¡Aúpa compañerxs!

Primeramente decir que espero que todxs os encontréis lo mejor posible, ya sé que dentro de estos fríos y torturadores muros no es fácil pero no podemos permitir que puedan con nosotrxs somos más durxs que ellos y así lo estamos demostrando.

Bien, tengo que decir a nuestro compañero Toni Chavero (al margen de cualquier diferencia que espero ya no tengas conmigo) que entiendo y respeto la decisión que ha tomado de abandonar la lucha colectiva, pues es frustrante que seamos tan pocxs lxs compañerxs en lucha en relación al número de presxs que estamos en las malditas cárceles de este puto Estado fascista y opresor en el cual estamos. Obviamente el compañero lleva luchando hace años y al ver que a pesar de ello no se ha logrado lo que siempre se está reivindicando, ocasiona el sentir una frustración que supongo sentimos la mayor parte de compañerxs por lo que es lógico que haya tomado esta decisión del todo respetable la cual se entiende siendo normal su decisión, que no es definitiva, pero que de momento supongo necesaria para un descanso, desconexión de tanta frustración y que por lo que dice necesita aunque no dudo que sabiendo de su carácter luchador regresara a la lucha con mucha más fuerza, pues el compañero Juankar con el que vivía antes de salir en libertad me habló de él y de lo buena persona que es y luchador nato, de modo que por supuesto merece todo nuestro respeto. Igualmente me habló de Peque, Poblete y alguien más que no recuerdo ahora para qué supiese que podía depositar en ellos mí total confianza con el fin de que les escribiese y aprendiese de ellos, pues no tengo reparo en decir que me consideraba aún “muy verde” y tenía que aprender mucho lo cual es algo que intento hacer día a día con la finalidad de lograr ser un luchador 100% pues veía en mi algo similar a un diamante que había que tallar, lo que es así aunque me cueste aceptarlo y desde entonces he aprendido mucho y está claro que también he cometido muchos errores de los que estoy arrepentido pero que me han servido para aprender mucho (y lo que me queda).

En dos ocasiones (correo módulo a módulo) he enviado dos cartas al compa David Rojas que está en el módulo de aislamiento de este centro Zuera (Zaragoza), sin haber recibido respuesta lo cual me lleva a pensar que puede que ni las haya recibido, pues es raro no haber recibido respuesta o igual no dispone de Bic, hojas, sobres, ya que según nos dice como lo están teniendo allí, aparte habiendo estado allí cuando me aplicaron el art. 75.1 por la seguridad de los funcionarios y del establecimiento puedo constatar que el trato que se nos da es retante, insultador, más el claro abuso de poder del que hacen gala a diario en ese agujero. Durante el tiempo que estuve allí hasta que me llevaron al centro penitenciario Madrid VI (Aranjuez), ni me dejaban que los compas me dieran tabaco, café u otras cosas, por lo que allí deje de fumar pero ya fuera de aquí empecé fumando solo porros y esto me llevo a volver a fumar y eso que me encontraba mucho mejor en muchos sentidos pero bueno, que sin duda David tiene toda la razón y me jode cómo está, pues si entras al trapo te forran a hostias o acabas esposado en la cama de la celda de tortura o te dejan en celda de cualquier modo, hacen lo que quieren así que te da igual denunciar o no pues el juez nunca te cree, encima ni te ve el médico, como hace a diario con todxs, da igual lo que pidas, solo cuando no tienes marcas te ve de nuevo, puedes pedir un parte de lesiones que el médico no te hace caso y se va, por lo que comprendo como lo estará pasando. Seguiré escribiéndole y si puedo, a una amiga abogaba le pediré que lo llame y que David le diga su situación, que esta amiga no lo dejará tirado y se preocupará por él, espero les sirva esta ayuda.

Olvidaba algo flipante, sabiendo que soy Anarkista, por la mañana por el telefonillo ponían el himno de España, ya veis el comienzo del día en aislamiento. Estos fachas-nazis hacen lo que pueden para putear al qué es Anarkista, luchador, en algún colectivo a diario por supuesto estoy en total acuerdo de todo lo que nos dice Peke, que siempre está en primera fila proponiendo etc. Y claro, si ve que hay compás que sólo miran si hay droga o no en tal sitio o allí o allá, estaré mejor olvidando la lucha, situación de compás, vamos, cosas que son realmente importantes, no sólo miran por su culo ya que no podemos olvidar que esta es una lucha común a pesar de tenernos dispersados cómo hacen, haría falta otra Copel de nuevo, una unión de todxs lxs compañerxs, más esto es entrar en terreno utópico, al día de hoy nadie ni hace ni quieren hacer refiriéndome Zuera (Zaragoza), ni siquiera en los módulos clasificados como nocivos, peligrosos, etc. Qué de ello solo tienen el nombre, estoy en uno y aquí nadie se moja, lo único que importa es la droga ahí todo cambia esto que considero una conducta cívica por ellos, puedo asegurarlo ya que lo estoy viviendo. Os diré, entraron mazo guardias con cascos, porras, etc. Solo por una persona y todxs al patio mientras se veía como agredían al compañero todos los guardias a la vez nadie dijo ni mu ni se hizo nada por el chaval, hablé con varixs para unirnos entrar y ayudar al compa y no, nadie quiso, algo que me hizo sentir mal en todos los aspectos, rabia, impotencia, etc. Cuando hace décadas, no se hubiese permitido con la unión de todo el patio y unidxs no pudieron llevar a aislamiento a todos los módulos y no lo ven, o es que pasan de verlo.

La situación en la que nos encontramos todxs lxs presxs al día de hoy en ese Estado fascista es inhumano, mucho hablan de reinserción y reeducación cuando todo es mentira, solo los que están en módulos de respeto (sumisión), son tratados de otro modo ya que quieren tener al preso en situación de una absoluta sumisión, algo que solo con que los que te ponen un parte negativo son los mismos compañerxs vendiendo su dignidad como persona por un puto permiso u otros beneficios, que difícilmente, no decir imposible, solo tienen acceso realizando este tipo de cosas u otras, qué son los guardias los que han de hacer por ser su trabajo logran que estés en un módulo con guardias-presos. Una sinceridad total, actos deplorables así que tus propios compás te están vigilando a ver qué haces para ir corriendo a chivarse, ¡increíble! Yo una vez dure 3 días en un módulo de respeto, fue negarme a decir nada y me expulsaron por unos ideales no compatibles con módulos de respeto y terapéuticos, teniendo prohibido que me lleven a esos módulos.

Bueno estoy en el módulo 4 (nocivos) y lo que hago es pasar de casi todos, me siento a estudiar en una mesa, solo, haciendo algún escrito-recurso por una petaca de tabaco, si quién me lo pide tiene pelas, si no tiene es indigente se lo hago igual, claramente no les cobró y voy tizando, aún me queda hasta el 6 del 5 del 2025 para salir y si lo logro, pues aquí no puedes fiarte pueden pasar cualquier cosa, pero si salgo sin duda seguiré la lucha pero de otro modo muy diferente ya que es hora de que cambien las cosas, lo lograremos, solo queda esperar y ver qué pasa, sin duda será en el momento de más contacto e información muy clara, ya que cada acción tiene reacción pues ya con 51 tacos, si salgo ,lo que me quede de vida la emplearé bien, pero bueno ahora solo son ideas.

Deseando que de una vez con la lucha de todxs lxs que estamos reivindicando, denunciando, etc. Solo me queda deciros, os envío a todxs saludos Libertarios que nos fortalezcamos con nuestra unión y que todo vaya cambiando para mejor, ánimo, fuerza, salud, libertad, rebeldía y Anarkía.

¡Fuerza y ánimos a todxs! Zuera, abril 2021