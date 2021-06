–

De parte de Briega June 11, 2021

Desde principios del mes de mayo, «La Montaña», un navío… está surcando el Océano Atlántico, rumbo a las costas europeas dónde está previsto que llegue a mediados del mes de junio. Su objetivo: recorrer este continente que llamamos Europa, un primer paso al que seguirán otros en otras geografías, «buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales».

Viaje Zapatista

Desde este calabozo sacamos nuestras palabras y les deseamos mucho éxito y un feliz viaje atravesando el corazón del mar



(…) Compañeras y compañeros antes que nada reciban un afectuoso saludo combativo de parte de Adrián Gómez Jiménez, German López Montejo y Abraham López Montejo.

Después de este saludo pasamos a dar nuestras palabras para ustedes con gran gratitud, estamos muy agradecidos por sus luchas y valentía que han demostrado, pues desde nuestra trinchera de lucha somos admiradores, un gran ejemplo para nosotros, que la lucha sigue y sigue. Por eso desde este calabozo sacamos nuestras palabras y les deseamos mucho éxito y un feliz viaje atravesando el corazón del mar, viajando en los océanos con el corazón dispuesto a sacrificar sus tiempos, dejando sus familias con el fin de apoyar a los y a las compas zapatistas por una vida mejor, que merecemos sin excepción de nadie. Les queremos decir que no están solxs.

Hermanos y hermanas nuevamente reiteramos nuestras palabras.

¡Feliz viaje y mucha fuerza en la lucha!

Por ultimo les hacemos la invitación a las y los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones independientes tanto estatal, nacional e internacional a seguir exigiendo las verdaderas justicias y libertad a lxs presxs políticxs, presxs de conciencia y presxs en lucha.

Uniendo nuestras voces y fuerza de los pueblos mexicanos, triunfará las verdaderas justicias.

Viaje por la vida

No Estamos Todxs