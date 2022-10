–

26.10.22 Comunicado FPDTA MPT: El narcoestado que hoy se extiende con la militarizaci贸n, responsable de la muerte de Samir

A 2 d铆as de la llegada de nuestro hermano Samir en nuestras celebraciones tradicionales en D铆a de Muertos, DENUNCIAMOS la clara vinculaci贸n del narcoestado en su asesinato:

Con las recientes investigaciones de SEDENA dadas a conocer por el colectivo Guacamaya, lo evidente ya no se puede ocultar m谩s, es p煤blico y comprobado, fue el narcoestado el que asesino a Samir, solo falta que esta administraci贸n se castigue a s铆 misma y se meta a la c谩rcel. Obviamente no va a suceder, como no va a suceder castigar a los militares que violen derechos humanos con la fuerza t谩ctica que tienen al tomar labores de seguridad civil.

El 4 de enero de este a帽o, el Sol de M茅xico public贸 una foto del Gobernador Cuauht茅moc Blanco con 3 l铆deres del crimen organizado en Morelos (https://cutt.ly/WBaDUMJ), Cuauht茅moc neg贸 saber que eran l铆deres de los principales c谩rteles de la droga en el Estado que gobierna, al d铆a siguiente, aparecieron narcomantas al parecer del Cartel Jalisco Nueva Generaci贸n diciendo al gobernador: 鈥淣o se te ocurra desconocer los acuerdos mierda鈥 me respetas y te respeto de lo contrario soltar茅 datos exactos de la muerte de Samir鈥 Sal煤dame mucho a Hugo Erik鈥 (https://cutt.ly/BBaDSeS).

El 2 de junio de 2020 Hugo Erik Flores l铆der del Partido Encuentro Social y mano derecha del Presidente L贸pez Obrador en la consulta sobre la termoel茅ctrica en Huexca fue igualmente se帽alado de traidor en narcomantas por el CJNG al decir que ellos le ayudaron a pacificar a Morelos y que no los traicionara extorsionando a Presidentes Municipales que estaban con ellos (https://cutt.ly/nBaDHkU), al parecer se refer铆a a Valent铆n Lav铆n, Presidente Municipal de Temoac, quien d铆as despu茅s se denunci贸 que fue extorsionado por Hugo Erik Flores para que votara a favor de su ley electoral o sino ya sab铆a que se encontraba dentro de las investigaciones del asesinato de Samir (https://cutt.ly/lBaDZuE).

Hasta ese momento podr铆an haber sido especulaciones, indicios, pero hoy las relaciones del narco con funcionarios de gobierno coinciden con los documentos revelados de la SEDENA por el colectivo Guacamaya, quien seg煤n la Revista Proceso, el grupo de inteligencia de la Secretar铆a de Marina se帽al贸 que 鈥渆l primer c铆rculo del gobernador Cuauht茅moc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen v铆nculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG鈥. Que el Fiscal Uriel Carmona G谩ndara, quien ha estado encargado de las investigaciones sobre el asesinato de Samir y ha realizado todas las declaraciones sobre el caso, est谩 vinculado con Los Rojos y que Valent铆n Lav铆n, presidente del municipio donde se encuentra Amilcingo, est谩 vinculado al CJNG. Concluye la nota que seg煤n los informes 鈥淭emoac, el alcalde es yerno del secuestrador Antonio Aparicio. En 2018 ejecutaron a tres mujeres de su familia, y fue amenazado en mantas por el 鈥淐omando Tlahuica鈥 (https://cutt.ly/PBaDV68).

Y la pregunta es 驴Si la SEDENA sabe todo eso, porque no los detiene? Porque es toda la estructura del Estado, desde la mano derecha del Presidente en 2019 en Morelos, Hugo Erik Flores, pasando por el gobernador y el presidente municipal, los 3 niveles de gobierno vinculados al CJNG y responsables del asesinato de Samir 驴Por qu茅?驴Para qu茅? Para acabar con la defensa del territorio y la construcci贸n de autonom铆a ind铆gena. Esos son los objetivos del narcoestado, un Estado capitalista que se ha convertido en una estructura de siembra de inseguridad y terror maquiav茅lica.

驴Y es a ese narcoestado al que le vamos a confiar el desplegamiento del ej茅rcito para labores de seguridad civil? Algo desaprobado por millones en el sexenio de Pe帽a Nieto y Calder贸n, pero ahora aplaudido y con silencio c贸mplice de muchos que simpatizan con el Presidente que se帽ala que 鈥渆l ej茅rcito es pueblo鈥. 1Pero debemos romper el silencio, abrir los ojos, la boca y ser cr铆ticos. Los tiempos de tanta crisis e inseguridad nos lo exigen.

Es un narcoestado el que va a desplegar militares en todo el pa铆s, sobre todo en territorios de pueblos ind铆genas como lo denunciaron los pueblos nahuas de Milpa Alta y Tepoztl谩n en la 煤ltima asamblea del CNI celebrada el 24 de septiembre en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, donde se ha pretendido instalar un cuartel de la Guardia Nacional para labores de seguridad civil, as铆 como la comunidad de Ostula en Michoac谩n que denuncia movimientos de la GN que favorecen la entrada del crimen organizado en su regi贸n, mientras el gobierno pretende desarmar su guardia comunitaria, 煤nica forma que han tenido para mantener heroicamente al margen a la delincuencia en su territorio. La misma GN que el 23 de noviembre de 2020 desaloj贸 el plant贸n de Apatlaco para concluir el PIM.

Estamos viviendo una militarizaci贸n real del pa铆s cuando el ej茅rcito se ocupa de labores de construcci贸n, seguridad civil, transporte y labores de inteligencia que involucran espionaje e infiltracion en acciones de protesta, de pueblos ind铆genas que defienden su territorio y ejercen su autonom铆a, de padres y madres que se inconforman por el recorte de apoyo a medicamentos contra el c谩ncer o de guarder铆as, por colectivos feministas, grupos anarquistas, sindicatos magisteriales, estudiantiles y en general quien busca paz y justicia social. Esto lo demuestra otro documento de la SEDENA donde considera de igual peligro para el aeropuerto Felipe Angeles en 2020 al CJNG que a los frentes de pueblos en defensa de su territorio que existen en la regi贸n, los cuales son considerados de mayor amenaza para los intereses del ej茅rcito que el cartel Guerreros Unidos (https://cutt.ly/YBaD2fV). Ese es el verdadero Estado鈥 un narcoestado.

Frente a este panorama de extensi贸n de la militarizaci贸n por parte de un narcoestado. La justicia no la podemos esperar por parte de este Estado, sino por parte de los pueblos y a Samir los pueblos y las personas le hacen justicia al recordarlo, al seguir luchando, al vivir, pero tambi茅n es necesario conocer la verdad, nombrar a los asesinos, condenarlos socialmente y que reciban el castigo que se merecen.

Los invitamos a difundir y denunciar la verdad sobre los asesinos de Samir y a recibirlo en sus hogares este 28 de octubre. En Amilcingo, la tierra que lo vio nacer y morir se instalar谩 su ofrenda desde el jueves 27 y durante el 28, lleven fruta, panes, calaveritas y lo que gusten compartir con Samir.

隆Justicia para Samir!

隆No a la militarizaci贸n por parte del narcoestado!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.