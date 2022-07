–

Marri marri kom pu peñi pu lamgen kom pu che. Desde la cárcel de angol saludo fraternamente a todos quienes me han y me siguen apoyando de distintas formas la prisión impuesta por el estado y tribunales.

Kiñe: El lunes 4 de julio del presente año 2022 fui sentenciado por el TOP de Angol a 15 años y 1 día de cárcel por homicidio reiterado, sin considerar mi legítima defensa del ataque armado el día 5 de febrero del 2019 en mi ruka de mi comunidad boyen mapu. Ataque fuertemente armado realizado por personas de mí misma familia quienes por la manipulación de forestal mininco (C.M.P.C. ) decidieron asesinarme en mi domicilio sin completar su objetivo ya que me defendí conscientemente del ataque y resultando 2 familiares fallecidos y otros que se dieron a la fuga pero que conozco plenamente de ellos en la participación del ataque. Todos ellos prestaban servicios de guardias privado, prevención de incendio y pronta formación de una brigada forestal con personas de la comunidad a que pertenecían y abarcando el trabajo forestal a otras 2 comunidades vecinas del sector.

Epu: El afán de lucrar los llevó a tomar una mala decisión, perdiendo completamente la visión mapuche o el enfoque de recuperación territorial, defendiendo los intereses del enemigo que tienen usurpado nuestro wallmapu y hoy en día no le queda otra opción de limpiar su imagen hablando de lucha y dignidad, pero lamentablemente ya quedaron marcados en el camino o en la historia

Küla: Se me difama de yanakona por defenderme legítimamente en mi ruka, pero jamás he perdido el rumbo, jamás he negociado con las forestales, tampoco con el gobierno ni municipalidades y jamás he aceptado el asistencialismo de estas instituciones.

Meli: Con dignidad asumo la prisión política, sabiendo que detrás de cada persecución o encarcelamiento está la presión del empresariado y en mi caso la intervención manotesca de forestal mininco, pero sin bajar mi moral y lucha, respetando a todos los peñi y lamgen quienes se han ganado el camino de lucha que por años llevan adelante sin tranzar por migajas.

Fui condenado, pero jamás derrotado y en algún momento volveré a mi lof boyen mapu más temprano que nunca. Agradezco a todos quienes han estado conmigo, así también a todos quienes me han aportado en el weichan conscientemente, de forma anónima me han reivindicado sabiendo cual era mi aporte y mirada en la lucha de mi pueblo nación mapuche.

Amulepe taiñ weichan…

Fuera militares y forestales del wallmapu.

Marrichiwew…