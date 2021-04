27/03/21

Hace poco la compa帽era que acusan de haber prendido fuego a la furgo de la urbana ha salido en libertad provisional, esto est谩 genial de por si y tambi茅n pensamos que quiz谩s sea una se帽al de que la cosa empieza a desmontarse.

Aun as铆, sigue siendo muy complicado hacer previsiones de nada, visto el absurdo y patetico circo mediatico que han montado, adem谩s de la gravedad de algunas acusaciones, por esto personalmente prefiero hacerme la idea de que llevar谩 un tiempo relativamente largo salir de aqu铆, no es que me guste la idea, simplemente prefiero tener buenas sorpresas a decepciones, comerme la olla con el tiempo etc, hasta ahora me ha funcionado y puedo decir que a pesar de todo estoy sereno !

Ahora si hay otra cosa muy positiva junto a la liberaci贸n de Sara y que tampoco esperaba, es el hecho de estar todxs aqu铆 en Brians 1, repartidxs en tres modulos distintos, esto si, pero lxs que estamos en el mismo modulo nos vemos a diario en el patio (6 horas al d铆a, 4 la ma帽ana, 2 a la tarde), mientras que de modulo a otro nos escribimos y las cartas tardan 鈥渟olo鈥 tres d铆as en llegar, adem谩s de poder tener comunicaciones, vis a vis, etc. Todo esto esta muy bien, nos apoyamos mutuamente y ayuda que no veas.

El modulo 4, donde estamos yo, Albo y Luca es el mas tranki de todos seg煤n dicen, 鈥渆l patio del colegio鈥, le decimos as铆, 鈥渕odulo de respeto鈥 por los funcionarios. La mayor铆a est谩n por droga (trafico), robos y tonter铆as, luego hay algunos de estos que en otro modulo no sobrevivirian un d铆a, (delitos sexuales) y muchos xivatos, por esto es tan tranki el modulo, algunos presos son m谩s guardias que los guardias, aqu铆 m谩s que en otros modulos a la m铆nima que lies te mandan al especial y luego en algun modulo de los conflictivos. En fin, por suerte se conoce gente uai tambi茅n, dentro de lo malo, podr铆a ser mucho peor.

Pasando al tema de nuestra detenci贸n, he de decir que me ha dejado flipado (supongo no solo a mi) no habernos llevado un paliz贸n de los grandes, era algo que daba por hecho cuando nos esposaban en la calle, cre铆a que era el protocolo ordinario en estas situaciones (sigo creyendolo) quizas fue la excepci贸n que confirma la regla. La verdad es que me ha dejado perplejo un rato, y al final he llegado a la no-conclusi贸n de que quiz谩s haya ido en nuestro favor el hecho de que los mossos llevaran d铆as en el torbellino mediatico por el tema de las 鈥渁ctuaciones desproporcionadas鈥 como les dicen, o que se haya querido evitar nuevos 鈥渕artires鈥 que dieran motivo a las protestas de recobrar vig贸r鈥 ni idea, la verdad, pero mejor pa nosotrxs! Insultos o amenazas no faltaron, 鈥測a nos veremos en la calle por Matar贸 cuando te suelten cerdo, a ver si nos tiras piedras!鈥 Me dice uno en la comisar铆a de Matar贸 antes de que nos llevase esposados a mi, Luca, Albo y Hermen al teatrito muy cutre que se han montado para registrar el Nabat, okupa donde algunos viviamos, con lxs antidisturbios postureando alineadxs en frente a lxs periodistas, en medio de la carretera, antes de llevarnos de vuelta al calabozo, vaya tela!

Algo m谩s, antes de despedirme, quiero expresar mi desprecio total hacia los medios de desinformaci贸n del regimen, une vez m谩s o se han lucido en sus esfuerzos para manipular la opini贸n publica con sus mentiras, sensacionalismo, y charlataner铆a, haciendole de pilar de apoyo a la represi贸n, serviles buitres carro帽eros que sacan provecho del malestar ajeno, a eso le llaman trabajo ? Ofreciendo siempre una base sobre la cual los aparatos represivos pueden construir luego sus represalias, cada vez que se ven amenazados, intentan vender el mismo cuento de siempre: detr谩s del difuso malestar social y revueltas solo hay un grupo de conspiradorxs, para poder ejecutar algun castigo ejemplar, matando dos pajaros de un tiro: golpean a quien molesta con sus luchas y reivindicaciones y por otro lado intentan aterrorizar a quien se plantea salir a la calle a protestar. Se fingen sorpredidxs cuando una multitud de jovenes estalla de rabia identificandoles como responsables (polis, periodistas, bancos, multinacionales y grandes comercios) de una condiciones de vida cada vez m谩s precarias y miserables y sistemas de control social cada vez m谩s asfifixiantes, se hacen pasar por victimas, como hacen los peores verdugos, lobxs disfrazadxs de ovejas! Queria dejar claro a lxs que nos apoyan que es lo que pienso de esto, creo que es importante. A la mierda los aparatos represivos y sus estados! No voy a renegar de mis ideas por mucho que intenten criminalizarlas.

En fin, perdonarme si me he extendido m谩s de la cuenta, pero hab铆a mucho que contar de este mes y no quer铆a hacerlo en plan telegrama o comunicado aburrido.

Un abrazo enorme a todxs! Ojal谩 pueda volver pronto con vosotrxs!

Y una vez m谩s gracias por todo de coraz贸n!

Mucha fuerza y solidaridad tambi茅n co lxs dem谩s represialadxs en las carcelles de todo el mundo!

LIBERTAD PARA TODXS!!

QUE CAIGAN LOS MUROS

Y VIVA LA ANARQUIA!

Danilo