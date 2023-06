–

De parte de Congreso Nacional Indígena June 28, 2023

28.06.23 Comunicado FPDTA-MPT

4 A帽os y 4 meses de injusticia, mentira y encubrimiento en el caso de Samir

El d铆a de hoy nos manifestamos en la Fiscal铆a General de la Rep煤blica para exigir la 隆Atracci贸n Ya! del caso de asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, por la Fiscal铆a Especial para la Atenci贸n de Delitos Contra la Libertad de Expresi贸n.

Porque el asesinato de Samir, fue un asesinato a la libre expresi贸n y organizaci贸n de nuestro compa帽ero sobre su territorio y contra el Proyecto Integral Morelos. Fue un castigo a sus sue帽os y a construirlos en la realidad 鈥渃on la magia de la comunidad鈥, como 茅l sol铆a decir.

Como muchos saben, Samir, adem谩s de un gran ser humano, fue un excelente comunicador ind铆gena, su voz era querida y resonaba en todo el oriente de Morelos y Poniente de Puebla por la 100.7 FM. De los pueblos le llevaban ollas y otros regalos por su simpat铆a y su labor, as铆 como motivaba la participaci贸n y opini贸n de los radios escuchas.

Innumerables personas escuchaban sus comentarios y an谩lisis sobre lo que suced铆a en el pa铆s, el mundo, el estado de Morelos, la regi贸n Oriente de Morelos, el municipio de Temoac y su comunidad Amilcingo, Samir ten铆a la facilidad de aterrizar todo y decirlo como es, directo, entendible, claro y preciso. Por eso era peligroso para el sistema.

Ya hab铆a recibido diversas amenazas al tel茅fono de la radio comunitaria Amiltiznko, radio que impulso con j贸venas y j贸venes de su comunidad. Todas las amenazas eran relacionadas a que se callara la boca en el micr贸fono, o en la calle, porque Samir no solo era locutor de la radio, sino defensor del territorio y promotor de la autonom铆a de los pueblos originarios.

Promotor de educaci贸n en la escuelita sabatina o en la escuela que despu茅s llevara su nombre, Samir hombre comprometido, honesto y alegre fue asesinado 3 d铆as antes de la consulta impuesta por L贸pez Obrador para echar andar la termoel茅ctrica en Huexca.

Y desde el 20 de febrero de 2019, en estos 4 a帽os 4 meses que han pasado, la Fiscal铆a del Estado de Morelos no ha hecho mas que hacer uso mercenario del caso para favorecer los intereses del Proyecto Integral Morelos, pretendiendo irse a juicio contra el denominado 鈥淭emalaco鈥 sin los elementos suficientes para comprobar sus absurdas afirmaciones y sin tener investigaci贸n alguna sobre el motivo que orden贸 la ejecuci贸n de nuestro hermano Samir.

Por eso es que hoy, con base en el art铆culo 21 del C贸digo Nacional de Procedimientos Penales, exigimos que la Fiscal铆a Federal ejerza la facultad de atracci贸n del caso de Samir por delitos cometidos contra la libertad de expresi贸n.

Desde hace tiempo la Fiscal铆a del Estado de Morelos huele a podrido, con carpetas del Fiscal General Uriel Carmona, en la Fiscal铆a Federal por delitos asociados al crimen organizado. No obstante los se帽alamientos del gobernador Cuauht茅moc Blanco sobre que el Fiscal, diciendo que el Fiscal 鈥渟abe quien mato a Samir, pero no lo dice por miedo鈥; no obstante la fotograf铆a del mismo gobernador en peri贸dicos nacionales con los principales l铆deres del crimen organizado; y no obstante de la negativa del gobernador de haberse reunido con los lideres del narco en Morelos, para que al d铆a siguiente aparecieran narcomantas se帽alando a Cuauht茅moc Blanco y Hugo Erik Flores que, de no respetar acuerdos iban a decir santo y se帽a de como acordaron el asesinato de nuestro hermano Samir.

驴Cu谩ndo entonces en el Estado de Morelos con estas autoridades, se podr谩 conocer la justicia sobre el asesinato de Samir? 隆NUNCA! por eso es que SEGUIREMOS EXIGIENDO SE SEPA LA VERDAD SOBRE QUIEN MANDO A MATAR A SAMIR, Y COMO UN PASO PARA ELLO ESTAMOS EXIGIENDO LA ATRACCI脫N DE LA FISCAL脥A GENERAL DE LA REP脷BLICA.

隆JUSTICIA PARA SAMIR!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala 鈥 Congreso Nacional Ind铆gena