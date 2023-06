–

De parte de Briega June 18, 2023 395 puntos de vista

Hola amigues, compañeres y resto de personas que nos estáis dedicando un rato. Tenemos

novedades que contaros. Nuestros compa├▒eros llevan m├ís de tres a├▒os esperando la acusaci├│n de la Guardia Civil y de la Fiscal├şa por delitos de atentado a la autoridad y lesiones leves en un proceso penal con un juicio por delante a├║n sin fecha concreta. La novedad es que ya sabemos a qu├ę peticiones de condena se enfrentan. La Guardia Civil pide dos a├▒os de c├írcel para cada uno y, por su parte, la Fiscal├şa pide un a├▒o y 8 meses.

Hasta ahora el grupo de apoyo y la campa├▒a ÔÇťJuntas lo paramos todo, ni desahucios ni represi├│nÔÇŁ ha tenido una postura clara a la hora de no dejar que la represi├│n deje en un segundo plano las cuestiones verdaderamente importantes. Por ello nunca hemos querido entrar en detalles sobre la defensa de los compa├▒eros ante los hechos de los que se les acusaba para, precisamente, poner el foco en lo que nosotres consideramos realmente grave: el drama de los desahucios, la dificultad del acceso a una vivienda y de afrontar el pago cada vez m├ís elevado de alquileres e hipotecas. Pero tambi├ęn, la criminalizaci├│n de la okupaci├│n como chivo expiatorio para desviar la atenci├│n de la violencia ejercida por fondos de inversi├│n y entidades bancarias, la expulsi├│n de vecines que genera la proliferaci├│n de pisos tur├şsticos etc.

Cuando ocurrieron los hechos que desencadenar├şan este caso represivo, el 13 de julio de 2020, lo grave fue que una familia iba a ser desahuciada, que dos semanas despu├ęs fue finalmente desahuciada y que ese d├şa supuso un antes y un despu├ęs para las movilizaciones contra los desahucios en Cantabria, debido a que las fuerzas de seguridad del estado impidieron el acceso a las personas solidarias al portal con un dispositivo de vallas. Una estrategia policial de ejecuci├│n de desahucios que hemos podido ver repetida en posteriores intentos de echar a vecines de sus casas.

Recordamos que estos ÔÇťstop desahuciosÔÇŁ son situaciones no deseables que se llevan a cabo como ├║ltimo recurso para impedir lo que a veces no es posible conseguir previamente con otras formas de presi├│n y denuncia. Es decir, que los colectivos de vivienda realizan un trabajo cotidiano, y no tan visible, que es tan importante o incluso m├ís, que dichas situaciones puntuales. Pero cuando no quedan m├ís opciones, no queda m├ís remedio que acudir a portales y puertas para impedir ese hecho tan violento como es dejar a gente sin casa habiendo tantas casas sin gente.

Sin embargo, ahora que ya sabemos qu├ę les espera a nuestros compa├▒eros en el futuro,

vemos necesario poner el foco por primera vez en los detalles del caso.

1./A uno de nuestros compa├▒eros le acusan de tirar unas vallas, provocar lesiones en la mano de un Guardia Civil y romper un casco. Lo cierto es que nuestro compa├▒ero, aparte de oponerse con dignidad al desahucio, como todas las personas asistentes, lo ├║nico que hizo fue ser arrastrado por la fuerza por la Guardia Civil hacia dentro del portal, all├ş donde ninguno de sus compa├▒eres ni de les vecines de las ventanas pudieran ver lo que pasaba. All├ş dentro le pegaron y le insultaron con palabras que para nosotres no son insultos (maric├│n, hijo de puta…), pero que sabemos, desde su intencionalidad s├ş. Como ya informamos en su d├şa, la denuncia que puso nuestro compa├▒ero no ha sido aceptada, de tal manera que los agentes en cuesti├│n no tendr├ín que rendir cuentas ante tales hechos, tal y como marca la decisi├│n judicial. De hecho, debemos se├▒alar el trato desigual que hemos tenido durante todo el proceso, que se est├í alargando tantos a├▒os, entre otras cosas, por los

recursos que hemos puesto para que nuestro abogado pudiera hacer preguntas a los guardia civiles sin resultado alguno. Lo cierto es que los guardia civiles nunca tuvieron que responder, ni tuvieron que declarar delante de la jueza en cuesti├│n, sino que se les permiti├│ hacerlo por escrito.

Pensamos que debemos de ser, y repetidas veces no lo somos, cuidadoses con los v├şdeos que se graban y las fotos que se hacen en los contextos de movilizaci├│n y se publican en redes en el instante sin reflexi├│n ni objetivo alguno. No obstante, tanto los v├şdeos a los que tenemos acceso como los testimonios de las personas que estuvieron all├ş ese d├şa, muestran que las acusaciones contra nuestro compa├▒ero no se corresponden con la realidad.

2./ Nuestro otro compa├▒ero es acusado de tirar una valla causando lesiones leves en el pie a un agente. Desde el principio, nuestro compa├▒ero reconoci├│ haber tirado la valla ante la

incertidumbre e indignaci├│n de no saber qu├ę le estaba pasando a su compa├▒ero arrastrado por los agentes dentro del portal. En el juicio est├í en juego la intencionalidad de tirar esa valla, que nunca fue la de dar a alguien.

Dicho esto, volvemos a lo que consideramos verdaderamente importante. Queremos trasladaros el mensaje de que ser├şa contraproducente ver este caso como un hecho aislado. Por el contrario, lo consideramos parte de una hostilidad permanente en todo el estado espa├▒ol contra el movimiento de vivienda y contra las personas que puntualmente se solidarizan con los colectivos motores de dicho movimiento, como es el caso de nuestros compa├▒eros. Actualmente, muchas personas est├ín a la espera de juicios penales, con causas abiertas y grandes cantidades de dinero en multas, tanto por este caso como por otros casos similares, tanto en Cantabria como en otros lados. Si no vemos esto como parte de un todo es m├ís dif├şcil que la solidaridad se extienda ante nuevas oleadas de desahucios y desalojos. Estos lanzamientos se van a seguir dando por muchas leyes de vivienda que se aprueben parcheando las consecuencias de este sistema econ├│mico, puesto que el problema radica

en la consideraci├│n de las viviendas y los hogares como una mercanc├şa y no como un derecho o necesidad que cubrir para todas las personas.

No queremos normalizar la represi├│n; pero s├ş la organizaci├│n, el apoyo mutuo y los cuidados ante la misma, que siempre va a estar presente si las personas se movilizan para cambiar las cosas. Por otro lado, tambi├ęn consideramos importante no ver nuestro caso como un tema exclusivo que concierne exclusivamente a las personas que se movilizan contra los desahucios. Es por ello que animamos a todos los colectivos y personas, que luchan por la justicia social desde la base, a solidarizarse y hacer suya esta causa como tantas otras que existen y como tantas otras que desgraciadamente puedan venir.

Queremos exigir la absoluci├│n de nuestros dos compa├▒eros a trav├ęs de una campa├▒a donde el peso de la difusi├│n est├ę fundamentalmente en nuestros propios medios. ┬íNo es posible que estemos unides siempre y para todo, pero s├ş juntarnos en momentos concretos para demostrar que ÔÇťjuntas lo paramos todo! Y que juntas, es m├ís f├ícil sobrellevar la represi├│n sin que consiga una de sus funciones: la de abocar a las personas que la sufren a tirar la toalla y apartarse poco a poco a trav├ęs del aislamiento y la desilusi├│n.

¡Absolución para nuestros dos compañeros!

¡Juntas lo paramos todo! ¡Ni desahucios Ni represión!

Junio de 2023