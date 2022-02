–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena February 26, 2022 54 puntos de vista

El d铆a de hoy 24 de febrero de 2022, el pueblo de Cuentepec, tuvo todo el derecho de expresar sus necesidades e intereses, ya que para eso es el FORO DE CONSULTA CIUDADANA del Ayuntamiento de Temixco, que con esto elaboran el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL de la administraci贸n actual, aunque nos quieran callar, seguiremos alzando la voz.

La comunidad se pregunta, 驴por qu茅 estas autoridades nos siguen discriminando, porque siguen diciendo que nosotros somos los que no entendemos?, cuando ellos son los que no han entendido, ellos no han entendido que al venir a una comunidad ind铆gena nahua-hablante, ni siquiera se preocuparon por buscar un traductor cuando saben que es necesario, adem谩s que tenemos este derecho.

Tambi茅n, mencionan que no entendemos que el Presidente de la Republica ha se帽alado que ellos ya no van a dar m谩s concesiones, cuando estamos exigiendo que las concesiones que ya existen sean revocadas, sean quitadas, porque la concesi贸n ya existe ya la dieron, porque no entienden que no estamos solicitando que no la den鈥. Porque ya la dieron, la concesi贸n ya est谩 dada a la empresa canadiense Alamos Gold.

驴Porqu茅, nos quieren callar, cuando queremos expresar nuestras inconformidades?, cuando lo 煤nico que hacemos es defender la vida, nuestro territorio, nuestro espaci贸, nuestra cultura, porque aqu铆 nacimos, aqu铆 esta nuestra cultura, la vida de las nuevas generaciones.

Adem谩s, expresan que no est谩n a favor de la mina, como lo se帽ala la diputada Macrina Vallejo, y nos preguntamos, 驴 qu茅 acciones est谩 realizando para apoyar a su pueblo, donde la vio crecer? O esto solo quedar谩 en sus discursos en las asambleas?.

Asimismo, la Presidenta Juana Ocampo, ha dicho que no est谩 con la mina y entonces 驴porqu茅 no escucha a su pueblo porque nos quiere callar cada vez que el pueblo quiere tratar el tema, adem谩s, porque no ha contestado el pliego petitorio entregado el 10 de enero del 2022, en el Ayuntamiento?

El pueblo quiere acciones, no solamente palabra ni discursos, el pueblo exige la revocaci贸n de las concesiones, que se quiten los permisos, que las autoridades municipales y la diputada Macrina Vallejo tomen su postura publica y apoyen al pueblo de Cuentepec para esta revocaci贸n de concesiones mineras.

Cuentepec defender谩 su territorio, porque el territorio se ama y se defiende, porque sabe el valor que tiene, un valor mucho m谩s grande que todo el oro por la cual quieren destruir y desaparecer el pueblo!!

