February 11, 2022

Puente Madera, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

10 de febrero de 2022

A los pueblos ind铆genas, organizaciones y colectivxs del istmo de Tehuantepec

A los pueblos de M茅xico y el mundo que luchan y resisten por la vida

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Pueblo istme帽o

La comunidad en resistencia de PUENTE MADERA, as铆 como los pueblos en lucha organizados como ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS IND脥GENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO denunciamos los siguientes hechos:

Como habitantes de puente madera el viernes 04 de febrero de 2022 acudimos al monte del Pitayal donde los ciudadanos, Marcos Peza Manuel y Floralia Morales Hern谩ndez, pertenecientes a nuestra comunidad, se encontraban desmontando y cercando una parte de este lugar que son tierras de uso com煤n. Estas personas han asegurado tener una constancia de posesi贸n, a lo cual les explicamos que su actuaci贸n era ilegal y atenta contra los bienes comunales y el uso de las tierras debe ser decido mediante una asamblea de comuneros, siendo la 煤ltima el 14 de marzo de 2021 en donde se pretendi贸 imponer la aprobaci贸n de un parque industrial con un acta de asamblea firmada por comuneros muertos y personas que no asistimos a dicha asamblea. Esta acta se encuentra en proceso jur铆dico en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec en donde se interpuso un juicio de nulidad por las irregularidades presentadas en dicha asamblea y el acta emanada de esta, responsabilizando al comisariado, concejo de vigilancia, autoridades municipales y al ex representante de la Procuradur铆a Agraria de Tehuantepec por ser parte de este proceso de imposici贸n.

Asimismo, el d铆a de ayer mi茅rcoles 9 de febrero, en entrevista con Mariano de la Rosa Jim茅nez, ex compa帽ero de lucha y habitante de nuestra comunidad el cual enfrenta junto a otros compa帽eros una demanda penal interpuesta por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que fue retomada de una denuncia del ex s铆ndico municipal, expuso su actual postura en torno a su inter茅s de vender una extensi贸n de tierras del Pitayal a favor del parque industrial, al recibir ofrecimientos de las ex autoridades municipales y agrarias para dividir y confrontar al interior de la comunidad.

Por lo anterior queremos dejar claro que desde el 15 de mayo de 2021 en la comunidad agraria de San Blas Atempa no contamos con autoridades agrarias. Reiteramos que desde el 14 de marzo de 2021 no se ha vuelto a convocar a asamblea, lo que ha aumentado el clima de divisi贸n y conflicto generado por las ex autoridades antes mencionadas, la Procuradur铆a Agraria y grupos pol铆ticos que quieren beneficiarse a costa de la comunidad y la destrucci贸n de nuestro territorio.

Nuestra preocupaci贸n y rechazo a la industrializaci贸n que el CORREDOR INTEROCE脕NICO generar铆a se fundamenta con los sucesos ampliamente documentados en diversas regiones del pa铆s, la m谩s cercana es la del corredor Minatitl谩n-Coatzacoalcos, a menos de 40 a帽os de su implantaci贸n en la cuenca baja del r铆o Coatzacoalcos (declarado ya, por expertos, como un r铆o 鈥渕uerto鈥) ha pasado a convertirse en la zona m谩s contaminada en suelos, agua y aire de todo el pa铆s, con graves consecuencias en la alteraci贸n clim谩tica regional y en la salud de los habitantes y comunidades originarias.

De permitirse aumentar la industrializaci贸n en el Istmo de Tehuantepec (zona de gran diversidad biol贸gica, de las principales productoras de servicios ecosist茅micos de M茅xico y Mesoam茅rica, y al mismo tiempo poseedora de una inmensa diversidad cultural), se agudizar铆a la contaminaci贸n, la afectaci贸n a la salud, el calentamiento global, las necesidades b谩sicas de los habitantes y pueblos de una amplia porci贸n del sur-sureste de nuestro pa铆s as铆 como la vida misma de las generaciones futuras, se comprometer铆an.

Es por eso que nosotrxs como comunidad hemos emprendido la lucha por la defensa de nuestros bienes comunes ante la imposici贸n del proyecto del parque industrial correspondiente al polo de desarrollo y bienestar (PODEBI) en el Pitayal, el cual pretende destruir un espacio de vida y uso com煤n al que acudimos en b煤squeda de insumos para nuestra subsistencia cotidiana.

Por todo lo anterior nos declaramos en ALERTA M脕XIMA y anunciamos que emprenderemos una serie de acciones para vigilar y defender el Pitayal, continuaremos interponiendo recursos jur铆dicos necesarios contra quienes atenten contra las tierras de uso com煤n y nuestro territorio.

Responsabilizamos a las autoridades agrarias y municipales anteriores y las que est谩n actualmente en funci贸n, al gobierno estatal y federal de cualquier intimidaci贸n, amenaza y/o agresi贸n contra quienes defendemos nuestra tierra, territorios y derechos.

NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTR@S

COMUNIDAD EN RESISTENCIA DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS IND脥GENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT)