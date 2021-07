Compañeros y compañeras en la actualidad recibimos mucha difamación y calumnias por personas que han traicionado el ejido y se cambia de nombre en las redes sociales, porque tiene conocimiento la asamblea de quienes son estas personas y conocen de las falsificaciones de documentos, con esto pone en peligro la vida de los compañeros porque expone al público, en caso de que le pase algo, alguno de nuestros compañeros ejidatarios será el responsable porque ya se está identificado por los compañeros ejidatarios.

pero nunca menciona que sufrimos un conflicto armado en el año de 1981. Sufrimos un atentado en el año de 1999 por la organización paramilitar paz y justicia que en ese entonces fue coordinado por el presidente municipal, de la misma manera el pueblo chol sufrimos el bombardeo de gas lacrimógenos y con la presencia de 20 convoyes de las sectoriales de 2005. Del narco candidato a la presidencia municipal y la contratación de camionadas de encapuchados con armas de fuego de 2015. Un narco presidente municipal periodo 2012 – 2015. Todo el asesinato que cometió la policía municipal durante que estuvo usurpando la administración ejidal, ciertamente hay una que no lo menciona porque son financiados por el ayuntamiento municipal, hoy en día son amenazados por grupos armados de la comunidad misija, cantioc, rio grande, unión Juárez y la población y asimismo aclaramos en todo los medios que los documentos presidenciales y la ejecución de amparo 259/1982. No se dialoga mucho menos negociarlo ni levantar un convenio si no que se ejecuta la ley federal de amparos porque es legalmente territorio ejidal, no es de pandilleros ni de narcomenudistas, en la actualidad vemos lo que está aconteciendo nuestros hermanos y hermanas del pueblo de panthelo Chiapas y chenalho que son pueblos originarios de lengua tzotzil y tojolabal, por ello exigimos el respeto del convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y debemos ser salva guardados por el artículo 21 de la convención interamericana.

Sin más que decir agradecemos la solidaridad el acompañamiento en lucha por la vida, nunca más un México sin nosotros.

Atentamente

Tierra y libertad

Ejido Tila