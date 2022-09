–

A todas las organizaciones políticas que se suman a la Jornada de lucha por ocho años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa,

A las Escuelas Normales Rurales,

A las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos,

El Frente Unido de los Sectores Populares (FUSP) se une y solidariza con los padres, madres y las normales rurales en su jornada de lucha por ocho años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

Compañeros:

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y MORENA buscan limpiar la imagen llena de sangre del ejército mexicano, al concluir que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado”. Por una parte, emite 83 órdenes de aprehensión, pero al mismo tiempo, exculpa al ejército mexicano al indicar “que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución”.

Estas declaraciones no son gratuitas, forman parte de una política que intenta lavar la imagen del ejército mexicano para justificar la militarización del país con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Esta misma política se expresó hace unos meses con la apertura de los archivos militares a la Comisión de la Verdad, a la vez que se inscribieron los nombres de los militares fallecidos en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, donde en aquel momento AMLO pidió la reconciliación entre las victimas directas e indirectas de la Guerra Sucia y el sector castrense.

El FUSP considera que, independientemente del partido burgués que gobierne (MORENA, PRI, PAN, PRD, MC, etc.), el Estado es un instrumento de los más ricos para reprimir las luchas de los más pobres. Por lo tanto, no se puede esperar justicia de quienes nos reprimen. La justicia tiene que surgir de la lucha popular, misma que dará solución a los problemas esenciales que llevaron a las Escuelas Normales Rurales a luchar.

Además, el FUSP considera que, como parte de la politiquería burguesa, el gobierno actual utiliza el caso de la desaparición de los 43 normalistas para generar capital político rumbo a las elecciones del próximo año en el Estado de México, donde golpea a su rival el PRI, al detener a Murillo Karam, sin que en realidad le interese hacer justicia. Es una afrenta de esta politiquería burguesa contra el movimiento popular y contra la lucha por la justicia y verdad de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que la SEDENA tome el control de la Guardia Nacional los mismos días en que padres, madres y compañeros normalistas se manifiestan en cuarteles del ejército en Iguala y Chilpancingo.

Es importante insistir que al gobierno actual no le interesa resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas, además, a 100 años de ser fundadas las Escuelas Normales Rurales, siguen sin resolverse sus problemas esenciales y, por el contrario, la represión a los normalistas sigue presente, como sucedió en Chiapas con la detención de 95 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá o con la represión de los normalistas de la Normal Rural Carmen Serdán en Puebla: en estos dos casos, la represión fue ejercida por gobiernos de MORENA.

Sumado a ello, denunciamos que en respuesta a las movilizaciones de madres y padres, así como de los normalistas y las organizaciones políticas que se solidarizan con la lucha, la propaganda oficialista está criminalizando la legítima protesta con el objetivo de silenciar la denuncia y reforzar la impunidad ante los crímenes de Estado.

¡Viva la lucha de los Normalistas!

¡Viva la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos!

¡Pasar de la resistencia a la ofensiva!