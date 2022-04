Global MayDay

A nivel mundial, nosotros, los trabajadores asalariados, estamos en competencia para apoyar la producción de valor adicional. Sin importar donde vivamos, nuestro género/sexo, nacionalidad, estamos entrelazados en una misma lucha, queramos o no. Los recortes presupuestarios en los servicios sociales, la subcontratación, la caída de los salarios, la privatización, el aumento del costo de vida y de las matrículas y la destrucción de los recursos naturales son solo algunos de los síntomas del sistema económico global. Un sistema que se basa en la explotación y la competencia conduce a la comercialización de todos los aspectos de nuestras vidas. Sufrimos una presión creciente para rendir, separación, así como la alienación de nuestras necesidades y de las personas con las que trabajamos y convivimos. Ya sea en el lugar de trabajo, la universidad o, cada vez más, incluso durante la infancia y la juventud.

La introducción de una Renta Básica Universal a nivel global puede ser un primer paso emancipatorio para la superación de las relaciones laborales asalariadas.

No pretendemos simplemente interrumpir; buscamos superar.

Este año llamamos la atención sobre la crisis ecológica que todos enfrentamos. Una crisis provocada por la búsqueda incesante de márgenes de beneficio por parte de los intereses capitalistas. Una crisis que provocará guerras en todo el mundo, haciendo que los más pobres de nosotros sufran más y más pronto. Con los actuales modos de producción y prácticas de trabajo controlados por la clase capitalista, es imposible superar esta crisis. La crisis ecológica global es un problema para la clase trabajadora en todo el mundo. No existe la Tierra 2.0. No hay opción de reinicio o plan de escape. Sólo existe el futuro. Tenemos que decidir, y está en nuestras manos como clase trabajadora, si ese futuro será en algún lugar donde los humanos puedan vivir o no.

Dada la naturaleza transnacional del sistema capitalista, es necesario que los trabajadores se conecten a nivel global.

Mediante la creación de redes a través de las fronteras, las interconexiones globales que dan forma a nuestras condiciones locales pueden hacerse visibles. Además, abre nuevas potencialidades y campos de acción en la lucha contra la explotación y las condiciones de trabajo y de vida precarias. El poder de negociación de los trabajadores aumentaría enormemente si nos uniéramos dentro de la misma cadena de valor agregado.

Especialmente en tiempos de nacionalismo y racismo, buscamos la lucha común y nos resistimos a que nos enfrenten entre nosotros.

¡Por una vida mejor para todos, a través de todas las fronteras!

#globalmayday2022 #1world1lucha