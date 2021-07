–

¡Salud compas!

Escribimos para comunicar que la propiedad del local de la calle Matilde Hernández ha decidido vender el local donde se ubica nuestro proyecto. Como no les debe bastar con llevarse un dinero a fin de mes sin hacer nada, ahora han decidido vender el local, contribuyendo de esta manera al aumento del precio de las viviendas del barrio, acelerando la gentrificación, y en definitiva, cediéndole un espacio más a los ricos en detrimento de los pobres.

Desde la asamblea de gestión del local hemos decidido abandonar el espacio, ya que la oferta que nos hizo la propiedad consistía en renovarnos el contrato de alquiler, pero bajo la amenaza de que en cuanto vendiese el local seriamos expulsados. Ante esta incertidumbre presentada como una elección (una elección que no es tal; puesto que no podemos decidir quedarnos, solo si nos vamos ahora o esperamos a que nos expulse la propiedad) nos marchamos del local. Sin embargo, esto no quiere decir que el proyecto de Motín muera, puesto que Motín siempre ha sido mucho más que esas cuatro paredes. Motín son las actividades que se han realizado, los debates que se han producido, los encuentros que han tenido lugar, las reflexiones que ha generado, la lectura de los libros de nuestra biblioteca, los proyectos que se han reunido en él… En definitiva, Motín es todo aquello que hemos conseguido arrebatar al Estado y al capitalismo, y recuperarlo para nuestras propias vidas. Y con todo esto no se puede acabar echándonos de un local.

Las personas que formamos la asamblea del proyecto tenemos claro que la lucha, de una manera o de otra, debe continuar hasta que acabemos con todos los explotadores, asesinos y opresores. Por ello, el proyecto va a pasar por un proceso de evaluación de estos 4 años y de reflexión sobre el futuro, sobre cuál debe ser nuestro próximo paso, sobre nuestros aciertos y errores, sobre aquello que hemos podido aportar y podamos aportar en el futuro.

Queremos aprovechar para dar las gracias a todxs lxs que habéis aportado para generar este espacio. También recordar a la gente que tiene libros de la biblioteca prestados, que los devuelva estos días para facilitar la mudanza.

Gracias a todxs y atentxs a próximas noticias.

Nos vemos en las calles.

Muerte al Estado y viva la Anarquía