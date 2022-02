Comunicado desde Slumil K’ajxemk’op – Tierra Insumisa (antes Europa) por los tres años del asesinato de Samir Flores y los continuos ataques a las y los guardianes de la tierra en México

20 feb 2022

Desde Slumil K’ajxemk’op – Tierra Insumisa (antes Europa), nos sumamos a las exigencias de verdad y justicia para nuestro compañero Samir Flores, en este tercer aniversario de su asesinato y gritamos ¡Basta! a la represión sistemática en contra de lxs que levantan la voz.

Hace tres 3 años, el 20 de febrero del 2019, Samir Flores Soberanes, incansable defensor de la tierra, de los derechos de su pueblo y de su tierra, campesino náhuatl, comunicador y fundador de « Radio Comunitaria Amiltzinko », integrante del Congreso Nacional Indigena (CNI), firme opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) e impulsor de la formación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Morelos Puebla Tlaxcala (FPDTA-MPT), fue asesinado a balazos frente a su casa. Unos días antes, Samir Flores había denunciado públicamente en un foro organizado por el gobierno, al cual asistió Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la demagogia y la manipulación de las supuestas « consultas populares » que solo sirven para imponer megaproyectos, simulando un acuerdo con las comunidades afectadas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua (FPDTA) había propuesto al gobierno regional y federal un diálogo mediante una carta pública dirigida a López Obrador, pero el gobierno respondió con balas.

Son esas las mismas balas las que el pasado viernes 11 de febrero mataron a Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO).

El Compañero Francisco fue asesinado cuando se encontraba trabajando su parcela en el ejido de Abelardo, municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Desde 2019 Francisco Vazquez había puesto en marcha varios amparos contra el robo del agua en su comunidad. El agua iba a ser destinada para la termoeléctrica. El 10 de febrero de 2022, durante una reunión para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de ASURCO, Francisco declaró temer por su vida y hacer responsable a este último por cualquier cosa que le pasara. Al día siguiente Francisco fue asesinado y, a pesar de que él había hecho públicas las amenazas de muerte en su contra, el gobierno del estado de Morelos declaró descartar una relación entre su asesinato y el conflicto generado por el mal uso del agua en la termoelectrica de Huexca, la cual también es parte del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), una iniciativa energética e hidro-extractivista, constituida por dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que atraviesa los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Es impulsada por el Estado mexicano en asociación con empresas españolas como Abengoa, Elecnor y Enagás y la italiana Bonatti. Numerosas recomendaciones científicas se han pronunciado en contra de este proyecto, ya que atraviesa una zona sumamente sísmica donde se localizan volcanes activos.

Durante su campaña electoral López Obrador prometió cancelar este proyecto, por lo cual muchos habitantes de la zona le dieron su voto. Apenas elegido, anunció rápidamente la « consulta popular » con fin de legitimar la continuidad del proyecto, siendo perfectamente consciente de la graves consecuencias que esto provocaría: destrucción del tejido social, desplazamientos, contaminación y violencia. El PIM es un elemento clave del plan del supuesto « desarrollo » de México, ya que conectaría el norte con el sur del país, y enlazaría otros mega-proyectos como el mal nombrado Tren Maya y el corredor transísmico; este último conectaría los dos océanos a través de una red de autopistas y vías de tren, que servirían de conducto y producción de energía, creando así zonas francas al servicio de las grandes empresas multinacionales. Este plan de «desarrollo» esta siendo impulsado fuertemente y a cualquier precio por el gobierno de López Obrador.

« La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre », gritaron los ejidatarios del movimiento Ayala en Defensa del Aguaal momento de recibir la noticia del asesinato del compañero Francisco. Ellos y ellas, así como el FPDTA, responsabilizan a Rogelio Plascencia, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno Mexicano por cualquier cosa que les pudiera pasar. Si este asesinato, al igual que el de Samir Flores, no se investiga en el contexto de una lucha contra un megaproyecto, se demuestra la impunidad y la violencia en contra de todos lxs defensores del territorio.

Como colectividad hemos sufrido desde siempre el injusto castigo inducido a las y los defensores de la tierra y activistas sociales. A esto se suman detenciones ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos a periodistas, seis han sido asesinados en lo que va de este 2022.

Por si todo esto no fuera suficiente el 15 de febrero fue desalojada con una masiva y desmedida presencia policial y de la Guardia Nacional, La Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, en el municipio de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla. Lo que fuera una fábrica embotelladora de agua perteneciente al consorcio transnacional Danone-Bonafont fue ocupada por los habitantes indigenas nahuas como protesta por los millones de litros de agua que la embotelladora robaba a la comunidad, secando los ríos y pozos de la región. En este lugar los habitantes sembraron vida y pusieron en marcha proyectos de salud comunitaria, agricultura, ganadería y organizaron cooperativas, todo para el bien colectivo. La toma de la planta embotelladora fue sin duda una provocación para el gobierno regional y federal, así como para el capitalismo. Por lo mismo, la orden del desalojo de Altepelmecalli vino desde las altas esferas del gobierno.

Y porque la lucha sigue! se ha anunciado el recorrido de la Caravana en contra de los megaproyectos mineros, gasoductos, hidroeléctricas, parques eólicos, entre otros, que saldrá del Altepelmecalli el 22 de marzo de 2022 y terminará en la región del Istmo el 22 de abril del mismo año, sólo después de haber recorrido los territorios afectados.

¡Basta de proyectos de muerte que atentan contra la vida y la libertad de los pueblos!

¡Basta del capitalismo que asesina impunemente a periodistas y a lxs defensores de la tierra!

Desde la Europa insumisa – Slumil K’ajxemk’op repudiamos : La sistemática violación a los derechos humanos en México. El cobarde desalojo del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, Desde la Europa insumisa -Slumil K’ajxemk’op exigimos: Que se investiguen a profundidad los asesinatos de Francisco Vázquez y de Samir Flores y se lleve a proceso a los asesinos. Que se investiguen a profundidad los asesinatos de lxs periodistas y se lleve a proceso a los asesinos. La salida de la Guardia Nacional y la Policía Federal de La Casa de los Pueblos. Desde la Europa insumisa – Slumil K’ajxemk’op: Nos solidarizamos con la Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos ¡Verdad y justicia para Samir Flores y Francisco Vázquez! Solidaridad con el FPDTA-MPT ! ¡SAMIR VIVE, FRANCISCO VIVE! LA LUCHA SIGUE! ¡VIVA AMILCINGO! ¡Todxs somos Samir, todxs somos Francisco: ellos son semilla y su lucha florece en otros continentes! ¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS! ¡JUSTICIA, TIERRA, AGUA Y LIBERTAD! ¡No se mata la verdad matando periodistas!

