De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha January 24, 2022 87 puntos de vista

Parece que está aún lejos el final de la pelea que mantienen desde la Plataforma de afectad@s por la OEP18 en el INAEM, así que seguiremos a su lado en apoyo a sus justas demandas mientras no se resuelva definitivamente este abuso. Es una vergüenza que desde Cultura no se dignen a dialogar directamente con el colectivo afectado y busquen a terceros como interlocutores en un conflicto del que no participan. A algun@s se les llena la boca al hablar de cultura y estabilidad laboral, pero en realidad se siguen pasando por el forro a las personas que sacan adelante las representaciones teatrales.

L@s compañer@s de Stage Entertainment han llegado a un acuerdo en previsión de que tuvieran que suspender algún espectáculo debido a un elevado número de contagios. Se dejan fuera algunas situaciones que les hubiese gustado contemplar pero en síntesis se sienten satisfech@s por las garantías reflejadas en el texto. Es adelantar una situación que de otro modo se hubiera tenido que abordar con mucha más urgencia e incertidumbre. Esperamos que el acuerdo no tenga que llegar a hacerse efectivo, pero de llevarse a cabo se cumplirían al menos unas condiciones que minimizarían el impacto sobre la plantilla.

Por otro lado, nos preocupa la parsimonia con que se está moviendo la patronal para tratar sobre la actualización salarial del convenio sectorial. Si no se empieza a abordar la situación de un modo más serio es previsible que en breve nos toque iniciar algún tipo de movilización. Os mantendremos informad@s.

CGT Teatros, Madrid 21 de enero de 2022

Contacto: cgt.teatrosmadrid@gmail.com