February 25, 2023

En 2013 nace el proyecto de Fraguas Revive en un pueblo abandonado desde 1968, expropiado (forzosa y fraudulentamente) por el franquismo y destruido con pr谩cticas militares. El proyecto trata de reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, ecolog铆a, recuperaci贸n del patrimonio y vida en comunidad. A pesar de ser un proyecto con un impacto positivo en la demograf铆a y econom铆a local, (puesto que se encuentra en una de las zonas m谩s despobladas de Europa), a pesar de contar con el apoyo y ayuda de los antiguos habitantes y a pesar de estar fuertemente respaldado por la sociedad civil,l a junta de Castilla la Mancha, propietaria del terreno, no lo ve con buenos ojos.

Por estos hechos, 6 personas fueron condenadas como especuladorxs inmobiliarios, aunque no se cumplieran los requisitos para ello: no hab铆an edificado de nueva planta, no se ha urbanizado y todo es autorizable. Adem谩s, no se permiti贸 recurrir la sentencia al tribunal Supremo vulnerando as铆 nuestro derecho de defensa. Tampoco se ha escuchado a la comunidad cient铆fica que ha alertado en varias ocasiones, tanto a la administraci贸n como a la jueza, de la ilegalidad de la sentencia, que pretende demoler Fraguas, suponiendo una perdida irrecuperable del patrimonio.

El 11de enero de 2023 recibimos respuesta de la audiencia provincial al 煤ltimo recurso que presentamos contra el presupuesto y demolici贸n de Fraguas. Como era de esperar nos fue denegado, aprob谩ndose dicho presupuesto en 110.000 euros, que de no pagarse conllevar铆a la pena de 2 a帽os y 3 meses de c谩rcel para lxs 6 de Fraguas. No se ha tenido en cuenta ni la voz de un equipo arqueol贸gico independiente ni otro presupuesto independiente que tasa la demolici贸n muy por debajo del presentado por la Junta de Castilla-La Mancha (67.000 euros).

Adem谩s, en otro proceso judicial abierto, con el cual ya pueden desalojar, amenazan a 10 personas con cobrarles el 5% del valor de la finca usurpada (que consideran m谩s de 1000 ha) cada 10 d铆as de permanencia en el pueblo.

Tras 10 a帽os de dura batalla judicial y 3 juicios, por lo anteriormente expresado y por dedicar nuestros esfuerzos en evitar la c谩rcel a lxs 6 de Fraguas, hemos decidido poner punto final al proyecto de Fraguas Revive. Aunque ni el espacio ni el proyecto sigan adelante, consideramos que Fraguas ha sido una victoria pues ha servido para exponer el tema de la despoblaci贸n en la opini贸n p煤blica y como trampol铆n para personas y proyectos de vuelta al mundo rural.

La demolici贸n de Fraguas de 110.000 euros es una responsabilidad civil, que no prescribe, y que de no pagarse implica la pena de c谩rcel de 2 a帽os y 3 meses. En el caso de no pagarse e ir a la c谩rcel, despu茅s de cumplir la condena, quedar铆a pendiente la deuda de por vida. Por esto hemos decidido intentar hacer frente a la pena econ贸mica. Tras muchos a帽os de apoyo y solidaridad ya hemos reunido 40 mil euros y para hacer frente al resto ponemos en marcha el lunes 27 de febrero un crowdfunding en goteo.erg.

TRAS HABER AGOTADO TODAS LAS V脥AS QUE CONSIDERAMOS POSIBLES HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD PARA EVITAR LA ENTRADA EN LA C脕RCEL DE LXS 6 DE FRAGUAS

#libertadLxs6DeFraguas

#RepoblarNoEsDelito

#FraguasGoteoCrowdfun ding