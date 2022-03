Resultado del juicio electoral TEEP-A-10-2020, este pr贸ximo domingo 13 de marzo se llevar谩n acabo dos asambleas comunitarias simultaneas en las instalaciones de la Primaria Francisco Villa y Secundar铆a T茅cnica No. 36 de Zacatepec para determinar si la comunidad cambiar谩 su sistema de elecci贸n de autoridades por urnas en plebiscito a uno de usos y costumbres. El ingreso a las instalaciones de los recintos ser谩 desde las 8 am con credencial de elector y la asamblea se realizar谩 a las 10 am, de encontrarse presentes el 50% mas uno de la poblaci贸n electoral de Zacatepec, de no ser as铆, se dar谩 un plazo de 1 hora para esperar el ingreso de m谩s gente y las asambleas se llevar谩n acabo con el n煤mero de participantes que est茅n.

La pregunta a responder en la consulta ser谩:

驴Qu茅 sistema de elecci贸n desean utilizar para la renovaci贸n de esta Junta Auxiliar?

a) Usos y costumbres a trav茅s de un sistema normativo interno, mediante una asamblea general comunitaria, o

b) Urnas y boletas a trav茅s de elecci贸n por plebiscito.