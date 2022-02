A tres años las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las demás acciones que se necesitan para fortalecer la investigación. Ahora es mas que clara la dilatación de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el #NarcoEstado , que el gobierno no sólo sabe quién mató a Samir sino que en realidad es parte de los autores intelectuales.

Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y policía estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas públicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont.

La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos mas que con la represión, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunció haber terminado. Esta administración ha acrecentado el binomio “narco/fuerzas represivas”, ocupándose al crimen organizado como Secretaría del Terror del Estado Mexicano para hacer el trabajo más vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz de día o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones de gobierno la continuidad del despojo y destrucción de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del Presidente y un falso discurso de un gobierno “bueno”.

Pero no olvidamos como Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor Presidente que había tenido México en mucho tiempo, cuando estaba en el poder y, una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera máscara y dejara el poder, hoy es una vergüenza para la nación.

No olvidamos las palabras de López Obrador hace 8 años “no queremos la termoeléctrica, el gasoducto y las minas, México no es territorio de conquista” Nosotros sostenemos esa posición, esa palabra, pero ¿cómo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los más de 20 amparos y 11 suspensiones contra el PIM.