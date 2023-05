–

Ejido tila, Chiapas; M茅xico a 18 de mayo de 2023.

A las organizaciones nacionales e internacionales.

A la lucha de M茅xico y el mundo.

Al congreso nacional ind铆gena.

Al consejo ind铆gena de gobierno.

A los derechos humanos no gubernamental nacional e internacional.

A los pueblos originarios de M茅xico en la defensa de tierra y territorio.

Compa帽eros y compa帽eras hermanos y hermanas reciban un cordial saludo a todos y a todas en la defensa de madre tierra y territorio.

Les comunicamos que vamos a salir en una marcha pac铆fica todos los ejidatarios y ejidatarias hijos y nietos de los 836 capacitados, que conformamos la asamblea general al mismo tiempo un a帽o m谩s del aniversario que cumple 91 a帽os de la entrega provisional de las 5405 hect谩reas de 19 de mayo de 1932. De la forma siguiente 2938 hect谩reas de terrenos nacionales, 2466 hect谩reas que los abuelos sufrieron del despojo en el a帽o de 1900 por el representante de la compa帽铆a Pensilvania, gracias a la revoluci贸n mexicana de 1910 se logr贸 recuperar los terrenos que hoy tenemos en nuestra posesi贸n. Llevamos 80 a帽os de despojo mediante t铆tulos de propiedad que extendi贸 el ayuntamiento Municipal, comenzando en el a帽o de 1943. Que fue una violaci贸n del art铆culo: 74 de la ley agraria en vigor.

Y el Departamento agrario y colonizaci贸n en el a帽o de 1965 elaboro un plano regulador para modificar el plano original de 2 de junio de 1961. Le ordeno al h. cuerpo consultivo agrario en sesi贸n de 30 de septiembre de 1966 para insertar la nota y el punto de acuerdo que el caser铆o del poblado de tila no forma parte del ejido, consider谩ndose como fundo legal, violando el articulo 14 y 16 de la constituci贸n pol铆tica de los estados unidos mexicanos. Por falta de conocimientos de documentos que guarda el ejido nadie denuncio.

El ayuntamiento municipal vio que no ten铆a legalizaci贸n su administraci贸n solicito la demarcaci贸n de las 130 hect谩reas, fue comisionado un ingeniero experto agrario con fecha 9 de marzo de 1966. Sin tomar en cuenta la asamblea general de ejidatarios as铆 pas贸 11 a帽os. Se present贸 un amparo 890/1977 por el informe negativo del ayuntamiento municipal se dio sobrese铆do y con estos elementos se present贸 la autoridad municipal ante la cuarta legislatura del estado de Chiapas; para solicitar el decreto n煤mero 72 de 29 de julio de 1980. Para modificar la resoluci贸n presidencial de 30 de julio de 1934. El gobierno del estado de Chiapas lo publico en el diario oficial del estado de Chiapas; el 17 de diciembre de 1980. Queriendo modificar el diario oficial de la federaci贸n del ejido con fecha 16 de octubre de 1934.

El decreto y el diario oficial sirvieron para una reprensi贸n armada el 10 de mayo de 1981. Y ejecutaron 27 贸rdenes de aprehensi贸n entre hombres y mujeres, la asamblea acord贸 una protesta frente al palacio de gobierno un total de 500 personas, y se le pidi贸 que viniera aclarar el asunto del ejido equivocadamente dijo que si hay fundo legal frente al cabildo municipal.

Nuevamente la gente protesto dio la respuesta de replantear, se comisiono al ingeniero enrique Garc铆a Escalante al terminar el estudio levanto el acta correspondiente a la cartera del campo con fecha 4 de noviembre de 1981. Solo fue 13 hect谩reas de mancias por error de campo que es sumamente accidentada no se encontr贸 separada las 130 hect谩reas.

El caser铆o del poblado tila, est谩 sentada en medios de terrenos ejidales, como es una violaci贸n flagrante en el art铆culo 14 y 16 sobre posesi贸n de derechos de los 836 capacitados se present贸 el amparo 259/1982. Mientras estaba en proceso este amparo se present贸 recurso de revisi贸n el toca 125/88 del amparo 890/1977. As铆 se concedi贸 la sentencia el 20 de junio de 1990. Y se dio la resoluci贸n el 9 de marzo de 1994. El h. cuerpo consultivo agrario dejo insubsistente la nota y el punto de acuerdo.

En el decreto expropiatorio que presento el ayuntamiento municipal se conoci贸 el argumento de corrupci贸n que tila fue declarado como municipio libre como referencia en el a帽o de 1921. Porque saben que la solicitud del ejido es con fecha 3 de febrero de 1922. Por el control pol铆tico econ贸mico, no le dieron seguimiento hasta quedar 26 a帽os archivados en Toluca estado de M茅xico, se solicit贸 por escrito, para que regrese al juzgado primero de distrito estado de Chiapas; al hacer la revisi贸n se encontr贸 un escrito que la asamblea general de ejidatarios se dieron el terreno del poblado de tila, de 26 de enero de 1965. Pero por obvias razones no tiene copia en el archivo del ejido. La asamblea general de capacitados lo revocaron mediante una asamblea, As铆 se reactiv贸 con 2 peritos de agrimensura con los proyectos de peritaje. La justicia de la uni贸n nos concedi贸 la sentencia el 16 de diciembre del 2008. Causo ejecutoria el 14 de enero del 2009.

Y damos a conocer que el ayuntamiento municipal viola la sentencia del amparo 890/1977. Demoliendo el parque ejidal, el cabildo, intento con el casino del pueblo donde se realizaba las asambleas ordinarias, extraordinarias.

El ayuntamiento municipal actual viola la sentencia del amparo del 16 de diciembre del 2008. El 22 de enero del 2009 se tramito la ejecuci贸n por v铆a de cumplimiento sustituto que sustituye un monto de dinero de 40 millones de pesos cuando era una mala asesor铆a, la asamblea general lo revoco mediante la acta de la asamblea general el 15 de agosto del 2010. Se present贸 recurso de queja n煤mero 34/2010. Como es la asamblea general si procedi贸 el desistimiento, presentar el acuerdo el incidente inejecuci贸n 1302/2010.

El s铆ndico municipal informa que no puede cumplir el fallo protector porque se encuentra imposibilitado materialmente y f铆sicamente, argument贸 un mercado de calidad, calles bien pavimentadas, escuelas de diferentes niveles, cl铆nicas, hospital integral que est谩 fuera de las 130 hect谩reas. Para tener la mayor certeza la ministra Olga Mar铆a S谩nchez cordero solicito que se haga peritaje ante la suprema corte. Tambi茅n Se solicit贸 peritos ante el alto comisionado de las naciones unidas y la universidad aut贸noma de M茅xico. Con los proyectos de peritajes la presidenta de la primera sala de la suprema corte de la justicia de la naci贸n norma lucia pi帽a Hern谩ndez. Lo discutieron y

votaron los 5 ministros que las 130 hect谩reas es propiedad leg铆tima de los 836 capacitados, realmente es patrimonio propio, tienen personalidad jur铆dica de acuerdo el art铆culo: 9 de la ley agraria en vigor, as铆 lo aclararon el 12 de septiembre del 2018. Los responsables estaban muy pendientes. La autoridad local se coordin贸 con personas ajenas y ejidatarios que han traicionado al ejido para bloquear al comisariado nombrado en la asamblea general, presentaron un comisariado desconocidos con actas falsas y firmas falsificadas y huellas, hasta de los muertos. En 2015 hasta del 2018. Eduardo Guti茅rrez Mart铆nez para que sea el encargado de convocar la asamblea de elecci贸n de miguel V谩zquez Guti茅rrez y sus comitivas y poder registrar ante el registro agrario nacional con las mismas falsificaciones. El registro agrario nacional le otorgo el nombramiento, y se present贸 ante el juzgado primero con su abogada Karla Mar铆a S谩nchez 脕lvaro, el mismo d铆a se present贸 el comit茅 del fundo legal c. profesor francisco Arturo S谩nchez Mart铆nez. Esto es lo que origino el conflicto el pasado 11 de septiembre del 2020. Y la organizaci贸n del grupo delictivo, como es un autoridad desconocido en la asamblea general por falsificador de firmas, se present贸 un amparo de medida cautelar 766/2019. Para que no intervenga del asunto del ejido como es delito falsificar firmas y huellas, se hizo una demanda de juicio agrario 389/2019. En el tribunal unitario agrario en la ciudad de Comit谩n de Dom铆nguez. Solo hubo audiencias in煤tiles no pidieron pruebas, es por eso que vuelve aparecer como candidato a comisariado Eduardo Guti茅rrez Mart铆nez, para bloquear el comisariado elegido en la asamblea general y para que no sea registrado, para que no culmine la ejecuci贸n de la sentencia del amparo 259/1982.

Y se nombr贸 un representante com煤n conforme el art铆culo: 24 de la ley agraria solicitar un personal de la delegaci贸n agraria para que tenga presencia en la asamblea general, verificar la acta de elecci贸n de Lorenzo Jim茅nez Ram铆rez y sus componentes, la respuesta que no cuentan con el acta y el padr贸n de ejidatarios del 2001. Porque se lo llevo el siniestro, pero para falsificar firmas y huellas si lo tienen as铆 se ha descubierto las corrupciones y se han cerrado completamente. Hoy tambi茅n manifestamos este mes de abril el juez en turno requiri贸 al ayuntamiento pregunt谩ndole quien es el comisariado, por segunda vez el 3 de mayo en el requerimiento vuelve a pedir quienes el comisariado, cuando en verdad solo debe pedirle cuantos t铆tulos expidi贸. esto es lo que damos a conocer y le pedimos el ministerio p煤blico federal quien cuida las sentencias para que sede el pleno cumplimiento de acuerdo a la ley federal.

Es todo nuestra palabras que estamos manifestando no es una difamaci贸n, ni calumnias sino m谩s bien son las injusticias de lo que estamos viviendo en nuestras propias tierras y no estamos despojando a ejidatarios de otros ejidos. Son nuestras herencias ancestrales que nos dejaron, nuestra lucha ha sido siempre con fundamentos no con enga帽os ni mentiras. Lo que estamos dando a conocer a la luz p煤blica nos ha tra铆do hostigamiento, discriminaci贸n, amenaza, humillaci贸n, difamaci贸n, calumnias en las dependencias de gobiernos y agrarios y en las redes sociales. Eduardo Guti茅rrez Mart铆nez, Miguel V谩zquez Guti茅rrez desconocen las injusticias que hemos recibido el p谩nico y la zozobra del 2005 que fuimos bombardeado con gases lacrim贸genos con

2 helic贸pteros y 20 convoyes de polic铆as del estado por una imposici贸n de un presidente municipal el 2015. Nos intimidaron con 15 camionetas cargadas de paramilitares armados para mantener el partido verde ecologista de M茅xico, en el poder municipal esas 2 personas que mencionamos comisariados falsos viven en los anexos es por ello que no denuncian los despojos y los documentos corruptos que utilizaron para enga帽ar a avecindados, ejidatarios de otros ejidos.

Sin m谩s que decir les pedimos que est茅n pendientes de nosotros de lo que pueda suceder en nuestras manifestaciones.

Nunca m谩s un M茅xico sin nosotros.

Atentamente

Tierra y libertad

脫rganos de representaci贸n ejidal.

Congreso nacional ind铆gena.