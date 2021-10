–

De parte de CGT FETAP October 27, 2021 77 puntos de vista

El Secretariado Permanente de la Federaci贸n de Trabajadoras y Trabajadores de la Administraci贸n P煤blica de la CGT, tras la celebraci贸n del Pleno Federal en Segovia los d铆as 22 y 23 de octubre de 2021, y en base a los acuerdos adoptados en el mismo por el conjunto de Sindicatos y N煤cleos de nuestro sector, desea trasladar a todos los entes, a la organizaci贸n, a los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto de la opini贸n p煤blica, la siguiente declaraci贸n:

Desde este SP, y conforme a los acuerdos adoptados en nuestro m谩ximo 贸rgano de decisi贸n, se asume el posicionamiento suscrito por diferentes Secciones Sindicales, Sindicatos y N煤cleos de Administraci贸n P煤blica de la CGT con fecha 13 de julio de 2021 y contrario al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico, conocido popularmente como “Icetazo”.

Resumidamente, este proyecto reformista:

1- No previene futuros abusos en la contrataci贸n

2- No sanciona a las Administraciones ni al personal funcionario responsable del incumplimiento

3- No otorga estabilidad laboral al personal en abuso de contrataci贸n

4- No abre v铆as alternativas como el concurso de m茅ritos o la figura del empleado y empleada p煤blica estable a extinguir

En consecuencia, hacemos saber que desde el SP de FETAP solo aceptaremos una reforma legislativa que:

a) Reserve cautelarmente las plazas en abuso de contrataci贸n respecto a todas las convocatorias de OPE no ejecutadas en su totalidad.

b) Trasponga los principios de las clausulas 4 y 5 de la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJUE relativas a la prevenci贸n y sanci贸n del abuso de contrataci贸n en las Administraciones P煤blicas.

c) Abra v铆as de estabilizaci贸n efectiva de todo el personal p煤blico en abuso de temporalidad.

d) Prevenga nuevos abusos de contrataci贸n mediante sanciones e indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las Administraciones y no en su personal.

e) Apueste por una defensa a ultranza de los servicios y empresas p煤blicas como garantes del derecho democr谩tico de la inmensa mayor铆a a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garant铆as laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ellos.

En coherencia con lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a los compa帽eros y compa帽eras de los diversos entes de CGT que han decidido convocar huelga en el sector p煤blico en su 谩mbito territorial el pr贸ximo jueves d铆a 28 de octubre, o bien que han decidido adherirse a la convocatoria de 谩mbito estatal formalizada por otros sindicatos alternativos (Catalunya, Pa铆s Valenci脿, Andaluc铆a, Arag贸n鈥)

Desde el SP de FETAP esperamos y deseamos que esta iniciativa contribuya a avanzar en nuestros objetivos como sector, y especialmente a reducir dr谩sticamente el nivel de precariedad laboral en las Administraciones P煤blicas en cualquiera de sus formas; fraude de ley, abuso de temporalidad, discriminaci贸n por el tipo de relaci贸n contractual, externalizaciones y subcontratas, etc. Desde el SP de esta Federaci贸n manifestamos nuestra determinaci贸n por defender la estabilidad de las plazas y puestos p煤blicos, pero sin olvidar nunca por ello a quienes le dan pleno sentido, las personas que los ocupan, los y las trabajadoras que luchan por sus puestos de trabajo. Nuestra determinaci贸n, por tanto, es la de defender la estabilidad laboral de las personas, de los y las trabajadoras.

NO EST脕IS SOLAS!!!

JUNTAS PARAREMOS LA PRECARIEDAD!!!

Salud y libertad.

Secretariado Permanente de la Federaci贸n Estatal de Trabajadoras y Trabajadores de la Administraci贸n P煤blica (FETAP-CGT)