una chavala de 12 a帽os. Habr铆an querido interrogarla sola, pero su madre evidentemente se neg贸.

Un procedimiento ordinario, banal, un acto necesario para establecer la verdad, seg煤n jueces y maderos. A mi parecer, un modo de infundir terror. Una advertencia para mi gente cercana y para todos, porque en la l贸gica inquisidora de la Justicia, las personas que permanecen a lado de un anarquista acusado de acciones directas son sospechosos y hay que importunarlos.

Es un poco la misma l贸gica empleada contra m铆. Cuando la misma oficial de polic铆a judicial, durante los interrogatorios a lo largo de mi detenci贸n, me preguntaba y reprochaba haber mostrado apoyo a anarquistas encarcelados, en Francia y otros pa铆ses. De escribirme con ellos y en ocasiones enviarles algo de dinero. Cierto, he escrito regularmente a numerosos compas presos y he hecho lo que he podido para expresar mi solidaridad. Porque son anarquistas y por mi convicci贸n respecto a la justicia de las acciones de la que se acusa a algunos de ellos.

Creo que la solidaridad, con todos los medios necesarios, con compas golpeados por la represi贸n es fundamental.

Evitar solidarizarse abiertamente con ellos, por miedo a que la represi贸n se extienda significar铆a entrar en el juego de la Justicia, aceptar su l贸gica. Una l贸gica que nos har铆a retroceder cada vez m谩s, hasta abandonar, o casi, a los revolucionarios presos.

Vayamos a los hechos por los que actualmente me encuentro en prisi贸n preventiva. Esta es la lista de incendios:

鈥 el 20 de febrero, un veh铆culo del Est Republicain (en Montreuil)

鈥 el 22 de febrero de 2022, un veh铆culo Enedis (en Par铆s) y un veh铆culo SFR (en Montreuil)

鈥 el 4 de marzo, un coche con matr铆cula diplom谩tica y un Aston Martin (en Par铆s)

鈥 el 24 de abril, un veh铆culo Enedis (en Par铆s)

鈥 el 11 de junio, un veh铆culo con matr铆cula diplom谩tica (en Par铆s).

Como dije en mi primera carta 芦La solidaridad es el ataque禄, tambi茅n soy testigo asistido [a medio camino entre simple testigo y acusado] en otra investigaci贸n iniciada por la polic铆a judicial de Par铆s, centrada en la quema de 53 veh铆culos reivindicadas por anarquistas entre 2017 y 2021. No tengo mas informaci贸n sobre este caso.

En esta lista hay veh铆culos de instituciones estatales extranjeras (o de sus altos cargos), por ejemplo, del sector energ茅tico (como Enedis, filial de EDF [la REE francesa]). Sociedades que bajo la cobertura de la 芦soberan铆a energ茅tica禄 provocan las nocividades nucleares de hoy y los posibles desastres nucleares de ma帽ana. Hay empresas que nos embrutecen con su propaganda de valores capitalistas y estatales (como en peri贸dico l鈥橢st Republicain) o que nos encierran en la telara帽a digital (como SFR).

Cada una de estas acciones han sido explicadas mediante reivindicaciones, a lo que no tengo nada que a帽adir. Por lo que me concierne, no puedo sino apoyar con todo mi coraz贸n la pr谩ctica de la acci贸n directa destructora. Apoyo la elecci贸n de objetivos, sus motivaciones y el hecho de reivindicarlos abiertamente como aportes a la lucha anarquista contra el Estado y el sistema capitalista. Igual para la pr谩ctica de la solidaridad internacionalista con anarquistas presos, expresada en muchas de estas acciones.

La nueva:

el 5 de octubre pasar茅 ante el Juez de las Libertades y de la Detenci贸n, que decidir谩 si prolongar la preventiva o dejarme salir.

La nueva jueza de instrucci贸n que se ocupa de mi caso (la anterior ha cambiado de lugar) es Anna Grandjean, siempre en el tribunal de Bobigny.

Mi correo (de entrada y salida) sigue intervenido, desde el 19 de julio. Por lo que parece, se deber铆a desbloquear pronto (bueno, hay que tener en cuenta la lentitud de la burocracia judicial). En cualquier caso, en cuanto pueda recibirla intentar茅 responder a cada persona que me ha escrito, a quienes se lo agradezco por adelantado.

El dossier de la investigaci贸n ha sido depositado en la secretar铆a del talego, por lo que podr茅 (siempre teniendo en cuenta la lentitud de la burocracia carcelaria) saber algo m谩s de lo que dicen los maderos.

Mis agradecimientos de todo coraz贸n a mis cercanos, a los compas de Anarchist Bure Cross, a la Cassa Antirepressione dell Alpi Occidentali (tambi茅n por su gentil disponibilidad de apoyo financiero). 隆Y a todo/as vosotro/as que me hab茅is escrito!

Un gui帽o a quienes expresan su solidaridad mediante actos, como la bella pancarta en Bure o la de cerca de Caen, los carteles a la llegada del Tour de Francia, la quema de un veh铆culo de Vinci en Hay-les-Roses, de un veh铆culo de la empresa de telecomunicaciones Cosmote en Atenas, de una antena en Barcelona o la destrucci贸n de antenas en Gers. 隆Gracias!

Un abrazo fraternal a los compa帽eros y compa帽eras anarquistas encerrados en c谩rceles de todo el mundo, en especial a Alfredo, que lucha contra el 41 bis.

隆Viva la anarqu铆a!

Ivan

Villepinte, 25 septiembre 2022

