Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas

Hoy de nueva cuenta queremos expresar nuestro sentir, como pueblo de Magdalena Aldama queremos denunciar pu虂blicamente las amenazas y agresiones que recibimos por parte de los grupos paramilitares de Santa Martha Chenalho.

Mientras que estos grupos armados nos siguen agrediendo. Como pueblos indi虂genas que seguimos resistiendo y hoy es un di虂a importante para los pueblos indi虂genas que au虂n seguimos resistiendo ante los despojos y amenazas como nuestro pueblo de Magdalenas que vivimos bajo agresiones armadas di虂as y noches por grupos armados que operan en los poblados de Santa Martha, Saclum pertenecientes al municipio de Chenalho.

De lo que va del mes de octubre, estas agresiones continu虂an a diario aun habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser que es una guerra que nadie hace caso. Asi虂 como el di虂a domingo 10 de octubre de este an虄o, un grupo de personas pertenecientes a Sector Santa Martha Chenalho, en donde ponen un ultima虂tum al gobiernoestatal (el di虂a 12 de octubre) para solucionar esta problema虂tica y si la respuesta no es favorable a Santa Martha, hay una amenaza expli虂cita. Esto es muy grave e amenazante para nosotros como. Pueblos vecinos y sabemos que, para desquitar esa furia que ellos tienen, a nosotros nos agreden y atacan nuestras comunidades en donde al menos de lo que va del mes de octubre van 203 ataques directos hacia 9 comunidades de Magdalenas que son Xuxch鈥檈n, Coco鈥, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch鈥檌vit, Stzelejpotobtik, Juxton y la Cabecera municipal de Aldama y han sido ataque directo hacia las casas en donde hay casas con plomos, la虂minas rotas, carros y ma虂quinas con impactos de bala, trabajadores del camino, alban虄iles de la construccio虂n de viviendas, contratistas, ingenieros y del propio recorrido interinstitucional han sido atacados por estos grupos armados y asi虂 como en el lado de Chenalho el recorrido de la GN y la PEP dicen ser que los pobladores de Aldama son los que atacan y como propios grupos armados nos inculpan, lo cual hasta el propio recorrido del lado de Aldama son agredidos por estos grupos armados lo cual no es cierto y son testigos de esos hechos crueles, nosotros solo queremos vivir en tranquilidad y en paz para poder trabajar nuestras tierras, por lo tanto exigimos el cumplimiento de los horarios de entradas y salidas del recorrido (de 9 am a 4 pm) lo cual estos elementos solo vienen a recabar firmas de los agentes para justificar el cumplimiento de sus labores y no cumplen con el horario de salida ya que no se ha cumplido con la instalacio虂n de la BOM.

A consecuencia de las intensas agresiones armadas que se recibe a diario en nuestras comunidades de; Tabac y Coco鈥, los trabajadores de 2 kilo虂metros de camino abandonaron el trabajo porque no hay condiciones en donde la vida e integridad fi虂sica de los mismos esta虂n en riesgo.

Como pobladores de Magdalena Aldama exigimos el cumplimiento de los acuerdos y con la culminacio虂n de ese tramo carretero que solo ha puesto en riesgo la vida de muchas personas y en donde lamentablemente han perdido la vida de nuestros