–

De parte de Anticarcelarias May 18, 2021 51 puntos de vista

DESDE LA PRISI脫N DE TERNI SECCI脫N AS2, FINALIZACI脫N DE LA HUELGA DE HAMBRE L脥QUIDA.

Yo Juan Sorroche, anarquista preso en el tramo AS2 de Terni, comunico la finalizaci贸n de la huelga de hambre l铆quida (pido disculpas si no lo concret茅 en mi primera declaraci贸n). Comenz贸 el 12 de abril y termin贸 el 10 de mayo de 2021 en solidaridad con los prisioneros de la guerra social en Chile y en el mundo.

Estoy feliz y orgulloso de haber participado en esta lucha colectiva y saludo con cari帽o todos los gestos e individualidades que los han creado en la pr谩ctica. Creo que debemos seguir creando y difundiendo este esp铆ritu de cohesi贸n y complicidad en la lucha antiautoritaria y heterog茅nea, tanto dentro como fuera de las c谩rceles.

Esta cualidad es la belleza esencial de la pr谩ctica del anarquismo que hace y lucha. Este es un hecho que se ha vuelto tangible en la pr谩ctica con varios gestos cohesivos del ser antiautoritarios con apoyo mutuo. La solidaridad universal en la teor铆a/pr谩ctica del anarquismo internacionalista es una fuerza cualitativa por desarrollar.

Por otro lado, soy autocr铆tico conmigo mismo para no crear mitos sobre el super guerrero, h茅roe, duro y valiente, no escondo mis privilegios, debilidades y miedos como persona, acept谩ndolos con humildad y conciencia. Mi potencial real y mis l铆mites. Esto me da las herramientas para evolucionar en la determinaci贸n y sensibilidad que la lucha/vida necesita.

隆Un saludo solidario a Beppe! A Davide Delogu, estoy feliz con su liberaci贸n del aislamiento.

Con lxs prisionerxs de la guerra social en el mundo: Marcelo Villarroel y todxs lxs anarquistas prisionerxs subversivxs, de las revueltas en Chile y en el mundo y de la liberaci贸n mapuche. 隆A las calles! 隆Libertad para todxs!

Luchar y luchar por la propagaci贸n de pr谩cticas solidarias, sea cual sea el camino que estemos tomando.

隆SIEMPRE CON EL CORAZ脫N!

隆POR LA ANARQU脥A!

Fuente